Как мозг учится без сознания

Система подкрепления помогает памяти запомнить то, что проходит мимо сознательного внимания.

Чтобы что-то запомнить, чтобы чему-то научиться, нужно сосредоточиться, напрячь внимание, нужно сознавать то, что мы видим и слышим – только так у нас получиться запомнить новую информацию или освоить какой-то навык. На самом деле, не только так – давно известно, что какие-то вещи западают нам в память , минуя сознание . Мы можем запомнить какой-то образ, чьи-то черты лица или чьи-то слова, вообще не обращая на них внимания. Известно, что здесь особую роль играет вознаграждение. Если за бессознательным стимулом последует награда, то потом этот стимул – например, какая-то картинка, которую нам показали так, что мы её даже не заметили – так вот картинка с наградой запомнится лучше, чем без награды. Разумеется, когда мы получаем награду, нам и в голову не приходит, что она связана с бессознательным стимулом.

Награда – это что-то приятное, и удовольствие от награды обслуживает целая система нервных центров, которая называется системой подкрепления (или системой вознаграждения). Система подкрепления даёт не только чувство удовольствия, она также сильно влияет на обучение, мотивацию и память – что неудивительно, потому что удовольствие от результата какой-либо деятельности лучше всего мотивирует на эту самую деятельность.



Сотрудники Лёвенского католического университета решили узнать подробнее, как система подкрепления помогает учиться на бессознательном. Эксперимент ставили с обезьянами, которых загружали каким-то трудным заданием, и пока они его пытались выполнить, им показывали размытую человеческую фигуру или лицо. Задание подбирали так, чтобы оно не было связано с распознаванием фигур и лиц, так что обезьяны никак не должны были заметить, что им там ещё показывают.

При этом животным стимулировали вентральную область покрышки – один из мозговых центров, входящих в систему подкрепления. Вентральная область покрышки – один из главных поставщиков дофамина, и здесь же начинаются множество нейронных цепочек, которые используют дофамин для передачи сигнала. Оказалось, что если одновременно с картинками у обезьян стимулировали вентральную область покрышки, они хорошо запоминали эти картинки – например, они потом могли более-менее точно показать, была ли размытая фигура повёрнута к ним левым боком или правым. Без стимуляции таких подробностей обезьяны в «бессознательных картинках» не запоминали.

Когда у животных сканировали мозг на предмет того, чтобы определить более активные и менее активные области, то оказалось, что при стимуляции вентральной области покрышки начинали лучше работать зрительные центры и центры памяти. Очевидно, дофаминовые сигналы системы подкрепления стимулировали обработку и запоминание зрительных образов. В результате картинка записывалась в память , хотя никаких сознательных усилий для этого не прилагалось. Результаты экспериментов опубликованы в журнале Neuron.

Вполне возможно, что также в память западают и звуки, и весьма вероятно, что такой же механизм работает не только у обезьян, но и у человека. Можно даже предположить, что у человека подобным образом в памяти могут осесть даже какие-то собственные мысли – так сказать, внутренние стимулы; но тут свою фантазию лучше придержать до новых исследований.



Вряд ли «бессознательное обучение» позволяет запомнить много – всё-таки оно играет вспомогательную роль по отношению к тому обучению, которое достигается вниманием и волевым усилием. Однако наверняка многие особенности личности (с психологической точки зрения), многие особенности работы мозга (с точки зрения нейробиологии) определяются подобной «бессознательной памятью».