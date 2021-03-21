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Извержение вулкана Фаградалсфьяль: все, что нужно знать

Извержение вулкана Фаградалсфьяль: все, что нужно знать

Извержение вулкана Фаградалсфьяль в Исландии

В начале февраля в Исландии произошло более 18 тысяч землетрясений. Ученые были уверены, что подземные толчки предупреждают о скором извержении вулканов и они не прогадали. В час ночи по московскому времени метеорологическая служба объявила о начале извержения вулкана Фаградалсфьяль. Он находится в 40 километрах от исландской столицы Рейкьявик с населением более 120 тысяч человек, поэтому в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации. Авиарейсы полностью отменены, спасательные службы готовы к работе, а жителям запрещено подходить к опасной зоне. Исследователи уже знают, как именно будут складываться дальнейшие события, а в Интернете полно видеороликов с места действия. Давайте разберемся, где именно происходит извержение и грозит ли какая-нибудь опасность людям, которые живут в 7 километрах от места извержения?

 


Извержение вулкана в Исландии

По данным новостного агентства Reuters, власти Исландии уже остановили работу аэропорта Кеблавик. Все дороги, которые ведут к вулкану Фаградалсфьяль перекрыты и обычные люди не могут туда попасть. Полиция призвала местных жителей сохранять спокойствие, а пожарные и медики уже готовы прийти на помощь. Спасательная служба отметила, что извержение вулкана Фаградалсфьяль произошло в самом лучшем для этого месте. Лава будет вытекать таким образом, что жители близлежащих городов не пострадают. В частности, речь идет о Гриндавике, который расположен в 7 километрах от места действия.

Из своего окна я вижу светящееся красное небо. Все садятся в машины, чтобы поехать в ту сторону, — поделилась Раннвейг Гудмундсдоттир, жительница Гриндавика.

Исследователи считают, что вулканические газы достигнут города Торлауксхёбн. Он находится в 50 километрах от вулкана. Жителей близлежащих городов попросили закрыть окна и не выходить из своих домов. Сколько вредных веществ попадает в воздух в результате извержения Фаградалсфьяль, пока неизвестно.

Извержение вулкана Фаградалсфьяль: все, что нужно знать

Небо над вулканом окрашено в красный цвет


Вред вулканического пепла

Совершенно точно в воздух попадает большое количество вулканического пепла, который состоит из частиц пыли и песка меньше 2 миллиметров. Они частицы очень опасны для людей и животных, потому что оседают в легких и застывают в форме наподобие цемента. В тяжелых случаях это может привести к смерти от удушья. Вулканический пепел также очень опасен для самолетов, потому что попадая во внутренние механизмы может привести к остановке двигателей.

Метеорологи прогнозируют ветреную погоду с осадками, поэтому в воздух должно попасть не так уж и много вредных веществ.


 

 

Извержение вулкана, вид сверху

Причина извержения вулкана

вулкан Фаградалсфьяль расположен на юго-западе страны. На данный момент лава течет очень медленно и беспокоиться особо не о чем. Длина вулканической трещины равна примерно 500 метрам. Пока все идет так, как и предполагали ученые. В начале февраля я уже писал о возможном извержении вулкана и упомянул, что лава должна просто медленно вытекать из образовавшихся трещин. Причина извержения до сих пор неизвестна. Скорее всего, находящаяся под земной корой магма просто начала медленно вытекать наружу. Да и извержениями вулканов исландцев особо не удивить — это очень активная в этом плане часть Земли.

Извержение вулкана Фаградалсфьяль: все, что нужно знать

Фотография сделана недалеко от вулкана

Правда вот вблизи Фаградалсфьяля вулканическая активность не наблюдалась на протяжении 800 лет. Рядом с ним еще расположен вулкан Кейлир, который спустя некоторое время тоже может начать извергаться. Если появятся какие-то срочные новости, мы обязательно об этом напишем.

Извержение вулкана Фаградалсфьяль: все, что нужно знать

Еще одно фото краснеющего неба над вулканом

В Исландии начали часто происходить опасные явления природы. Об этом пишут многие издания, поэтому журналистам очень важно правильно писать и выговаривать исландские названия вулканов и населенных пунктов. Местные жители даже записали короткий ролик, посмотрев который можно поставить правильное произношение.


 

 

Произношение названий исландских вулканов и населенных пунктов

На данный момент это все самое важное, что нужно знать об извержении вулкана в Исландии. В скором времени то же самое может произойти на территории США. Там тоже были зафиксированы землетрясения, которые считаются предвестниками извержения вулканов. Подробнее о возможном извержении вулкана в штате Юта читайте по этой ссылке.

21 март 2021 /
Хочу все знать
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