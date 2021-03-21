В саду британского пенсионера найдены руины 700-летнего дворца

Место обнаружения старинного дворца

У британского пенсионера Чарльза Поула возникла серьезная проблема. Недавно в его саду были обнаружены руины 700-летнего дворца и археологи намерены выкопать и тщательно изучить сооружение. Мужчина бы наверняка отнесся к находке древнего здания хорошо, только вот открытие было сделано прямо во время строительства небольшого бунгало, в который пенсионер со временем хотел полностью перебраться после продажи большого дома. Строительство было прекращено и явно не продолжится на этом же месте, потому что вряд ли кто-то рискнет извлекать дворец из земли и перемещать в другое место. О сложившейся ситуации набралось уже достаточно много информации, поэтому давайте разберемся, что именно за дворец удалось найти строителям и как сложится судьба пенсионера в будущем?

Дворец епископа в Великобритании

О найденном дворце было рассказано в издании Ancient Origins. Пенсионер из британского города Вивелискомб принял решение продать свой большой дом и начать жить в скромном бунгало. Он решил построить новое сооружение в своем саду, рядом с домом. Строители начали рытье земли для возведения фундамента, но почти сразу же наткнулись на руины какого-то старинного здания. Было принято решение вызвать археологов для оценки находки.

Исследователи сразу же поняли, с чем имеют дело. Они уже знали, что где-то на этой территории 700 лет назад находился дворец местного епископа. Для справки, епископ — это священнослужитель высшего звания. Если верить историческим документам, на этой территории в те времена эту должность занимали Джон де Дрокенсфорд и Ральф Шрусберийский. Считается, что город Вивелискомб вообще был излюбленным местом епископов.

История древнего дворца

Историки считают, что дворец простоял в целости примерно до XVIII века. Со временем он сильно устарел и превратился в руины. Впоследствии, на его месте был возведен обычный дом и о дворце мало кто вспоминал. Ранее археологи нашли неподалеку этого места ворота и с уверенностью говорили, что в Вивелискомбе есть дворец. Только вот где он располагался, они точно не знали. Как и во многих других подобных случаях, археологическое открытие было сделано во время строительных работ. Это довольно частое явление — я уже рассказывал, что во время строительства дорог и других сооружений часто обнаруживается что-то древнее. Иногда это человеческие кости, изучая которые можно воссоздать лица их обладателей.

Что делать с найденными руинами — пока не ясно. Скорее всего, археологи займутся их раскопкой, потому что на этой территории явно очень много старинных артефактов. Чтобы защитить объект от повреждений, территория будет взята под охрану. Само собой разумеется, такие перспективы пенсионеру не нравится.

Я строил для себя бунгало в саду, потому что планировал продать дом. Когда строители увидели останки, им было приказано прекратить работу. Это стало большим сюрпризом. Было приятно услышать, что на этом месте есть что-то действительно важное. Но строительство остановлено и я потеряю 15 000 фунтов стерлингов (примерно 1,5 миллиона рублей).



Безусловно, находка древнего дворца это очень круто и важно для изучения истории. Но из-за этого мужчина терпит убытки и не может построить жилище там, где он хочет. Сообщается, что он получит большую денежную компенсацию за отчуждение территории. Хочется верить, что этих денег хватит для постройки еще более красивого бунгало, чем планировал пенсионер.

Подобные находки помогают ученым узнать много интересного о жизни сотни лет назад. Иногда даже в ухе найденных сооружениях археологи умудряются найти новые комнаты. Например, в 2020 году внутри огромного дворца римского императора Нерона была найдена секретная комната. На ее стенах обнаружены картины с изображением кентавров и других сказочных существ. Однако, кто жил в этой комнате и чем он занимался ученым до сих пор неизвестно. Узнать подробнее о потайной комнате и посмотреть на фотографии можно по этой ссылке.