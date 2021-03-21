Что связывает Клеопатру, Фульвию и Цицерона?

Картина Павла Сведомского «Фульвия и Цицерон». Женщина, лежащая на полу, точнее, сползшая с канапе, положила руку на мужскую отрезанную голову, изо рта которой торчат булавки. Рука лежит так, как будто женщина хочет повернуть голову, а может быть, открыть глаз.Обстановка ничего необычного собой не представляет: софа с резными фигурами, покрывало, накидка. На полу шкура (скорее всего — медведя). Рядом с кроватью — мраморный столик с едой (завтрак?). Около кровати стоит ваза с цветами. На ногах женщины — шнурованные ботинки. На руках — золотые браслеты. На шее — ожерелье из цветных камней. В прическу вплетены цветы. Лицо женщины выражает, на первый взгляд, или брезгливость, или жалость. Но если присмотреться внимательнее — злорадство!Почему Павел Сведомский написал такую картину? Что побудило его обратиться к историческим событиям, так далеко отстоящим от него по времени? Что он хотел показать? И что он чувствовал сам, когда работал над этим полотном?Рим пережил много трагических событий: убийства, отравления, казни, изгнания. Но, чтобы писать историческое полотно, нужны очень сильные впечатления.Думаю, что ключевым мотивом картины являются шпильки, проткнувшие язык Цицерона. Только всеобъемлющая ненависть могла толкнуть женщину на такой далеко не женский поступок! Надо сказать, что, по-видимому, Фульвия была далеко не слабой: перед ней мертвая голова. Не каждый мужчина спокойно может такое созерцать. А ведь она еще сумела вытянуть его язык, чтобы воткнуть в него булавки! Железные нервы, железная женщина!Фульвия и Цицерон. Если про Цицерона слышали почти все выпускники средней школы, то с Фульвией посложнее.Начнем с того, что в Древнем Риме были плебеи и патриции. Патриции были коренным населением Рима, плебеи — пришлые из соседних племен и городов. Они не считались «римским народом» и были ограничены в правах.Права плебеев защищали трибуны, которые избирались по своего рода округам — трибам (в Древнем Риме было 4 городских и 17 сельских трибов). Среди трибунов наиболее выдающимися были Тиберий и Гай Гракхи. Они были богатыми людьми, а Фульвия оказалась единственной их наследницей, обладательницей громадного состояния.Фульвия была очень амбициозна и влиятельна. Достаточно сказать, что она — первая женщина, чей портрет появился на монетах, хотя она не занимала ни одной официальной должности (и не могла занимать). Момент убийства Цицерона — время наибольшего влияния Фульвии на общественную жизнь Рима.Марк Туллий Цицерон — блестящий оратор и политический деятель — был сторонником республиканской формы правления. В очередной попытке восстановить республику Цицерон выступил с четырнадцатью (!) пламенными речами против Марка Антония, который стремился к диктаторской власти. За это имя Цицерона включили в список людей, которых претенденты на власть намеревались физически устранить (кроме Марка Антония, было еще два человека, все вместе они образовали триумвират).Марк Антоний в это время уже был женат на Фульвии (это был ее третий муж). Их брак был счастливым, они любили друг друга, Фульвия всячески поддерживала своего мужа. Видимо, отсюда и корни лютой ненависти к Цицерону, который старался помешать восхождению Марка Антония на высшую ступень власти. Не исключено, что в речах Цицерона были какие-то места, касавшиеся Фульвии и глубоко ее оскорбившие.Цицерон был убит в 43 году до н.э. (ему шел тогда 64-й год). По преданию, его голова была доставлена Антонию и Фульвии. На картине — женщина, мстящая за своего любимого. И в язык оратора, который поносил Марка Антония, воткнуты две булавки из ее прически (одна еще осталась на месте).Женщина на картине — в расцвете лет. Она богата, молода, любима. Но «все хорошее когда-нибудь кончается». Пройдет совсем немного времени, Марк Антоний отправится в Египет и влюбится в Клеопатру — египетскую царицу. В попытке вернуть мужа Фульвия отправится к нему на корабле — и по дороге внезапно умрет. Историки полагают, что, скорее всего, ее отравили. Ей было всего 37 лет.Скорее всего, варварское торжество над поверженным противником было самым звездным событием в жизни честолюбивой римлянки. Нам это узнать не дано. А великолепное полотно П. Сведомского возвращает нас к давним трагическим событиям и напоминает об одной из выдающихся женщин древности.Среди шедевров живописи немало исторических полотен, на которых женщины изображены с отрубленными или отрезанными головами мужчин — исторических персонажей. Но если сравнить картины, то становится очевидной разница в эмоциональном состоянии женщин. У П. Сведомского полотно пронизано нешуточными эмоциями, которые просто выплескиваются на зрителей, в то время как на других картинах женщины, скорее, смотрят на происходящее как бы со стороны, и лишь на некоторых — с удивлением.