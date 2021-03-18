» » Найдена новая рукопись Мёртвого моря

Найдена новая рукопись Мёртвого моря

Фрагменты пергамента с текстом на греческом языке археологи обнаружили в одной из пещер Иудейской пустыни.

Израильские археологи впервые за 60 лет нашли новую рукопись Мёртвого моря. Открытие сделано в известной Пещере ужаса и представлено на пресс-конференции Управления древностей Израиля. Об этом сообщается в газете Haaretz.

Найдена новая рукопись Мёртвого моря

Фрагменты свитка с пророчествами Наума и Захарии, найденные недавно в Пещере ужаса / Shai Halevi / Israel Antiquities Authority, Haaretz.

Открыть в полном размере ‹ ›

Рукопись представляет собой 24 кусочка пергамента с текстом на греческом языке. Специалисты уже определили строки из пророчеств Наума и Захарии, входящих в «Двенадцать малых пророков» (ветхозаветные иудейские книги пророчеств 12-ти авторов), и предположили, что фрагменты могут относиться к свитку, найденному 69 лет назад.

Также объявлено, что текст был написан двумя разными людьми, а кроме греческого языка в нём использован и еврейский – именно буквами этого алфавита передано имя бога Яхве. И написание этих букв характерно для эпохи Первого храма –периода в истории Иудеи с 950 по 586 год до н.э.

На сегодняшний день в пещерах вокруг Мёртвого моря найдено около 25 тысяч фрагментов свитков III века до н.э. – I века н.э. Но вовсе не потому, что древние евреи халатно относились к своим библиотекам. Наоборот, существовал культовый запрет на уничтожение любых вещей, где была надпись еврейским письмом. Такие предметы следовало хранить вечно в специально созданных тайниках – генизах. Некоторые религиозные древнееврейские общины использовали пещеры Иудейской пустыни как импровизированные генизы, поэтому и среди находок в подавляющем большинстве именно фрагменты свитков.

Пещеру ужаса археологи открыли в 1950-х годах, обнаружив в ней останки нескольких десятков человек. Гибель людей произошла во время восстания евреев против римлян под предводительством Шимона Бар-Кохбы во II веке н.э. Как повстанцы смогли попасть в пещеру, вход в которую расположен посередине отвесной скалы, неизвестно, но она стала для них ловушкой. Римские воины, следы бивака которых сохранились на вершине скалы, непосредственно не убивали несчастных, но и не позволили им покинуть пещеру. В результате заложники погибли сами от голода и жажды, фактически запертые в своём убежище.

18 март 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
В округе Херсонеса нашли керамическую мастерскую
Хочу все знать

В округе Херсонеса нашли керамическую мастерскую

Объект, который датируется IV–III веками до н.э., относится к числу редких находок.
В Камбодже обнаружена статуя получеловека -
Хочу все знать

В Камбодже обнаружена статуя получеловека - "создателя мира"

В Камбодже археологи при проведении раскопок у "ворот мертвых" храма Байон обнаружили фрагменты двух гигантских статуй, изображавших создателей мира.
Ученые не смогли идентифицировать останки саблезубого тигра из крымской пещеры
Хочу все знать

Ученые не смогли идентифицировать останки саблезубого тигра из крымской пещеры

Животное принадлежало к неизвестному сейчас виду, считают палеонтологи
Израильская косметика: преимущества и недостатки
Хочу все знать

Израильская косметика: преимущества и недостатки

Почти все израильские производители косметики добавляют в неё минералы и соли Мёртвого моря. Они гарантирует скорое заживление клеток, улучшают общее состояние кожи.
9 неразгаданных тайн мира
Хочу все знать

9 неразгаданных тайн мира

1. Рукопись Войнича — таинственная книга, написанная около 600 лет назад неизвестным автором на неизвестном языке. По результатам радиоуглеродного анализа 4 образцов манускрипта было установлено, что
В испанской пещере найдены 7-тысячелетние рисунки
Хочу все знать

В испанской пещере найдены 7-тысячелетние рисунки

Археологи обнаружили на востоке Испании 12 наскальных рисунков со сценами охоты. Возраст изображений составляет 7 тыс. лет.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Марсоход Perseverance сделал почти 6 тысяч фотографий. На них уже можно посмотреть10 глупых ошибок гениальных учёныхБольшое интервью с создателем марсохода Perseverance. Бактерии, iPhone и поиск жизниПервому современному компьютеру исполнилось 75 лет. Каким он был?«Весна» Боттичелли – история одного шедевраРеальность с удачного ракурса в уличных фотографиях Пау БускатоЧеловек опустился на самую глубокую точку Земли. Что там происходит?Какие реактивные ранцы могут использоваться в военных целях?


Свежие Статьи
Как распространяется дезинформация и как ей противостоять?

Как распространяется дезинформация и как ей противостоять?

Можно ли научиться критически мыслить и зачем это нужно?

Можно ли научиться критически мыслить и зачем это нужно?

Космос повышает опасность бактерий. Чем это грозит космонавтам?

Космос повышает опасность бактерий. Чем это грозит космонавтам?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+