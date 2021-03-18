Найдена новая рукопись Мёртвого моря

Фрагменты пергамента с текстом на греческом языке археологи обнаружили в одной из пещер Иудейской пустыни.

Израильские археологи впервые за 60 лет нашли новую рукопись Мёртвого моря. Открытие сделано в известной Пещере ужаса и представлено на пресс-конференции Управления древностей Израиля. Об этом сообщается в газете Haaretz.

Фрагменты свитка с пророчествами Наума и Захарии, найденные недавно в Пещере ужаса / Shai Halevi / Israel Antiquities Authority, Haaretz.

Рукопись представляет собой 24 кусочка пергамента с текстом на греческом языке. Специалисты уже определили строки из пророчеств Наума и Захарии, входящих в «Двенадцать малых пророков» (ветхозаветные иудейские книги пророчеств 12-ти авторов), и предположили, что фрагменты могут относиться к свитку, найденному 69 лет назад.

Также объявлено, что текст был написан двумя разными людьми, а кроме греческого языка в нём использован и еврейский – именно буквами этого алфавита передано имя бога Яхве. И написание этих букв характерно для эпохи Первого храма –периода в истории Иудеи с 950 по 586 год до н.э.

На сегодняшний день в пещерах вокруг Мёртвого моря найдено около 25 тысяч фрагментов свитков III века до н.э. – I века н.э. Но вовсе не потому, что древние евреи халатно относились к своим библиотекам. Наоборот, существовал культовый запрет на уничтожение любых вещей, где была надпись еврейским письмом. Такие предметы следовало хранить вечно в специально созданных тайниках – генизах. Некоторые религиозные древнееврейские общины использовали пещеры Иудейской пустыни как импровизированные генизы, поэтому и среди находок в подавляющем большинстве именно фрагменты свитков.

Пещеру ужаса археологи открыли в 1950-х годах, обнаружив в ней останки нескольких десятков человек. Гибель людей произошла во время восстания евреев против римлян под предводительством Шимона Бар-Кохбы во II веке н.э. Как повстанцы смогли попасть в пещеру, вход в которую расположен посередине отвесной скалы, неизвестно, но она стала для них ловушкой. Римские воины, следы бивака которых сохранились на вершине скалы, непосредственно не убивали несчастных, но и не позволили им покинуть пещеру. В результате заложники погибли сами от голода и жажды, фактически запертые в своём убежище.