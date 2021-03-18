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Бабочки не любят тепло

Потепление климата и понижение влажности способствует снижению численности североамериканских бабочек.

Насекомые играют важнейшую роль в экосистемах нашей планеты. Однако оценить биомассу и разнообразие насекомых, как оказалось, не так-то просто — данные по их численности и динамике могут сильно отличаться даже в соседних районах. Один из вариантов повысить качество и охват исследований заключается в привлечении волонтёров к наблюдению за разными представителями фауны и флоры. Но если считать и фотографировать птиц — занятие, распространённое на уровне чуть ли не целых государств, то вот подсчёт каких-нибудь мелких жучков, увы, не может похвастаться такой популярностью. Тем не менее, и среди насекомых есть «общественно привлекательные» виды — бабочки.

Бабочки не любят тепло
Ежегодная масштабная миграция бабочек монархов в Северной Америке всегда привлекает широкое внимание населения, тогда как менее приметные виды насекомых зачастую оказываются «в тени» гражданской науки. фото: Brianne Nguyen/Flickr.com CC BY-NC 2.0. Открыть в полном размере ‹ ›

Бабочки, как и другие насекомые-опылители, жизненно важны для выживания диких и сельскохозяйственных растительных сообществ, они имеют решающее значение для сохранения биоразнообразия и глобальных пищевых цепочек. Между тем, различные исследования по всему миру говорят о том, что общая численность бабочек уменьшается со всё возрастающей скоростью.

Предполагается, что ключевой фактор сокращения численности бабочек — это изменение климата. Однако конкретные роль и механизмы воздействия этого явления определить довольно трудно, потому что влияние оказывают и другие антропогенные факторы, скажем, разрушение среды обитания и использование пестицидов. Исследователи из Университета Невады в Рино и ряда других американских университетов, совместно с Североамериканской ассоциацией бабочек, решили изучить масштаб и темпы сокращения численности бабочек на западе Северной Америки и влияние различных причин на этот процесс.

Для этого они объединили несколько наборов данных наблюдений за бабочками, собранных не только учёными, но и научными волонтёрами. Одна из соавторов статьи, недавно опубликованной в Science, Кэтлин Прудик (Kathleen Prudic) из Аризонского университета, имеет большой опыт в области организации проектов гражданской науки: организованный ею в 2012 г. проект eButterfly по изучению бабочек на территории США уже насчитывает почти полмиллиона записей наблюдений за тысячей видов. Собранная за несколько лет информация, например, показала, что ареал обитания североамериканских бабочек постоянно смещается к северу, следуя за движением зоны температурного комфорта.

В общей сложности проанализированные данные охватили более 450 видов бабочек в более чем 70 различных локациях на западе Соединенных Штатов — от крупных городов до охраняемых национальных парков. Оказалось, что в течение последних четырёх десятилетий популяция бабочек сокращалась в среднем примерно на 1,6% в год. Авторы статьи считают, что на численность и состав популяций бабочек в различных местностях в значительной мере влияло потепление и последующее понижение влажности. В частности, всё более тёплая осень, несмотря на то, что более тёплое лето, наоборот, способствует увеличению численности — увы, временному.

18 март 2021 /
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