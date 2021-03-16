Человеческий мозг увеличился ради охоты

…но не любой охоты, а ради охоты на некрупных животных.

мозг людей заметно больше, чем мозг современных человекообразных обезьян, и больше, чем мозг наших древних предков. Почему он увеличился, есть много гипотез. Если мы будем искать молекулярно-генетические механизмы, то обнаружим какие-то гены, какие-то белки, которые стимулируют деление стволовых нервных клеток и тем самым увеличивают число нейронов и вспомогательных клеток в зрелом мозге. Но если такие гены закрепились среди людей, значит, они давали их обладателям какое-то преимущество перед другими. То есть нужно понять, какие факторы среды благоприятствовали людям с большим мозгом.

Одно из предположений состоит в том, что человеческий мозг рос в первую очередь из-за необходимости преодолевать трудности окружающего мира. В общем, довольно правдоподобно. Но окружающие трудности бывают разные. Сотрудники Тель-авивского университета пишут в Quaternary Journal, что главным стимулом роста мозга стала необходимость охотиться на небольшую добычу.

Мы все видели картинки, на которых люди в шкурах и с копьями окружают разъярённого мамонта. Но мамонты были северными животными, и человек столкнулся с ними не сразу. Известно, что первые «настоящие» люди, чьими прямыми потомками мы являемся, появились в Африке около 2,6 млн лет назад. В то время по Африке бродили огромные звери – средняя масса наземных млекопитающих, среди которых было несколько видов доисторических слонов, тогда была около 500 кг. Есть специальный термин, описывающий совокупность древних зверей гигантов – мегафауна. И довольно долго люди охотились на эту мегафауну.

Из-за людей мегафауна изрядно поредела – мы писали, что так происходило не только в Африке, но вообще везде, куда приходили древние Homo. Если сопоставить изменения в фауне и изменения в строении человеческого черепа, то можно обнаружить, что мозг людей, обитавших в Африке, на юге Европы и на Ближнем Востоке, начинал увеличиваться как раз тогда, когда вокруг становилось очень мало зверей с массой тела больше 200 кг. То есть людям приходилось охотиться на более мелкую добычу – не на слонов, а, скажем, на каких-нибудь газелей. Но если раньше достаточно было убить одного очень большого зверя, чтобы получить много жирной, калорийной еды, то теперь ради того же количества калорий нужно было добыть десяток-другой газелей. При этом надо учитывать, что на небольших зверей и без человека было кому охотиться, так что они в ходе эволюции стали очень осторожными, очень быстрыми, и охотиться на них оказалось намного сложнее, чем на мегафауну.

Просто гоняться за антилопами человек не мог. Нужно было придумывать какое-то оружие – копьё, а затем и лук, нужно было придумывать охотничьи стратегии, нужно было наблюдать за повадками диких животных, чтобы уметь предугадывать их поведение. Нужно было развивать, что называется, коммуникативные навыки, чтобы договориться с соплеменниками о том, как вести себя на охоте, чтобы рассказать своим детям о поведении животных и научить детей делать охотничьи орудия. Нужно было развивать память , речь и т. д. – а ради всего этого нужен большой мозг . Преимущество получали те, у кого он был – или, точнее, чьи гены помогали мозгу стать больше, чем у других.

Максимального размера человеческий мозг достиг около 300 тыс. лет назад, а потом немного уменьшился. Его уменьшение можно объяснить отчасти тем, что люди начали осваивать сельское хозяйство. Выращивание растений и домашнего скота требует меньшего умственного напряжения, чем охота. С другой стороны, благодаря развитому языку и сложной социальной жизни человек начал получать всё больше знаний об окружающем мире уже в готовом виде от старших и более опытных соплеменников. Теперь многие знания не нужно было добывать самому, наблюдая, сравнивая и делая выводы из того, что видишь вокруг, и мозг мог позволить себе уменьшиться.

По материалам Phys.org