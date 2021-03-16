Что происходит с тропическими лесами Амазонии?

Вряд ли сегодня кто-то усомнится в том, что состояние окружающей среды стремительно меняется к худшему. То, каким был наш мир хотя бы 50 лет назад несравнимо с тем, с состояниям, в котором планета находится сегодня.

Леса, особенно когда их много, являются чудесными машинами для сокращения выбросов углерода в земную атмосферу. Вы наверняка видели эту схему в школьном учебнике: деревья поглощают углекислый газ из атмосферы и превращают его в результате процесса фотосинтеза в углерод, который «хранится» в форме древесины и растительности. Но в любой экосистеме, особенно такой обширной и разнообразной, как дождевые леса Амазонии, есть не только нетронутые деревья – есть почва, вода и воздух , все со своими сложными процессами поглощения и выделения. Недавно международная команда ученых в ходе первого в своем роде исследования пришла к выводу, что джунгли Амазонии начинают нагревать атмосферу Земли, а не охлаждать ее. Таким образом во многом благодаря человеческим решениям, один из величайших дождевых лесов, оставшихся на Земле, теперь, возможно, выделяет в атмосферу больше парниковых газов, чем поглощает, значительно усугубляя изменение климата.

Что происходит с «легкими планеты»?

Тропические леса Амазонии уже давно позиционируются как поглотитель углерода и естественный союзник в борьбе с климатическим кризисом. Однако недавние исследования предупреждают, что человечество может потерять помощь тропических лесов при продолжающемся обезлесении. «Вырубка лесов мешает поглощению углерода и это очень большая проблема», — сказал Кристофер Кови, ведущий автор нового исследования в интервью National Geographic.

В исследовании, недавно опубликованном в журнале Frontiers in Forests and Global Change, были впервые рассмотрены выбросы, отличные от углекислого газа, такие как метан от наводнений и крупного рогатого скота, а также черный углерод от лесных пожаров.

В это трудно поверить, но теперь джунгли Амазонии «работают» против нас.

Интересно, что результаты ранее проведенного исследования показали, что леса во всем мире по-прежнему поглощают 7,6 миллиарда метрических тонн углекислого газа каждый год, но тропические леса в Юго-Восточной Азии теперь стали чистыми источниками углекислого газа из-за изменений в землепользовании, сообщает EcoWatch.

Джунгли Амазонии и изменение климата

Как показал ряд предыдущих исследований, бразильская Амазонка уже была чистым источником углекислого газа в период с 2001 по 2019 год, хотя регион в целом оставался поглотителем углерода. Новые данные, однако, заставляют ужаснуться, так как после пожаров 2020 года, охвативших «легкие планеты», в ближайшие 15 лет регион может превратиться в очередной источник выбросов в атмосферу СО2.

В ходе работы ученые рассмотрели многочисленные факторы в пределах Амазонки, включая вырубку лесов, пожары и погодные условия. Полученные выводы свидетельствуют о том, что парниковые газы, такие как метан и закись азота, выбрасываются в бассейн Амазонки и теперь, скорее всего, превышают способность района поглощать выбросы.

Это первое исследование, в котором широко рассматриваются последствия как человеческой, так и природной деятельности, которые могут способствовать изменению климата, а также все парниковые газы, а не только CO2. Ранее ученые предсказывали, что эти факторы могут привести к снижению способности тропических лесов поглощать углекислый газ из атмосферы, что помогает компенсировать выбросы.

Черный углерод выделяется в результате масштабных пожаров. Частицы сажи из черного углерода поглощают солнечный свет и усиливают нагрев.

выделяется в результате масштабных пожаров. Частицы сажи из черного углерода поглощают солнечный свет и усиливают нагрев. Закись азота естественно производится лесами, но выбросы газа увеличиваются, когда водно-болотные угодья высыхают, а лесозаготовки уплотняют почву.

естественно производится лесами, но выбросы газа увеличиваются, когда водно-болотные угодья высыхают, а лесозаготовки уплотняют почву. Метан также выделяется естественным путем тропическими лесами из микробов во влажной почве, которая фильтруется в атмосферу деревьями. В прошлом способность Амазонии к накоплению углерода противодействовала выбросам метана. Человеческая деятельность в настоящее время ограничивает способность леса накапливать углерод, поскольку усилившиеся наводнения, строительство плотин и выпас скота также выделяют метан.

«Мы лишаем Амазонку возможности поглощать углекислый газ из атмосферы, а также заставляем ее выделять другие парниковые газы», — пишут авторы научной работы. К счастью, исследователи считают, что еще есть время обратить вспять ущерб, если мы прекратим выбросы от сжигания ископаемого топлива, сократим вырубку лесов и увеличим усилия по посадке деревьев – и все это в масштабах планеты.

К общим рекомендациям, озвученным учеными относится сокращение выбросов ископаемого топлива; остановка вырубки лесов; уменьшение строительства плотин и пересадка деревьев. А как вы думаете, сможем ли мы спасти планету от стремительного изменения климата?