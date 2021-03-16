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Создана ткань, на которую можно выводить изображения. Она подходит для шитья одежды

Создана ткань, на которую можно выводить изображения. Она подходит для шитья одежды

Так выглядит включенная «электронная ткань». Красиво, не так ли?

В будущем люди будут носить одежду со встроенными дисплеями и в это с каждым разом верится все больше. Китайским ученым удалось создать 6-метровую ткань, на которую можно выводить любую информацию. Причем речь идет не о материале с наклеенным сверху «гибким» дисплеем, который ломается через несколько часов использования. Созданный материал — это что-то вроде симбиоза между хлопковой пряжей и светящимися нитями. Ткань можно складывать и даже мыть сотни раз без боязни что-то сломать. Разработчики нового материала вкратце рассказали, из чего именно он состоит и в каких целях его можно использовать. Например, одежда из такой ткани может помочь немым людям разговаривать с окружающим миром. Также можно сшить одежду, которая в реальном времени показывает информацию о состоянии здоровья людей. В общем, технология крутая и если она приживется, мы сможем менять рисунки на своих футболках так же легко, как меняем обои на рабочем столе компьютера. Давайте поговорим обо всем этом подробнее.

 


Электронная одежда будущего

О новом материале для шитья одежды было рассказано в издании ABC News. Он был создан путем сплетения проводящих электричество и светящихся нитей с обычной хлопковой пряжей. Ученым удалось создать кусок ткани длиной 6 метров и шириной 25 сантиметров. В рулоне содержится 500 000 пикселей, расположенных на расстоянии 800 микрон друг от друга. Ткань выдерживает 1000 циклов сгибания, растяжения и сжатия, а также 100 циклов стирки и сушки. Изображение на материале такое же яркое, как и на экране телевизора. И материал хорошо пропускает воздух — в такой одежде кожа явно будет хорошо «дышать».

Создана ткань, на которую можно выводить изображения. Она подходит для шитья одежды

Рулон электронной ткани

Чтобы выводить информацию на созданный фрагмент ткани, можно подключить к нему клавиатуру — видимо, материал уже соединен с небольшим компьютером. Также можно добавить Bluetooth-модуль, при помощи которого ткань синхронизируется со смартфоном и выводит уведомления о новых сообщениях. Если оснастить ткань чувствительными к нажатиям нитками, ответ на эти сообщения можно будет писать просто нажимая на виртуальную клавиатуру, выведенной на одежду. Звучит круто и было бы забавно видеть людей с такими футболками на улице. Можно сказать, что это неплохая альтернатива «умным часам», хоть и непривычная.

Для чего нужна одежда будущего?

Чтобы доказать, что одежда из нового материала действительно полезна, ученые провели эксперимент. В его рамках добровольцы носили датчики для считывания активности головного мозга. Данные передавались на небольшой компьютер, который отправлял на дисплей информацию об эмоциональном состоянии человека. Когда люди находились в спокойной обстановке, на 22-сантиметровом фрагменте ткани появлялась надпись «расслаблен». А когда они играли в компьютерные игры, выводилась надпись «встревожен».

Создана ткань, на которую можно выводить изображения. Она подходит для шитья одежды

Одежду будущего можно использовать для общения и даже как навигатор

Также ученые считают, что одежда из нового материала позволит немым людям общаться с окружающими. Выше я уже отметил, что к ткани можно присоединить клавиатуру или вовсе подключиться к ней. Так почему бы не сделать так, чтобы люди могли писать сообщения на футболках? Да и вообще, у одежды из такого материала можно хоть каждый день менять дизайн. Так же легко, как поменять заставку на смартфоне или компьютере.

Создана ткань, на которую можно выводить изображения. Она подходит для шитья одежды

Благодаря новому материалу, менять принты на футболках можно будет хоть каждый день

Разработчики ткани считают, что для ее питания должно хватить 36 вольт. Конечно, от пальчиковых батарей такая одежда работать не будет, но необходимый аккумулятор будет не таким уж и большим. Только вот носить на себе дисплей, питающийся от такого напряжения — идея так себе. При всем этом, ученые сообщили, что с ними уже ведут переговоры некоторые компании. В общем, технология очень перспективная и сам факт создания огромного фрагмента ткани с функцией дисплея — это большой прорыв.

Ученые уже давно пытаются разработать одежду, которая способна выводить на себя разные изображения. В 2015 году попытки вплести светодиодные волокна в фабричную ткань предпринимали корейские ученые. Только вот так называемой «одежды будущего» в продаже до сих пор нет. Остается надеяться на силы китайских ученых, ведь кто знает — может именно этот проект станет успешным?

Под конец хотелось бы узнать — носили бы вы одежду, которая подключена к аккумулятору и требует зарядки, как смартфон? Какое бы применение вы нашли таким футболкам и рубашкам? Пишите в комментариях.

16 март 2021 /
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