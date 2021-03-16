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Обзор камеры Hikvision

Подготовка к работе идентична со всеми другими камерами Hikvision, которые я рассмотрел. При включенной камере используйте приложение Hikvision для сканирования QR-кода и следуйте инструкциям. Я установил это с помощью проводного подключения для запуска, но позже переключился на беспроводное.

Как ни странно, Hikvision connect рекламирует это как двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 / 5 ГГц; однако при попытке добавить его в свою сеть Wi-Fi я вижу только канал 2,4 ГГц, который я использую для устройств IoT. Вполне вероятно, что это связано с моей сетью, в настоящее время у меня есть точка доступа Ubiquiti UniFi 6 Long-Range обрабатывающая Wi-Fi рядом с этой камерой.

Как обычно, камеру нужно добавлять непосредственно в сетевой видеорегистратор, а не в одно из приложений. Когда камера настроена в приложении, NVR должен автоматически видеть камеру, и вам нужно только ввести пароль.

Как всегда, производительность хорошая. Как и во многих камерах Hikvision, здесь используется соотношение сторон 4: 3, что позволяет захватить больше вертикального пространства, чем другие камеры. При разрешении 2560x1920 пикселей средний битрейт в дневное время составляет 4269 Кбит / с при минимальной частоте кадров 14,9 и максимальной 40 кадрах в секунду и 8-битной глубине цвета. Конечным результатом является 30-минутный фрагмент видеозаписи, занимающий 915 МБ.

Как снимает Hikvision

Дневная съемка хороша практически на каждой камере, которую я использовал в последние годы. На 5-мегапиксельной камере с уменьшенным масштабом вы можете почти различить буквы на дорожном знаке вдалеке, но другие модели с более высоким разрешением имеют большую четкость.

Прожектор, который затем обеспечивает цветное ночное видение, - это то, что отличает эту камеру от многих других камер Hikvision. Хотя я предпочитаю цветное ночное видение от сенсора камеры со сверхнизким освещением, это хорошо работает с дополнительным преимуществом прожектора, работающего как эффективный детектор.

Однако он не идеален на 100%. Когда включается прожектор, переход от черно-белого к цветному немного мешает изображению, а затем вызывает больше бликов на уличных знаках и номерных знаках.

У этого есть сирена, я не оставляю ее включенной и провожу только ограниченное тестирование. Вы можете включить его вручную, и это, вероятно, единственный раз, когда я буду его использовать, если я получу уведомление о ком-то на моем участке. Он громкий, достаточно эффективный, но из-за того, что я живу в городе, я не использую его, поэтому не раздражаю соседей.

Это отличная камера, предлагающая технические характеристики и общие характеристики, с которыми не могут сравниться другие бренды. Мне нравится включение новой функции прожектора. Сам прожектор обеспечивает лучшее освещение, чем другие прожекторы от Ring и Eufy.

Основные проблемы, с которыми это сталкивается, связаны с другими камерами Hikvision. На него довольно большая наценка по сравнению с RLC-511W, который он заменяет, но у него было достаточно обновлений, чтобы оправдать эту стоимость. Если возможен Ethernet, то RLC-811A, вероятно, будет более выгодной покупкой.

16 март 2021 /
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