» » Зачем китам большой мозг

Зачем китам большой мозг

мозг китов и дельфинов увеличился не ради интеллекта, а ради тепла.

мозг китов и дельфинов – один из самых больших среди зверей. Большой мозг ассоциируется в первую очередь с развитым интеллектом. Поведение китов и дельфинов как будто не даёт повода усомниться в их умственных способностях: у них сложная социальная жизнь и сложная система звуковых сигналов для общения друг с другом, для добывания пищи они используют довольно хитроумные уловки, они учатся друг у друга и т. д.

Зачем китам большой мозг
(фото: kjorgen / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Однако, как пишут в Scientific Reports сотрудники Университета Витватерсранда, мозг китов и дельфинов стал большим не только и не столько из-за того, что им понадобилось стать умными. Для мозга крайне важно поддерживать постоянную температуру, может, даже важнее, чем для других органов. Но киты и дельфины живут в воде, а в воде млекопитающие теряют тепло в 90 раз быстрее, чем на воздухе. Даже совсем небольшое охлаждение ухудшает работу нейронов и снижает когнитивные способности. Если ты живёшь в воде, задача не дать мозгу остыть становится особенно острой.

У зверей вообще в мозге вообще есть отдельная топка, которая не зависит от систем терморегуляции остального организма. Механизм обогрева мозга связан с обычными метаболическими реакциями, с помощью которых клетки добывают энергию, окисляя питательные вещества. В обычном случае энергия из питательных веществ преобразовывается в энергию молекул аденозинтрифосфата, или АТФ. В форме АТФ энергия легко запасается и легко расходуется.

Но ту же энергию, которая образуется при сжигании питательных веществ, можно направить не в АТФ, а рассеять в тепло. Для этого существуют специальные белки, которые разрывают цепь метаболических реакций, не давая синтезироваться АТФ. Если заглянуть в мозг бегемоту, то мы увидим, что 35% нейронов снабжены такими белками. А вот в мозге китов и дельфинов подобные «тепловые» белки есть у 90% нейронов. Кроме того, работа обогревательных белков в нейронах зависит от нейромедиатора норадреналина. У китообразных на 30% выше плотность в мозге нервных окончаний с норадреналином, которые непосредственно управляют концентрацией и активностью «тепловых» белков.

Наконец, кроме нейронов, в мозге есть так называемые глиальные клетки. Они помогают нейронам работать, поддерживают их и питают, регулируют проведение импульсов и очищают нервную ткань от молекулярного мусора и инфекций. У китов и дельфинов в 30–70% глиальных клеток тоже есть белки, которые рассеивают метаболическую энергию в тепло. А вот у остальных зверей таких белков в клетках глии нет, и эти клетки вообще не играют роли в обогреве мозга.

Китообразные получили большой мозг около 32 млн лет назад, спустя много миллионов лет поле того, как они окончательно переселились в воду. И именно в то время, когда их мозг резко увеличился, температура морей и океанов на Земле заметно упала. Крупный мозг в принципе теряет меньше тепла, чем маленький, просто в силу законов физики. Если же он к тому же нашпигован обогревательными элементами, как у китов, то переохлаждения можно не бояться. Всё это подтверждает гипотезу, что мозг китов и дельфинов стал таким большим в первую очередь для того, чтобы не остывать, а не для того, чтобы быть умными. Впрочем, раз мозг всё равно увеличился, то почему бы и не поумнеть?

15 март 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Как спорт помогает иммунитету
Хочу все знать

Как спорт помогает иммунитету

Костные стволовые клетки под действием механической нагрузки стимулируют рост иммунных клеток в костном мозге.
Нейроны боли помогают делать кровь
Хочу все знать

Нейроны боли помогают делать кровь

Стволовые клетки в костном мозге активнее превращаются в клетки крови под действием местных болевых нейронов.
Новый коронавирус проникает в мозг
Хочу все знать

Новый коронавирус проникает в мозг

Коронавирусный белок преодолевает барьер в кровеносных сосудах мозга, попадая прямо в нервную ткань.
Многозубки зимуют за счёт мозга
Хочу все знать

Многозубки зимуют за счёт мозга

мозг, который умеет то съёживаться, то увеличиваться, помогает многозубкам экономить энергию во время бескормицы.
Интересные факты о дельфинах.
Хочу все знать

Интересные факты о дельфинах.

Дельфины - млекопитающие подотряда зубатых китов. Дельфины обитают в морях, реках, связанных с океаном, питаются моллюсками, ракообразными. В настоящее время насчитываетсяоколо30 видов дельфинов,
Почему киты и дельфины выбрасываются на берег?
Хочу все знать

Почему киты и дельфины выбрасываются на берег?

Конечно это лишь гипотезы.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Смотрите свежее видео с Марса (2021), которое отправлено китайской станцией «Тяньвэнь-1»Исторический анекдот, объясняющий, почему зарплата учёных не должна быть слишком высокойВ Африке найден наскальный рисунок с загадочными существами«Жениться» или «не жениться»: список ДарвинаПочему факты больше не убедительны?Диван клик-кляк - удобный и практичный вид мебели для ежедневного использования10 глупых ошибок гениальных учёныхБольшое интервью с создателем марсохода Perseverance. Бактерии, iPhone и поиск жизни


Свежие Статьи
В Африке найден метеорит, который старше Земли. Это часть неродившейся планеты

В Африке найден метеорит, который старше Земли. Это часть неродившейся планеты

Бурозёмы Забайкалья

Бурозёмы Забайкалья

Судя по строению органов слуха, неандертальцы различали звуки речи не хуже сапиенсов

Судя по строению органов слуха, неандертальцы различали звуки речи не хуже сапиенсов

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+