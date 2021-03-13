Арабская станция Al Amal отправила на Землю новые данные о Марсе

Арабская станция Al Amal отправила на Землю несколько фотографий Марса. Что стало известно ученым?

В феврале 2021 года Объединенные Арабские Эмираты успешно вывели на орбиту Марса собственную межпланетную станцию Al Amal. Это стало большим праздником — в честь этого исторического события самая высокая башня в мире Бурдж-Халифа загорелась красными и синими цветами и люди наблюдали за красивым световым шоу. Главной целью аппарата является изучение свойств марсианской атмосферы и он уже занимается выполнением своей миссии. Недавно он построил температурную карту планеты, нашел самый крупный вулкан в Солнечной системе и изучил распределение газов в верхних слоях марсианской атмосферы. Все эти данные были успешно отправлены на Землю и теперь мы знаем о Красной планете чуть больше, чем раньше. На основе полученных данных ученые создали одну интересную карту, на которую очень любопытно взглянуть. Но давайте изучим все данные по порядку.

Самый большой вулкан в Солнечной системе

Первое, на что стоит обратить внимание — это снимок Марса, сделанный камерой EXI (Emirates eXplorer Imager). Фотография была сделана с расстояния 13 тысяч километров от поверхности планеты. На ней виден потухший вулкан Олимп, который является самой высокой вершиной во всей Солнечной системе. Высота этого вулкана оценивается в 26 километров, а диаметр равен 540 километрам. Склоны вулкана очень крутые и ученые пока не могут точно объяснить, с чем это связано. Некоторые исследователи считают, что стенки могли омываться огромным океаном, который мог существовать на Марсе миллионы лет назад или больше.

Видите темное пятно справа? Это марсианский вулкан Олимп

Особенности атмосферы Марса

Также арабские ученые получили фотографию Марса, сделанное инструментом EMUS (Emirates Ultraviolet Spectrometer). Снимок был сделан с высоты 36 тысяч километров от поверхности планеты. На изображении показано распределение водорода, кислорода и монооксида углерода в верхних слоях атмосферы. Вдобавок ко всему этому, в распоряжении арабских ученых теперь есть карта распределения температуры на Марсе. Всего станция Al Amal передала на Землю 30 гигабайт данных, среди которых есть 825 изображений. Весь этот объем данных был получен за месяц работы и в будущем информации и открытий явно будет больше.

Арабская космическая миссия Al Amal

Нам уже известно, что будет делать станция Al Amal в ближайшее время. Сообщается, что 22 марта и 6 апреля станция Al Amal совершит маневры для корректировки траектории своего движения. Благодаря им, в мае 2021 года, аппарат сможет перейти на научную орбиту. Ожидается, что станция выполнит все свои задачи примерно за пару лет. Однако, если с ней все будет в порядке, миссию вполне могут продлить до 2025 года. Человечество изучает планету Марс относительно недавно и нам о ней известно очень мало. Работа для арабской станции точно найдется.

В Интернете про арабскую станцию Al Amal пишется не так уж много, а зря. Это очень важный для научного сообщества аппарат, способный сделать открытия, которые очень понадобятся нам в будущем. Ведь пилотируемая миссия на Марс уже не за горами и ученым важно знать, с чем именно могут столкнуться астронавты. Нужно знать об уровне радиации в каждой области планеты, температуре, возможных природных явлениях и других вероятных сюрпризах. Илон Маск хочет отправить людей на Марс уже в 2024 году, но остальные организации не спешат и делают это в лучшем случае через примерно 10 лет. А пока остается следить за результатами исследований станции Al Amal и ей подобных аппаратов. У нас есть статья, в котором рассказано все самое интересное об арабской станции. Рекомендую к прочтению всем.

Также несправедливо мало в СМИ рассказывается о китайской миссии «Тяньвэнь-1». Между прочим, она состоит из двух аппаратов: орбитальной станции и марсохода. На поверхность планеты марсоход «Тяньвэнь-1» опустился уже в мае 2021 года и за этим событием мы обязательно будем следить.