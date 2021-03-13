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NASA рассказало про самый главный инструмент марсохода Perseverance

NASA рассказало про самый главный инструмент марсохода Perseverance

SuperCam — один из самых главных устройств марсохода Perseverance

Аппарат Perseverance совершил посадку на Марс в феврале 2021 года. С момента посадки не прошло и месяца, а марсоход уже начал выполнять свою главную задачу — сбор марсианского грунта. Собранные материалы будут храниться в специальном отсеке марсохода до тех пор, пока через несколько лет за ними не прилетит другой аппарат и не отвезет их на Землю для изучения в лабораторных условиях. Ученые надеются, что в добытой марсианской почве у них получится найти следы жизни, которая могла существовать на Марсе миллионы лет назад. За прошедший месяц мы много писали про конструкцию и цели марсохода, но сегодня поговорим о чем-то новом — встроенном в него наборе инструментов SuperCam. Это самый главный элемент аппарата Perseverance и он предназначен для сбора большей части информации о Красной планете. Однажды один из приборов сломался и его пришлось чинить в очень краткие сроки. Оказалось, что поломка пошла ему на пользу…

 


Perseverance начал работу на Марсе

О начале работы марсохода Perseverance сообщило научное издание Science Alert. По словам сотрудника Управления научных миссий NASA Томаса Зурбухена (Thomas Zurbuchen), главной частью отправленного на Марс аппарата является набор инструментов SuperCam. Она расположен на находящейся посередине конструкции мачте и состоит из спектрометров, лазера, устройства для записи звуков и изучения химического состава марсианского грунта. По размерам набор инструментов сравним с обувной коробкой.

 

Конструкция марсохода Perseverance

Спектрометром принято называть оптический прибор, который может интенсивность разного рода излучений. Функция устройства для записи звука вам уже понятна — 22 февраля NASA опубликовало звуки Марса, которые были записаны марсоходом. А приборы для изучения марсианского грунта, соответственно, могут изучить состав поверхности Марса. Особого внимания достоин лазер SuperCam, который может поражать объекты меньше кончика карандаша. Он необходимо для очищения поверхности объектов от пыли и другого мусора, которые мешают марсоходу проводить исследования.

 

Звуки Марса, записанные аппаратом Perseverance

Руководители миссии Perseverance поделились, что за четыре месяца до запуска марсохода лазер был случайно сломан. Его починкой занималась команда из 500 инженеров — устройство пришлось собирать практически с нуля. В ходе сборки лазера выяснилось, что изначально в нем имелся так называемый «хаббловский дефект». После запуска телескопа «Хаббл» в 1990 году исследователи обнаружили, что в главном зеркале обсерватории имеется аберрация. Так называется погрешность в оптической системы, из-за которой лучи неправильно преломляются и ухудшают качество изображения. В оборудовании марсохода такая проблема тоже имелась и, благодаря поломке лазера, ее удалось исправить.

NASA рассказало про самый главный инструмент марсохода Perseverance

Камеры марсохода Perseverance снимают фото в очень высоком разрешении

Вертолет Ingenuity для изучения Марса

Помимо набора инструментов SuperCam, марсоход Perseverance оснащен 2-метровой роботизированной рукой, несколькими камерами и другими приборами. В нижней части аппарата спрятан небольшой вертолет Ingenuity, который должен впервые взлететь примерно между 19 апреля и 19 мая 2021 года. Экспериментальный летательный аппарат весит 1,8 килограммов, работает на солнечной энергии и способен летать по 90 секунд за раз. Первым делом ученые хотят выяснить, могут ли подобные аппараты вообще летать по марсианскому воздуху. Если да, в будущем вертолет будет использоваться для разведки труднодоступных территорий и построения маршрута для марсохода.

NASA рассказало про самый главный инструмент марсохода Perseverance

Вертолет Ingenuity

Марсоход и вертолет находятся в кратере Езеро, который уже давно интересует ученых потому, что когда-то давно в нем могла быть вода. Исходя из этого шанс того, что ученым удастся найти следы древних организмов, многократно возрастает. Считается, что миссия марсохода Perseverance продлится около двух лет, но не исключено, что он проработает гораздо дольше.

Важно отметить, что скоро на Марс приземлится еще один аппарат — китайский марсоход «Тяньвэнь-1». Спуск будет совершен на равнину Утопия, диаметр которой равен примерно 3300 километрам. Это относительно ровное место, которое образовалось после падения какого-то большого объекта.

13 март 2021 /
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