Представлен первый в России электрический мотоцикл Aurus. Он вряд ли будет вам по карману

Электрический мотоцикл Aurus

В 2013 году российский институт «НАМИ» начал разрабатывать автомобили семейства Aurus для перевозки президентов и других охраняемых лиц. На данный момент под этой маркой официально выпущены только седан и лимузин Senat, но в будущем количество транспортных средств увеличится. Например, недавно Министерство промышленности и торговли опубликовало видео с первым электрическим мотоциклом Aurus. Пока это только прототип, но он действительно работает и некоторые его технические характеристики уже известны. В рамках данной статьи предлагаю разобраться, какими особенностями обладает новый мотоцикл и уже вышедшие автомобили люксового бренда. Ну и, конечно же, вам наверняка интересно, сколько стоит автомобиль, на котором передвигаются президент и другие важные люди?

Первый электрический мотоцикл в России

Сообщается, что электрический мотоцикл Aurus отвечает всем требованиям сотрудников Федеральной службы охраны. Он оснащен электрическим двигателем мощностью 190 лошадиных сил и разгоняется до 100 километров в час за 3,7 секунд. Внешний вид мотоцикла выполнен в том же стиле, что и седан Senat и не вышедший кроссовер Komendant. Разработчикам было очень важно, чтобы транспорт был чем-то похож друг на друга. Ведь мотоцикл планируется использовать для сопровождения автомобиля, в котором будут ехать важные лица. Запас хода электромотоцикла и его максимальная скорость пока неизвестны. Скорее всего, эта информация будет раскрыта при готовности финальной версии мотоцикла. Но когда это случится — пока неизвестно.

Этот электрический мотоцикл вполне можно считать первым в России. Но зарубежные компании разрабатывают мотоциклы с электрическим двигателем уже несколько лет. Самый известный из них — Harley Davidson LiveWire. Он был представлен в 2018 году, в рамках итальянской выставки EICMA. От одного заряда мотоцикл может проехать около 225 километров. Заряд аккумулятора до 100% занимает около 1 часа. Разгон до 100 километров в час происходит за 3 секунды. Стоимость мотоцикла оценивается в 30 000 долларов.

Электрический мотоцикл Harley Davidson LiveWire

Автомобиль президента России

С 2018 года автомобилем президента России является упомянутый выше Aurus Senat. Бронированный автомобиль оснащен восьмицилиндровым двигателем объемом 4,4 литра, который разработан совместно с Porsche Engineering. Разгон до 100 километров в час происходит за 4,7 секунды, а максимальная скорость движения достигает 250 километров в час.

А теперь самое интересное. Стоимость базовой версии президентского Aurus Senat изначально составляла 18 миллионов рублей. Но в конце февраля 2021 года была названа новая цена — 22 миллиона рублей. А вот стоимость мотоцикла Aurus пока не названа. Но это явно не дешевый транспорт, ведь речь идет о люксовой технике.

Серийный автомобиль Aurus Senat начнут поставлять первым частным заказчикам в конце весны 2021 года. А вот о сроках выхода электрического мотоцикла на данный момент ничего не известно. Как и говорилось выше, на видео был показан только прототип, а не финальная версия. Скорее всего, конечный продукт будет выпущен после проведения испытаний прототипа.

В 2021 году также должно начаться производство кроссовера Aurus Komendant. На данный момент известно, что этот полноприводный автомобиль будет оснащен восьмицилиндровым двигателем мощностью 598 лошадиных сил. Другой информации, к сожалению, нет.

Президентские самолеты

На автомобилях президенты ездят только на относительно небольшие расстояния. А вот если им нужно перебраться в другую страну, они используют самолеты. Про самолеты президентов у нас есть другая, очень подробная статья. В ней я рассказал, как про российские, так и про американские летательные средства. В США самолеты президента именуются как «Air Force One», что можно перевести как «Борт номер один». А у нас важнейшее летательное средство называется просто «Самолет президента России». В общем, если хотите узнать о них больше, а также прочитать про самый первый президентский самолет — переходите по этой ссылке.