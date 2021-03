Весёлка — швейцарский сыр

Перед вами необычный гриб Staheliomyces cinctus из обширного семейства весёлковых (Phallaceae) полифилетической группы гастеромицетов отдела базидиомицетов. Род Staheliomyces с момента его описания швейцарским микологом Эдуардом Фишером в 1921 году так и остался монотипным, то есть включает всего один вид. Все находки S. cinctus сделаны в дождевых лесах неотропиков — стран Центральной и Южной Америки. Род назван в честь швейцарского ботаника и коллеги Фишера — Герольда Стахела (Gerold Stahel), который впервые нашел этот гриб и привез его из Суринама.

Плодовое тело гриба может достигать 16 см в длину, и его можно условно разделить на две части — рецептакул и глебу. Рецептакул — это стерильная часть плодового тела, представляющая собой полую решетчатую «колонку», сужающуюся кверху. За ячеистую структуру рецептакула S. cinctus иногда называют «весёлкой — швейцарским сыром» («swiss cheese stinkhorn»; английское название «stinkhorn» ‘вонючка’ относится как к конкретному виду — весёлке обыкновенной (Phallus impudicus), наполняющей своим гнилостным запахом европейские леса, так и ко всему семейству весёлковых). Перед началом сужения находится оливково-серая глеба (фертильная часть плодового тела), образующая своеобразный поясок или кольцо, на котором находится слизистая споровая масса. С этим кольцом и связано видовое название гриба — cinctus ‘опоясанный’. Ему же, по-видимому, гриб обязан вторым своим английским прозвищем — «strangled stinkhorn», что можно перевести как «удушенный вонючка».

Гриб Staheliomyces cinctus крупным планом. Хорошо заметны крупные отверстия и ячеистая структура рецептакула. фото © suse100 с сайта inaturalist.org, Бразилия, 30 декабря 2019 года

Слизистая масса спор в совокупности со специфическим неприятным (для человека) запахом служит для привлечения насекомых, которые разносят споры, что характерно для всех представителей семейства весёлковых (см., например, картинку дня Дальневосточная весёлка). Однако в нескольких работах запах S. cinctus описывают как приятный или цветочный — это отличный пример наличия субъективной компоненты в исследованиях. Впрочем, для самого гриба совершенно не важно, как характеризуют его запах; главное, чтобы запах выполнял свою прямую функцию — привлекал мух, и не только их.

1, 2 — плодовое тело Staheliomyces cinctus. Рисунок из статьи Mykologische Beitrage, 1920. 3 — базидиоспоры. Стрелки указывают на местоположение глебы. Рисунки из статьи A. G. Leite et al., 2007. Especies raras de Phallales (Agaricomycetidae, Basidiomycetes) no Nordeste do Brasil

Пчелы рода Trigona из группы безжальных пчел (Meliponini) тоже посещают плодовые тела S. cinctus и собирают споры в свои пыльцевые корзинки (см. Pollen basket). Хотя сбор спор пчелами следует рассматривать скорее как исключение (обычно переносчиками спор являются мухи, которых привлекает запах), однако, возможно, взаимодействие пчел и грибов более распространено в природе, чем считалось ранее. Исследование таких взаимодействий — непростая задача, так как многие виды весёлковых грибов имеют короткий жизненный цикл: «вылупление» плодового тела часто происходит ночью, а увядает оно уже к полудню.

Слева — глеба Staheliomyces cinctus без споровой массы, на которой сидит пчела из рода Trigona. фото © Bruno de Medeiros с сайта inaturalist.org, Панама, 29 декабря 2020 года. Справа — глеба со споровой массой. фото © Sasha Robinson с сайта inaturalist.org, Эквадор, 18 октября 2019 года

О взаимоотношении пчел Trigona с S. cinctus и другими весёлковыми грибами было выдвинуто две гипотезы. Первая — что они так же, как и мухи, являются переносчиками спор. Однако на телах пчел не было обнаружено ни остатков глебы, ни спор, поэтому основной стала вторая гипотеза — что споры служат дополнительным источником аминокислот, так как содержат большое количество белка. Пчелы могут использовать споровую массу для кормления потомства или для строительства, при этом косвенно способствуя распространению грибов, так как часть спор проходит через пищеварительную систему и выводится в неизменном состоянии. Однако делать какие-либо конкретные выводы еще преждевременно, а гипотезы ждут проверки и своего неутомимого исследователя.

фото © geoffgallice с сайта inaturalist.org, Перу, 21 апреля 2020 года.

Евгений Антонов