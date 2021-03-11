Каких лошадей разводили скифы?

Археозоолог и археологи обобщили сведения о лошадях – самых близких спутниках кочевников.

Скифский всадник. Золотая бляшка из кургана Куль-Оба под Керчью. фото : V. Terebenin / Эрмитаж / Британский музей

Охота на зайца. Золотая бляшка из скифского кургана Куль-Оба под Керчью. фото : V. Terebenin / Эрмитаж / Британский музей.

Скифы Северного Причерноморья, вероятно, разводили несколько пород лошадей, а в загробный мир они отправлялись верхом на взрослых жеребцах. Об этом говорят опубликованные археозоологические данные, которые обобщены в статье, вышедшей в недавнем номере «Кратких сообщений Института археологии РАН».

По письменным источникам известно, что жизнь скифов была тесно связана с лошадьми: на них ездили верхом, их запрягали в телеги, ели и доили, приносили в жертву. Но древние авторы сообщают очень мало о том, что это были за лошади: каких пород? Менялись ли они с течением времени? Была ли селекция? Каких лошадей предпочитали использовать в ритуалах? Кому скифы продавали своих лошадей и покупали ли их у кого-то?

На эти вопросы могла бы ответить археология, а точнее, археозоология. Авторы статьи в «КСИА» попытались составить ответы, обобщив опубликованные данные.

Сейчас в степи и лесостепи Северного Причерноморья исследовано более трёх тысяч скифских погребальных комплексов. Гораздо меньше поселений, ритуальных комплексов и случайных находок, но и их количество довольно представительно. По разным оценкам в VI–III вв. до н.э. захоронения коней сопровождают скифские погребения в 2–4% случаев, а лошади в виде жертвенной пищи – в 44%.

Несмотря на то, что кости лошадей так часто встречаются, археологи на них мало обращают внимание: опубликованы результаты исследований всего из девяти курганов и пяти городищ. Что же известно о скифских лошадях по этим работам?

Оказалось, что в курганах могли погребать от 1 до 16 лошадей. Значительно больше остатков лошадей находят во рвах курганов, куда они могли попадать во время поминальных ритуалов. Размер кургана и количество погребенных лошадей отражали социальный статус умершего человека.



В погребальных обрядах использовали в основном жеребцов. Вероятно, и в другом мире они должны были исполнять ту же роль, что и при жизни – быть верховыми животными, служить своим хозяевам.

И во время похорон, и во время поминальных событий, использовали в основном лошадей в возрасте старше 3 лет. Однако публикации не дают возможность определить возраст точнее (он мог достигать 20-25 лет) и сказать, какого возраста лошади попадали во рвы, а какого – в могильные ямы.

Сведения о размерах и пропорциях костей показывают, что животные имели разные экстерьерные характеристики. Видимо, правы те исследователи, которые выделяли минимум три типа скифских лошадей: рослых и стройных верховых; низкорослых, выносливых — и под седло, и для хозяйственных работ; среднерослых — табунных. Для более подробных и обоснованных выводов о породах лошадей нужен более основательный анализ, но по одним публикациям его сделать невозможно.

«Несмотря на то, что скифская археология насчитывает уже более 250 лет, сведений о скифских лошадях, которые имели столь важное значение в жизни этой культурной общности, как выяснилось, совсем не много. И значительная часть вопросов по-прежнему оказывается без ответа. Это касается и пород животных, и хозяйственных вопросов их использования, и экономических аспектов, и прочее», – говорит один из авторов исследования, Наталья Николаевна Спасская, учёный секретарь Зоологического музея МГУ. По её мнению, костям животных (и лошадей в том числе) уделяют мало внимания: археологи фиксируют не все возможные сведения, а музеи, как правило, не хранят такие коллекции. Из-за этого нет возможности обследовать материал снова, нельзя уточнить сведения и применить новые методы.