Морские слизни отращивают новое туловище на старой голове

Несколько часов уходит у морских слизней на то, чтобы оторвать собственную голову от туловища, и потом ещё несколько недель на то, чтобы вырастить себя заново.

Ящерицы отращивают хвост, который отбросили, чтоб спастись от хищника, тритоны могут отрастить заново откушенную ногу. Но куда там ящерицам и тритонам до морских слизней рода Elysia, которые отбрасывают туловище целиком – их голова потом всё равно отрастит новое.

О том, что элизии могут восстановить целое туловище, в Current Biology пишут исследователи из Женского университета Нары. Они случайно заметили, что у одного из лабораторных моллюсков голова отделилась от тела, и что самое важное, эта отделившаяся голова начала самостоятельно ползать.





Спустя несколько часов после того, как она избавилась от туловища, голова начинает поедать водоросли – обычную еду элизий. Рана от оторвавшегося туловища закрывается в течение нескольких дней, и примерно в течение недели начинается регенерация. Примерно за двадцать дней моллюски – точнее, их головы – отращивают себе новое туловище. А вот старое туловище отрастить новую голову не может. Оно может двигаться несколько дней, недель, а то и месяцев, но в конце концов погибает.

Вообще говоря, среди животных есть такие, которые могут восстановить себе всё что угодно. Плоские черви планарии отращивают тело на голове, голову на теле, и даже если их разрезать на несколько частей, каждая часть восстановит полного червя. Но планарии в целом устроены довольно просто; у них, например, нет сердца и кровеносной системы вообще (газообмен идёт через кожу, а питательные вещества поступают в клетки тела прямо из кишечника).



Другой пример – асцидии, мешкообразые животные, сидящие на дне моря и фильтрующие воду ради еды. Они тоже могут восстановить всё тело. Но асцидии, хотя и относятся к хордовым, как и мы, устроены тоже очень, очень просто. У морских слизней же есть и сердце, и сосуды, и выделительная система у них сложная, и нервная, и т. д. И это пока что единственный пример того, что довольно сложное животное способно восстановить почти всё тело (не считая головы).

Исследователи обнаружили позади головы морских слизней кольцевую бороздку – по ней они отбрасывают туловище. Но вот зачем они так делают, не вполне ясно. Чтобы оторвать голову от тела, у моллюсков уходит несколько часов, то есть это не может быть защитой от хищника (разве что хищник окажется ещё более медлительным, чем элизии). Возможно, слизни таким решительным образом избавляются от паразитов – на отброшенных туловищах некоторых элизий нашли паразитических рачков-копепод. Надо думать, у слизней действительно нет других способов снять их с себя, если они прибегают к усекновению собственной головы.

Чтобы восстановить целое туловище, нужно много энергии. Скорее всего, что элизии получают её от хлоропластов, которые заимствуют у съеденных водорослей. Хлоропласты распространяются по телу моллюска, придавая ему зелёноватый оттенок, и продолжают фотосинтезировать ещё несколько месяцев. Органические вещества, образующиеся в результате фотосинтеза, слизни вполне могут использовать как материальные и энергетические ресурсы, позволяющие вырастить себя заново.

По материалам Phys.org