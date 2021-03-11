Почему осьминогов можно считать самыми умными животными в мире?

Ученым известно о существовании 200 видов осьминогов и они действительно похожи на инопланетян

Осьминоги — это самые известные представители головоногих моллюсков. Как можно понять из названия отряда, эти создания имеют голову с исходящими от него восемью щупальцами. На каждой из них имеется около 2000 присосок. Осьминоги имеют три сердца: одно гонит голубую кровь по телу, а остальные проталкивают ее через жабры. Благодаря своему мягкому телу без скелета, некоторые виды этих созданий могут полностью менять форму своего тела. Например, они могут распластываться по дну и становиться незаметными, или же просто проходить через очень маленькие отверстия. Это поистине удивительные существа, не так ли? Возможно, вы также слышали о том, что осьминоги — это одни из самых умных существ в мире. Некоторые люди даже осмеливаются предполагать, что эти создания прилетели к нам из далеких планет. Точно никто не знает, но их развитый интеллект это доказанный факт. Но каким образом осьминоги доказывали наличие развитого интеллекта?

Кто такие осьминоги?

Для начала давайте еще немного поговорим о физических особенностях осьминогов. В зависимости от вида, длина тела осьминогов составляет от 1 сантиметра до 4 метров. Самым крупным представителем этого отряда животных считается осьминог Дофлейна (Enteroctopus dofleini). Поговаривают, что однажды людям удалось увидеть 9,6-метровую особь, которая весила 270 килограммов. При всем этом, осьминогов нельзя назвать долгожителями, потому что длительность их жизни редко превышает 3 лет. Они питаются моллюсками и рыбами, а обитают на дне тропических морей и океанов. В качестве убежища они часто используют потонувшие сундуки и даже мусор — выше мы уже выяснили, что они могут забраться даже в очень узкие места.

Забавно, что они содержат свои убежища в чистоте, избавляясь от мусора при помощи струй воды

Интеллект осьминогов

Осьминоги по праву считаются одними из самых умных животных в мире. Среди беспозвоночных созданий же они вовсе считаются самыми умными — им просто нет равных. В ходе многочисленных исследований было выяснено, что эти создания легко поддаются дрессировке. Также они имеют хорошую память , умеют различать размеры и геометрические фигуры. Существовали особи, которые привыкали к кормящим их людям и узнавали их по лицу. Некоторые люди убеждены, что если проводить с осьминогами достаточно времени, со временем они могут стать домашними животными.

Считается, что осьминоги способны узнавать людей

Ученые часто проводят эксперименты с участием осьминогов — их просто не счесть. Относительно недавно команда Octolab TV, которая пытается узнать как можно больше об этих созданиях, построила для одного из них целую полосу препятствий. Для эксперимента была выбрана особь по кличке Руди. Выбор пал на него потому, что он достаточно взрослый для решения сложных задач и молодой для прохождения препятствий. Авторы эксперимента отметили, что в каждой комнате осьминога держали не больше нескольких минут, чтобы он не начал испытывать стресс.

Видео от команды Octolab TV

Эксперимент с осьминогом был разделен на четыре части и Руди без особых проблем прошел все этапы. На первом уровне ему нужно было найти потайную дверь за яркими водорослями и он ее легко обнаружил. На втором этапе эксперимента осьминогу было необходимо пройти через узкую трубку и Руди опять же нашел выход. Третий уровень назывался «Мост» и, как можно догадаться, осьминог догадался, через что ему нужно пройти и успешно сделал это. Чтобы пройти четвертый этап, осьминогу нужно было нажать на кнопку и успеть пройти через открывшуюся дверь. Наверное, уже не стоит говорить, что и тут он показал себя с наилучшей стороны?

Новый эксперимент с осьминогами

А недавно осьминоги удивили ученых своей способностью переживать физическую боль. Речь идет не просто о рефлексе на раздражители, а о сложном эмоциональном состоянии, которое приводит к страданиям. Позвоночные животные, как и люди, умеют эмоционально реагировать на болезненные ощущения. Например, если живой организм коснется до горячей поверхности, он ощутит боль и этот опыт еще долго будет причинять страдания. То же самое происходит и с осьминогами, причем это довольно большое открытие для научного сообщества. Ведь осьминоги — это беспозвоночные создания с относительно простой нервной системой.

В ходе научной работы, о результатах которой было рассказано в издании Science Alert, осьминоги содержались в аквариуме с тремя отсеками. В одном из них они внезапно получали укол со жгучим содержимым. Исследователи заметили, что после такого травмирующего опыта осьминоги больше не заходили в этот отсек. А особи, которым вводили безвредное вещество, свободно ходили между разными частями аквариума. Также ученые заметили, что осьминоги будто бы поглаживают пораженные места — почти так же, как люди укрывают рукой рану. Как видно, между нами и осьминогами гораздо больше общего, чем может показаться.

Исходя из всего написанного выше, осьминогов действительно можно считать самыми умными животными на нашей планете. За исключением людей, разумеется. Но в мире есть и другие умные создания, о которых я рассказывал в этом материале. Кто из них умнее, сказать трудно. Может, у вас есть мнение по этому поводу?