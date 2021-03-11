В США научились быстро заменять аккумуляторы электромобилей. Зарядка больше не нужна?
Платформа Ample для замены аккумуляторов
Некоторое время назад одним из самых главных минусов электрических автомобилей являлась долгая зарядка. Но теперь времена изменились — с появлением зарядных станций Supercharger V3, даже 5-минутной зарядки электромобиля Tesla Model 3 хватает на преодоление 120 километров пути. Но даже несмотря на это, сторонние компании до сих пор ищут способ ускорить время зарядки аккумуляторов. Недавно американская компания Ample открыла в США несколько зарядных платформ, где за те же 5 минут севший аккумулятор полностью извлекается и заменяется на полностью заряженный. Замена производится специальным роботом, который делает это быстро и без ошибок. На самом деле, технология не новая и такая технология была придумана аж в 1910 году. В рамках данной статьи предлагаю поговорить о затее компании Ample и разобраться, почему у такой технологии нет будущего.
Замена аккумулятора электромобиля
Об услуге по быстрой замене севшего аккумулятора на заряженный написано прямо в официальном сайте компании Ample. План заключается в том, чтобы установить на парковки небольшие станции, куда могут заехать электромобили. После остановки, под автомобиль заедет специальный манипулятор, который открутит болты, извлечет севший аккумулятор и установит вместо него заряженный. Такую же услугу в свое время предлагали и другие компании, но созданные ими технологии были совместимы только с определенными моделями электромобилей. Компания Ample предлагает универсальный вариант.
Презентация технологии Ample
Она собирается взять у производителей популярных автомобилей характеристики используемых аккумуляторных блоков и создать для каждого из них специальный переходник. Он будет устанавливаться при первом въезде на станцию и оставаться в автомобиле до тех пор, пока владелец не решит от него избавиться. Представители компании считают, что такой подход хорош во всем. Если допустить, что в будущем появятся еще более емкие аккумуляторы, владельцы смогут просто установить их, а не покупать новый автомобиль. Звучит круто, но у технологии явно нет будущего.
Процесс замены аккумулятора внутри платформы Ample
Замена батареи Tesla и других автомобилей
Если верить историческим документам, о технологии замены автомобильных аккумуляторов инженеры задумались аж в 1910 году. Это были времена начала эпохи автомобилестроения и люди разрабатывали самые разные автомобили, в том числе и электрические. Старые проекты были закрыты, потому что в те времена наибольшую популярность обрели автомобили с двигателями внутреннего сгорания. В XXI веке электромобили снова обрели популярность и услугу по быстрой замене аккумуляторов предоставляла израильская компания Better Place. В 2012 году она открыла 21 станцию по замене, но потом обанкротилась. Главным минусом этой технологии было то, что она была совместима исключительно с автомобилями Renault Fluence Z.E.
Электрический автомобиль Renault Fluence Z.E
В 2013 году идеей о создании станций для замены автомобилей загорелась даже компания Tesla. Но потом она начала развивать технологию быстрой зарядки и дела пошли в гору. Ведь зачем 5 минут ждать замены аккумулятора, если можно подъехать к зарядной станции, постоять те же 5 минут и проехать еще 120 километров? Неизвестно, за сколько долларов компания Ample планирует заменять аккумуляторы, но банальная зарядка через кабель должна стоить дешевле.
Будущее электромобилей
Технологии быстрой зарядки сегодня действительно хороши и необходимости в услуге, которую хочет предоставить компания Ample, практически нет. Но сообщается, что она уже открыла пять станций калифорнийского города Сан-Франциско. Но пока она сотрудничает только с компанией Uber и производит замену аккумуляторов такси. Впрочем, если компании Ample не удастся привлечь внимание обычных людей, она может сотрудничать со службами доставки и другими подобными организациями. Ведь их водители вынуждены ежедневно проезжать сотни километров и замена аккумулятора на специальной станции без очереди — не такой уж и плохой вариант восполнения энергии.
Но есть еще один момент. Компания явно не собирается каждый раз устанавливать в автомобили новые аккумуляторы. Во-первых, это будет стоить баснословных денег. Во-вторых, если выбрасывать каждый использованный аккумулятор, через 1-2 года мы утонем во вредных отходах. Извлеченный аккумулятор компания просто будет вставлять в автомобиль другого клиента — вот и все. И с течением времени люди будут получать «кота в мешке». Ведь может быть такое, что кому-то попадется неисправный аккумулятор? Это может произойти даже при тщательном контроле.
В общем, идея кажется интересной и это даже хорошо, что компании постоянно ищут способ сделать электрические автомобили лучше. Но именно этот вариант кажется полностью лишенным перспектив. А вы как думаете?
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