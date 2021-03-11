Может ли человечество скоро исчезнуть с лица Земли?

О том, что наша цивилизация движется к своему концу, сегодня говорят очень и очень много.

Недавно инженер-механик из Массачусетского технологического института Асегун Генри заявил о том, что человечество находится на пути к вымиранию, так как активная борьба с изменением климата должна была начаться «не вчера, а десятилетия назад». По мнению Генри мы практически достигли точки невозврата, единственное возможное будущее после которой – это неизбежное разрушение климата и нас самих. Исследование, опубликованное в журнале Nature Energy, сосредоточено на пяти основных проблемах тепловой энергетики и их влияния на изменение климата. Обозначенные задачи характеризуют собой новую для научного сообщества миссию, аналогичную миссии по высадке человека на Луну, которую, к слову, удалось исполнить в обозначенные сроки. Но о каком графике мы говорим, когда речь идет о будущем человеческой цивилизации и почему авторы нового исследования предлагают объединить усилия для эффективной борьбы с глобальным потеплением? В этой статье пытаемся понять, как наш вид может исчезнуть с лица планеты и почему стоит обратить внимание на заявления ученых.

Громкие заявления

«Наша миссия – спасти человечество от вымирания из-за изменения климата», — сказал в интервью порталу scitechdaily.com профессор Массачусетского технологического института Асегун Генри. Генри – ведущий автор нового исследования, освещающего пять наиболее важных проблем мирового потребления энергии и их влияния на климат .

Как пишут исследователи, более 90% мирового потребления энергии сегодня связано с теплом, будь то для производства электроэнергии, отопления, охлаждения зданий и транспортных средств, производства стали, цемента или другой промышленной деятельности. В совокупности эти процессы ежегодно выбрасывают в окружающую среду ошеломляющее количество парниковых газов.

Между тем изобретение нового способа транспортировки, хранения, преобразования и использования тепловой энергии позволит избежать глобального повышения температуры более чем на 2 градуса Цельсия — критического повышения, которое, по прогнозам, приведет планету к каскаду катастрофических климатических сценариев.

Изменение климата – основная угроза, стоящая перед человечеством.

Отмечу, что всякие сомнения в том, что наша планета стремительно меняется, отпадают, когда смотришь на то, как различные регионы Земли изменились за последние несколько лет. На сайте NASA Global Climate change собрана целая коллекция снимков, глядя на которые можно увидеть последствия изменения климата – обезлесение, засуха, таяние ледников, наводнения и пожары.

Что угрожает нашей цивилизации?

Авторы нового исследования во главе с Генри считают, что у человечества в запасе не больше 20-30 лет привычной жизни, прежде чем мы встанем на неизбежный путь повышения температуры более чем на 2 градуса Цельсия. Это означает, что мы должны не просто отказаться от ископаемого топлива, а по сути провести полный капитальный ремонт всей энергетической инфраструктуры менее чем за треть отведенного времени. Согласитесь, с этой точки зрения радикальные изменения должны были быть предприняты десятки лет назад.

Авторы новой статьи хотят привлечь внимание широкой общественности и своих коллег, предлагая возвести борьбу с изменением климата в ранг миссии, аналогичной освоению Луны и отправки людей на Марс . «Наша миссия – спасти человечество от вымирания из-за изменения климата и она ясна. Время уходит, и нам нужны все возможные ресурсы,» – отмечает Генри. Среди решения проблем, связанных с тепловой энергией, ученые выделяют:

Разработку систем теплового хранения для электросетей, электромобилей и зданий, что позволит сократить вредные выбросы в атмосферу на 40 процентов;

Декарбонизацию промышленных процессов, на долю которых приходится 15% глобальных выбросов углекислого газа. Главными действующими лицами здесь являются цемент, сталь, алюминий и водород. Вопрос заключается в том, придумают ли ученые другой способ изготовления цемента, например. Это чрезвычайно сложная задача, поэтому чем больше людей примут участие в решении этих проблем, тем лучше;

Решение проблемы охлаждения, так как кондиционеры и холодильники содержат химические вещества, вредные для окружающей среды;

Передача тепла на большие расстояния – можно ли передавать его также, как электричество?

Возведение новых зданий и инфраструктуры, способных блокировать и выпускать тепло, что представляет собой весьма непростую и трудоемкую задачу.