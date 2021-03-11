Красивая и опасная
Эта очаровательная нежно-розовая гусеница принадлежит роду Dirphia семейства павлиноглазок, или сатурний (Saturniidae), самый известный представитель которого — сатурния ио (Authomeris io). Я обнаружила розовую гусеницу на лесной подстилке в джунглях амазонской части Перу: гусеницу облепили муравьи, и она, отчаянно извиваясь, пыталась от них уползти. Через некоторое время муравьи оставили ее в покое и мне удалось сделать снимок.Гусеница Dirphia ползет по своим делам в перуанских джунглях
Род Dirphia широко распространен в неотропическом регионе и включает 41 вид. Среди них нередки виды-вредители, в личиночной стадии питающиеся листвой культивируемых растений. Например, гусеницы Dirphia moderata активно поедают листву кешью (Anacardium occidentale). Гусеницы рода Dirphia ядовиты, и после контакта с ними жителям Южной Америки часто приходится обращаться за медицинской помощью.
Вообще, семейство павлиноглазок славится ядовитыми гусеницами. В Северной Америке к ядовитым относятся роды Automeris и Hemileuca, в Южной Америке — Automeris и уже упомянутая Dirphia.
Слева — ядовитая гусеница сатурнии ио. фото © Alan Rockefeller с сайта commons.wikimedia.org, Мексика, 1 октября 2014 года. Справа — взрослая особь сатурнии ио. фото © Jeremy Johnson с сайта commons.wikimedia.org, 29 июня 2006 года
Самая ядовитая павлиноглазка — это гигантский шелкопряд (Lonomia obliqua), его яд может даже убить человека.
Гусеница гигантского шелкопряда и ее щетинки крупным планом. фото из статьи A. F. M. Pinto et al., 2010. Lonomia obliqua venom: In vivo effects and molecular aspects associated with the hemorrhagic syndrome
Прикосновение к ядовитой гусенице павлиноглазки вызывает жжение, сильную боль, аллергическую сыпь, зуд, отек. Такая реакция получила название эруцизм (от лат. eruca ‘капустная гесеница’), или лепидоптеризм (от Lepidоptera — чешуекрылые: греч. ?????, род. падеж ??????? ‘чешуя’ + ?????? ‘крыло’), — гусеничный дерматит (см. картинку дня Волосатые гусеницы). Эруцизм развивается из-за повреждения кожного покрова жгучими щетинками (шипами) гусеницы и попадания в ранки яда. Этот яд вырабатывается не железами, а секреторными эпителиальными клетками и скапливается в полом канале щетинки (шипа); при надавливании хитиновый кончик легко отламывается, пронзая кожные покровы, и яд изливается в образовавшуюся ранку (см. картинку дня Жало крапивы).
Схема строения выростов покровов насекомых: a — чувствительный волосок; b — щетинка; c — жгучая щетинка; d — жгучий шип. Рисунок из статьи A. Battisti et al., 2011. Urticating hairs in arthropods: their nature and medical significance
Механизм отравления, вызываемого воздействием токсинов гусениц, пока мало изучен, несмотря на всё большую актуальность. В появлении таких симптомов, как кожный зуд и отек, может играть роль гистамин (он был обнаружен в щетинках гусениц рода Dirphia), поэтому при лечении эруцизма, вызванного контактом с щетинками, применяют антигистаминное.
Но даже несмотря на ядовитость у гусениц павлиноглазок есть естественные враги. Так, клоп-хищнец Harpactor angulosus был замечен за охотой на гусениц рода Hylesia, а ящерицу Enyalius iheringii как-то застали за поеданием гусеницы Dirphia — правда, потом она ее все-таки выплюнула.
Ящерица Enyalius iheringii ест гусеницу рода Dirphia. фото из статьи S. N. Migliore, A. F. Barreto-Lima, 2016. Enyalius iheringii (Ihering's Fat-headed Anole) Diet, Бразилия
фото Евгении Соловьевой, окрестности исследовательской станции Estacion Biologica Quebrada Blanca, Перу, 13 сентября 2018 года.
Евгения Соловьева
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