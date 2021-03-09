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Памятка для туриста, едущего в Шанхай

Шанхай – один из крупнейших городов Китая, являющийся символом и олицетворением страны. В Шанхае удивительным образом сочетаются динамическая современность и древняя история Поднебесной. Если вам интересно изучить культуру Китая, побродить по его старым улочкам и местам викторианской эпохи, рекомендуем воспользоваться сервисом https://www.vipgeo.ru/, который подберет туроператора, работающего в данном направлении.

Сразу нужно сказать, что моря и песчаных пляжей в Шанхае нет. Сюда едут не для купания, а для любования старой и современной архитектурой города, древнекитайской культурой, достижениями науки. Шанхай очень отличается от других городов Китая, но объяснить чем – очень сложно. Это можно ощутить только собственным присутствием, что мы и предлагаем вам сделать.

Здесь очень много достопримечательностей, которые будут интересны и взрослым, и детям. Единственным минусом Шанхая является его климат. Летом в городе жарко, а зимой, хоть и не холодно, но сыро. Поэтому лучшим временем для путешествия в Шанхай является весна и осень, когда погода нейтральна.

Безопасность местных жителей и приезжих обеспечивают полицейские, которых на улицах очень много. Даже девушки могут без опаски гулять по центральным улицам китайского мегаполиса, но в любой ситуации нужно соблюдать бдительность. Карманные воры не искоренены даже в Китае. Улицы же следует переходить очень осторожно, поскольку водители не пропускают пешеходов даже на «зебре».

Общаться с местными жителями без знания китайского языка довольно сложно. Персонал отелей владеет английским, но в основном плохо. Дабы облегчить себе отдых, к общению с китайцами стоит подготовиться еще дома. Поищите в интернете те места, которые вы захотите посетить и запишите вопросы, пользуясь онлайн переводчиком. Впрочем, в каждом отеле есть интернет, поэтому вопросы можно решать прямо на месте, по мере их поступления.

Чаевые в Китае не требуют, но и не отказываются от них. Это типично для заведений, популярных у иностранных туристов. В кафе и ресторанах, обслуживающих в основном местную публику, благодарность виде денег официант не возьмет. В Шанхае на каждом углу установлены красные телефонные будки, откуда недорого можно позвонить в Россию. Сделать это можно и прямо из номера отеля, но стоить такой звонок будет намного дороже.

К туристам местные жители привыкли, поэтому относятся к иностранцам нейтрально. Китайцы никогда первыми не пойдут на конфликт, а на приветствие всегда ответят доброжелательно.

К туристам в Шанхае привыкли, поэтому и отношение к ним ровное – их попросту не замечают. Но на улыбку отвечают улыбкой.

09 март 2021 /
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