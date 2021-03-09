Беспружинные матрасы: вред или польза для комфортного сна

Беспружинные матрасы не так давно появились у нас в продаже, поэтому до сих пор многих мучает вопрос о том, насколько полезны эти изделия для сна, особенно в свете повального увлечения ортопедическими матрасами.

Для того чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо четко определиться, какие именно матрасы могут называться ортопедическими, а какие нет. Многие полагают, что современный качественный матрас может избавить человека чуть ли не ото всех болезней: улучшить осанку, нормализовать кровообращение, успокоить нервную систему. На самом деле за громкими рекламными слоганами стоит лишь одно – крепкий и здоровый сон. Матрасы, которые позволяют человеку расслабиться, в том числе и расслабить мышцы позвоночника, и называются ортопедическими.

Все современные матрасы из категории https://magdek.com.ua/matrasi/ можно разделить на две категории: пружинные и беспружинные. В моделях, относящихся к первой категории, имеются зависимые или независимые пружины, за счет чего у матраса появляется требуемая жесткость. Отдельные виды конструкции могут поддерживать позвоночник и поясницу, другие нет.

Что касается беспружинных матрасов, то тут все немного сложнее. Все изделия приобретают те или иные свойства в зависимости от наполнителя, они могут быть цельными (моноблоки) или представлять собой разнообразные комбинации различных наполнителей. Самый недорогой вариант беспружинных матрасов наполняется поролоном. Он хоть и мягкий, но абсолютно не держит форму, со временем приминается и годится разве что в качестве дачного варианта или дополнительного спального места на случай приезда гостей. Спать на таком матрасе каждую ночь просто вредно, поскольку это приведет к болям в спине и пояснице, а также может вызвать периодические головные боли.

Более дорогие варианты матрасов могут наполняться кокосовыми прослойками или латексом, причем как в виде моноблока, так и в разнообразных сочетаниях, что позволяет получать матрасы любой жесткости от очень мягких до очень жестких. Чаще всего можно встретить именно латексные моноблоки, обычно они продаются в виде компактных рулонов в вакуумной сумке. После распаковки такому беспружинному матрасу понадобится примерно 24 часа, чтобы восстановить прежнюю форму и объем. Транспортировать моноблочные изделия из латекса можно благодаря уникальной структуре этого материала. В процессе производства его обильно насыщают кислородом, что делает матрас легким и одновременно прочным. К сожалению, из-за мягкости назвать такое изделие ортопедическим никак нельзя. Для поддержки позвоночника, а в особенности шейного и поясничного отделов, лучше подойдут комплексные матрасы, где слои вспененного латекса и кокосового наполнителя чередуются в различных вариациях. Рассчитанные на вес до 100 кг, такие матрасы будут довольно эффективно поддерживать позвоночник и позволят мышцам расслабиться.

Чтобы ортопедические свойства матрасов сохранялись как можно дольше, нужно их время от времени переворачивать и менять местами «голову» и «ноги». Это необходимо для того, чтобы пена и кокосовый наполнитель не слеживались и сохраняли свои уникальные качества.