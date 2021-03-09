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Роллетные системы — преимущества, потенциал

Для нормального функционирования жилых и производственных строений необходимо предусмотреть множество проемов. Оградить их от несанкционированного проникновения сумеют роллетные системы, подобранные с учетом предназначения помещения. Конструкция позволит получить немалые дивиденды от многофункциональных устройств.

Конструкция рольставни

Внешне рольставни очень напоминают жалюзи. Специальное полотно состоит из панелей, скрепленных шарнирами. Ламели удается накрутить на вал, расположенный в верхней защитной коробке.

Принцип действия жалюзи не помешал сделать роллеты надежным защитником. Для изготовления панелей используют наполнители типа полиуретан. Жесткую конструкцию представляют экструдированные изделия из алюминия или стали с полимерным покрытием.

Способ управления будет зависеть от веса полотна. Ручные механизмы понадобятся для моделей от 15 до 100 килограмм (пружинно-инерционная система). Тяжелые панели сумеет поднять электропривод, позволяющий задействовать автоматические дистанционное управление.

После опускания полотно должен зафиксировать надежный замок, который нередко скрыт от посторонних. Рольставни превращаются в надежную решетку, умеющую обезопасить проем.

При установке в магазинах или гаражах предпочитают использовать перфорированные изделия с полупрозрачными вставками из пластика. Они помогут экономить электроэнергию и это далеко не единственное достоинство роллетных устройств.

Преимущества и назначение

Оценить многофункциональность рольставни удается после посещения интернет-магазина. Выбор готовой модели или заказ индивидуального изделия проходит в режиме реального времени. Отличную продукцию предлагают российская копания ворот алютех, белорусские и немецкие производители.

  • Возможность незаконного вторжения сведена к минимуму. Для взлома полотна уйдет от 15 минут до часа, что позволит успеть прибыть на место правоохранителям.
  • Гарантирована защита от излишнего шума. Одновременно сокращаются потери тепла.
  • Помещение будет ограждено от попадания солнечных лучей, осадков, пыли и ветра.
  • Привлекательное полотно участвует в декорировании фасадов и интерьера внутри.

Простое управление избавляет от сбоев. Продлен срок службы и снижены затраты на эксплуатацию.

Рольставни стараются устанавливать на окнах дач и загородных домов. В городе интерес проявляют жильцы первого и верхнего этажа.

Разработаны вариации для дверей дома, гаража и ворот. Роллетная конструкция сэкономит близлежащую площадь из-за особенностей поднятия.

В помещениях роллеты стали использовать для закрытия кладовых и сантехнических ниш, где расположены коммуникации.

В магазинах рольставни скроют витрину после закрытия торговой точки. В банках бронированные изделия защитят сейфы и хранилище. Перфорированные модели с прозрачными экранами помогут наладить визуальное наблюдение и производить осмотр.

09 март 2021 /
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