Разработка сайта на React.js

Digital маркетинг меняется буквально каждую секунду. Он расширяется и преобразуется, поэтому сейчас важно создать собственный проект. Многие заказывают создание сайта на React.js , это один из самых популярных веб-проектов. Специалисты, которые работают в компании Brander, выполнят задачу на 100%. Разработчики генерируют корректный код, дизайнеры создадут индивидуальный стиль компании, а тестировщики проверяют сайт на баги и устраняют их. Сайт должен быть запоминающимся, удобным и простым в использовании, а также должно быть что-то, что отличит ваш ресурс от проектов конкурентов.

Для какого бизнеса нужно создание сайта на React.js

Платформа подходит для разработки веб-приложений. С этой задачей легко справляются разработчики, а также он имеет надежную поддержку от Facebook. Сейчас известно множество сайтов, которые были созданы именно на этой платформе: Instagram, Dropbox, New York Times, WhatsApp и другие. При этом, с помощью библиотеки можно адаптировать приложения с ПК или ноутбука для мобильных устройств. По факту, эта платформа подходит во всех случаях за исключением лендинга. Разработка и создание сайтов на платформе React актуальная для:

электронной коммерции;

Marketplace;

В2В компаний.

Этапы создания сайта на React

Получив задание создать сайт, специалисты IT-компаний начинают комплексную работу с анализа деятельности заказчика, целевой аудитории и конкурентов. На основе анализа создается та или иная концепция сайта, конечный результат которой обязательно понравится заказчику. Разработка технического задания — еще один важный этап, во время которого заказчик с исполнителем обсуждают каждую деталь. Обсуждение тезисно записывается, чтобы ничего не забыть. В конечном итоге техдокументация становится ориентиром для всех специалистов.

Проектирование — следующий этап разработки, во время которого создают макет веб-приложения. Его сразу же тестируют. Главная задача специалистов на данном этапе — создать понятный путь клиента к выполнению целевого действия. Дальше — работа дизайнеров и контент-менеджеров. Они создают индивидуальный стиль интернет-магазина или веб-ресурса, делают интерфейс удобным и приятным глазу. Затем приступают разработчики, которые выполняют архитектуру сайта. Тестировщики по окончании всех работ проверяют результат на баги и при необходимости исправляют их.

Разработка сайта завершена — готовый продукт готов к эксплуатации. Но веб-приложение нуждается в регулярном обновлении и технической поддержке. Поскольку Brander полностью разбирается в разработке, специалисты выполнят создание сайта от начала и до конца, а также смогут вести сайт, оптимизировать его и улучшать.