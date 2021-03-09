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Торсопластика, убираем обвисшую кожу

Каждый год многие женщины и мужчины постоянно борются с лишним весом. По этой причине появляются все новые методики для улучшения фигуры и тела. Очень часто, после резкого похудения, кожный покров не возобновляется к своему прежнему состоянию.

Одним из способов избавления от этой проблемы является торсопластика. С ее помощи можно убрать обвисшую кожу с бедер, живота, ягодиц и возобновить ее эластичность. Предлагаем подробнее рассмотреть, что такое торсопластика и кому ее проводят.

Особенности торсопластики

Данный вид оперирования проводят только тем пациентам, которые потеряли больше 40 кг веса, и после чего их кожа обвисает. Небольшие проблемы с кожным покровом можно исправить при помощи гимнастики, кремов и упреждений, но при сильном обвисании кожи поможет только пластика.

Если интересует вопрос, что такое торсопластика – это круговая пластическая операция тела, которая включает в себя подтяжку кожного покрова на животе, ягодицах, руках и бедрах. Необходимо сразу сказать, что одна операция не поможет приобрести идеальную фигуру. Может понадобиться несколько таких процедур и долгий реабилитационный период.

Подготовка к операции и реабилитация

Помимо стандартной диагностики перед операцией, пациент должен подготовиться морально. По времени торсопластика занимает 5 –7 часов. Все манипуляции начинают проводить со спины, затем в области живота. В некоторых случаях пластика совмещается с липосакцией – отсасыванием жировых отложений.

После оперирования у человека остаются шрамы, которые немного уменьшаются только через 10 –12 месяцев. Чтобы от них избавиться, можно сделать шлифовку лазером.

После самой подтяжки пациент должен как минимум 5 дней провести в стационаре, под присмотром врачей. Швы в данном случае не снимаются, так как применяются нити, которые сами рассасываются. Послеоперационный период занимает 3–5 недели. В это время пациенту нельзя:

  • поднимать тяжести;
  • заниматься спортом;
  • ходить в сауну и солярий;
  • использовать кремы для тела.

Узнать больше, что такое торсопластика и какие еще пластические операции можно провести для создания идеального тела можно на сайте известного пластического хирурга - https://plastic-surgeon.kiev.ua/. Если человек серьезно задумался о такой процедуре, необходимо посетить клинику пластической хирургии и получить ответы на все вопросы у врача. В медицинском заведении можно узнать не только стоимость процедуры, но и как подготовится к операции.

Необходимо помнить, что лучше и безопаснее для здоровья предотвратить проблемы тела, нежели от них избавлять.

09 март 2021 /
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