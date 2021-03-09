С социальными сетями дети едят слишком много

Склонность к обжорству повышается более чем на половину с каждым часом, проведённым в соцсетях.

Дети девяти–десяти лет, которые много времени проводят в соцсетях, начинают слишком много есть – об этом в International Journal of Eating Disorders пишут исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и других научных центров. Они проанализировали поведение более чем 11 тыс. детей, за которыми наблюдали в 2016–2019 гг. У детей регулярно спрашивали, как много времени они проводят у телевизора, или в социальных сетях, или переписываясь с кем-то в мессенджерах, и т. д. Одновременно родителей опрашивали насчёт того, какие признаки стресса и отклонений в поведении у своих детей они замечают.

Оказалось, что каждый час в социальных сетях на 62% повышает вероятность того, что в следующем году ребёнок будет объедаться. Речь идёт не о том, что он постоянно будет много есть, а о приступах объедения, когда за короткий период времени человек съедает слишком много. (Авторы работы имеют в виду binge-eating – подобно тому, как для алкоголя есть понятие binge-drinking, кратковременного неумеренного выпивания, и как для сериалов есть понятие binge-watching, то есть «запойное смотрение».) Просмотр видео, будь то обычное кино или что-то стриминговое, тоже повышает вероятность «запойного обжорство», но меньше, на 39% на каждый час просмотра.

Объяснения тут могут быть разные. Во-первых, и в интернете, и в телевизоре есть много рекламы разной еды, которая напоминает о том, что можно что-то съесть прямо сейчас. Во-вторых, сидя в соцсетях или смотря кино, мы легко съедаем больше, чем нужно – просто потому, что хуже себя контролируем. Мы заняты чем-то другим, но это самое «другое» вполне позволяет брать что-то с тарелки и отправлять в рот, пока мы не почувствуем, что прямо объелись. Наконец, есть данные, что социальные сети как-то связаны с депрессией, хотя о причинно-следственных связях тут следует говорить с осторожностью. Но, так или иначе, еда помогает избавиться от подавленного настроения, по крайней мере, на время.

Хотя «запойные обжоры» объедаются лишь время от времени, это всё равно может повышать вероятность диабета и сердечно-сосудистых болезней. Было бы интересно, есть ли связь между объедением и социальными сетями у взрослых людей. Также можно предположить, что связь эта в условиях разнообразных карантинов и самоизоляций только укрепилась.