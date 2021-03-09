Арабский клад в Рязанской области

Российские археологи нашли остатки большого клада, разграбленного ранее чёрными копателями.

Археологические раскопки без соответствующих разрешений запрещены в России уголовным кодексом, но даже это не всегда останавливает чёрных копателей от поиска в земле древних артефактов. Нелегальные раскопки не только скрывают от науки ценные предметы, но и разрушают археологические памятники, уничтожая культурный слой. Так, в 2016 году в Рязанской области «чернокопы» нашли и грубо извлекли из земли больше двухсот арабских монет и фрагментов монет VIII-XI веков. Утаить находку у них, правда, не получилось, копателями занялись правоохранительные органы, а по следам разграбленного клада отправились археологи. Специалистам Института археологии РАН удалось не только определить место, где клад был сокрыт изначально, найти дополнительные монеты из него, но и обнаружить ещё один археологический памятник.

По ближайшим к месту находки населённым пунктам клад получил название Хрущёво-Тырновский. Возможно, что здесь располагалась временная стоянка купцов или просто проходил торговый путь. В ходе изучения монет выяснилось, что все они отчеканены в Арабском халифате, большинство – при династии Аббасидов. Если точнее, в узком промежутке в сто двадцать лет – с 750-х до 870-х годов.

В регионе, где был обнаружен клад, раньше проходил Волжский, или Волго-Балтийский, торговый путь – самый ранний из трёх известных речных путей «из варяг в арабы», то есть из Скандинавии в Арабский халифат. Поэтому находка такого крупного клада куфических монет (так называют монеты с арабской вязью в легенде и без изображений) – это дополнительные ценные сведения по истории торговых отношений Восточной Европы и мусульманского Востока в раннем средневековье. В будущем находки из клада займут своё место в экспозиции Рязанского краеведческого музея.

Исследование местности в районе находки тоже дало интересные результаты. В шести километрах отсюда находятся несколько уже открытых древних поселений. Но непосредственно участком, где нашли клад, археологи никогда раньше не занимались, и ни о каких поселениях здесь до последнего времени известно не было. Однако во время работ по поиску остатков клада было обнаружено неизвестное ранее поселение, где люди обитали сначала в эпоху бронзы, а потом только c середины нашей эры: в VIII–IX, XIII–XIV и XVIII–XIX веках.

По материалам ИА РАН.