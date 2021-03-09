» » Арабский клад в Рязанской области

Арабский клад в Рязанской области

Российские археологи нашли остатки большого клада, разграбленного ранее чёрными копателями.

Археологические раскопки без соответствующих разрешений запрещены в России уголовным кодексом, но даже это не всегда останавливает чёрных копателей от поиска в земле древних артефактов. Нелегальные раскопки не только скрывают от науки ценные предметы, но и разрушают археологические памятники, уничтожая культурный слой. Так, в 2016 году в Рязанской области «чернокопы» нашли и грубо извлекли из земли больше двухсот арабских монет и фрагментов монет VIII-XI веков. Утаить находку у них, правда, не получилось, копателями занялись правоохранительные органы, а по следам разграбленного клада отправились археологи. Специалистам Института археологии РАН удалось не только определить место, где клад был сокрыт изначально, найти дополнительные монеты из него, но и обнаружить ещё один археологический памятник.

Арабский клад в Рязанской области
Археологические работы на месте нахождения клада. Участок раньше распахивался, что усложнило поиск точного места. фото: Институт археологии РАН.
Арабский клад в Рязанской области
Серебряные куфические монеты (дирхамы) VIII–IX вв. из раскопок на месте находки клада. фото: Институт археологии РАН. ‹ › Открыть в полном размере

По ближайшим к месту находки населённым пунктам клад получил название Хрущёво-Тырновский. Возможно, что здесь располагалась временная стоянка купцов или просто проходил торговый путь. В ходе изучения монет выяснилось, что все они отчеканены в Арабском халифате, большинство – при династии Аббасидов. Если точнее, в узком промежутке в сто двадцать лет – с 750-х до 870-х годов.

В регионе, где был обнаружен клад, раньше проходил Волжский, или Волго-Балтийский, торговый путь – самый ранний из трёх известных речных путей «из варяг в арабы», то есть из Скандинавии в Арабский халифат. Поэтому находка такого крупного клада куфических монет (так называют монеты с арабской вязью в легенде и без изображений) – это дополнительные ценные сведения по истории торговых отношений Восточной Европы и мусульманского Востока в раннем средневековье. В будущем находки из клада займут своё место в экспозиции Рязанского краеведческого музея.

Исследование местности в районе находки тоже дало интересные результаты. В шести километрах отсюда находятся несколько уже открытых древних поселений. Но непосредственно участком, где нашли клад, археологи никогда раньше не занимались, и ни о каких поселениях здесь до последнего времени известно не было. Однако во время работ по поиску остатков клада было обнаружено неизвестное ранее поселение, где люди обитали сначала в эпоху бронзы, а потом только c середины нашей эры: в VIII–IX, XIII–XIV и XVIII–XIX веках.

По материалам ИА РАН.

09 март 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
В Великом Новгороде откопали Немецкий двор
Хочу все знать

В Великом Новгороде откопали Немецкий двор

Археологи постепенно рисуют карту средневекового города.
Как портилось «последнее золото» Боспора
Хочу все знать

Как портилось «последнее золото» Боспора

Золотые монеты в первой трети III века н.э. превращаются в серебряные.
Клад золотых монет нашли в Израиле
Хочу все знать

Клад золотых монет нашли в Израиле

Клад 1200-летних золотых монет был найден в Древней "копилке", обнаруженной в Израиле.
Археологи в Варне нашли остатки византийских общественных бань
Хочу все знать

Археологи в Варне нашли остатки византийских общественных бань

В центре Варны найдены общественные бани эпохи поздней античности. Археологическую находку сделали местные археологи....
От чего зависит стоимость монеты?
Хочу все знать

От чего зависит стоимость монеты?

Даже если вы не коллекционер монет, полезно представить, что у вас в кармане или в копилке.
Самые известные клады в России
Хочу все знать

Самые известные клады в России

Пока одни только мечтают найти ценные артефакты, другие, вооружившись инструментарием, направляются на раскопки. Находка древних сокровищ всегда волнующее событие. Сколько на сегодняшний день найдено
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Смотрите свежее видео с Марса (2021), которое отправлено китайской станцией «Тяньвэнь-1»Исторический анекдот, объясняющий, почему зарплата учёных не должна быть слишком высокой30 изображений с невероятными визуальными иллюзиямиЧужое мнение оставляет след в нашем мозгеВ Африке найден наскальный рисунок с загадочными существами«Жениться» или «не жениться»: список ДарвинаПочему факты больше не убедительны?Диван клик-кляк - удобный и практичный вид мебели для ежедневного использования


Свежие Статьи
Кто лучше работает: «совы» или «жаворонки»?

Кто лучше работает: «совы» или «жаворонки»?

Почему у Марса два спутника, а не один?

Почему у Марса два спутника, а не один?

Ограничения скорости обнаружены в квантовом мире

Ограничения скорости обнаружены в квантовом мире

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+