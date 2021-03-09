Насколько хорошо разговаривали неандертальцы?

К сожалению, воссоздать язык неандертальцев у нас никогда не получится. А ведь они вполне могли разговаривать

Жившие 150 тысяч лет назад неандертальцы являются хоть и не прямыми, но все-таки нашими родственниками. Ученые регулярно находят окаменелые останки их тел и предметы, которыми они пользовались. Ранее считалось, что неандертальцы вели намного более примитивный образ жизни, чем современные люди. Но со временем выяснилось, что они были очень даже развитыми и активно разрабатывали орудия труда, учились готовить еду и даже создавали произведения искусства. При этом ученым до сих пор до конца не ясно, как неандертальцы общались между собой. Есть предположение, что они контактировали при помощи языка жестов, но неужели это все, на что они были способны? Конечно же, нет. Недавно испанские ученые сравнили строение уха современных людей, неандертальцев и наших еще более далеких предков. Оказалось, что неандертальцы хорошо отличали человеческие голоса от звуков животных. Исходя из этого ученые осмелились предположить, что древние люди все-таки умели разговаривать.

Слух неандертальцев

О результатах проведенной научной работы было рассказано в научном издании Science Alert. На первом этапе исследования они взяли 5 черепов неандертальцев и изучили их при помощи компьютерной томографии. На основе своих наблюдений они создали подробные 3D-модели их слухового аппарата. Таким же образом они создали модели слуховых аппаратов современных Homo sapiens и предка неандертальцев — Sima hominin, который жил на нашей планете примерно 430 тысяч лет назад.

Череп Sima hominin

На втором этапе научной работы ученые решили выяснить, какой диапазон звуков мог распознавать каждый из изученных слуховых аппаратов. Оказалось, что древние люди вида Sima hominin слышали гораздо меньший диапазон звуков, чем неандертальцы. А те, в свою очередь, имели почти такой же слух, как и у современных людей. Исследователи пришли к выводу, что на протяжении нескольких сотен тысяч лет слух неандертальцев эволюционировал как раз для того, чтобы они могли различать собственные голоса. Это явный признак того, что они контактировали друг с другом при помощи звуков или даже слов.

Череп современного человека (слева) и неандертальца (справа)

Важно отметить, что в ходе эволюции неандертальцы особенно сильно учились слышать и произносить гласные звуки. Исследователи считают, что эта особенность позволяла им отличать голоса людей от звуков диких животных. Есть вероятность, что у них был собственный язык, в котором преобладали гласные звуки. Причем у каждой группы был свой язык, потому что неандертальцы вели кочевой образ жизни и редко пересекались с другими группами.

3D-модели черепов современного человека (слева) и неандертальца (справа)

Речь неандертальцев

Ученые пытаются выяснить как разговаривали неандертальцы уже давно. В 1971 году исследователи нашли хорошо сохранившийся скелет неандертальца и смоделировали точную модель его ротовой полости. При помощи него они хотели выяснить, какие звуки он мог произносить и был ли способен произносить английские слова вроде «father», «feet» и так далее. Оказалось, что нет — маленькая носоглоточная полость и тонкий язык вряд ли позволяли им выговаривать английские буквы «a», «i» и «u». Даже если ему это и было под силу, звуки были бы очень короткими и полноценных слов из них сложить было бы крайне трудно. Однако, с произношением гласных букв у неандертальцев проблем явно не возникало.

В общем, способы общения неандертальцев до сих пор остаются для ученых загадкой. Зато исследователям известно много других интересных фактов. Например, они уже уверены в том, что неандертальцы были способны обрабатывать кожу и наделять их мягкостью и водостойкостью. На эту тему на нашем сайте есть довольно большая статья, которую можно почитать по этой ссылке.