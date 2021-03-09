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Может ли Земля полностью лишиться кислорода?

Может ли Земля полностью лишиться кислорода?

Около 2,4 миллиардов лет назад атмосфера Земли была бедна кислородом. Ученые считают, что такие времена когда-нибудь снова настанут

Когда-то на Земле было катастрофически мало кислорода и выжить в таком суровом мире могли разве что устойчивые к экстремальным условиям микроскопические организмы. Но со временем так называемые цианобактерии начали выделять много кислорода и атмосфера нашей планеты стала более благоприятной для остальных форм жизни. Сейчас нам хорошо — мы можем выехать за город и вдоволь надышаться свежим воздухом. Но ученые уверены, что так будет не всегда и когда-нибудь кислорода на нашей планете станет намного меньше. И дело далеко не в том, что воздух будет загрязнен заводами и автомобилями. В будущей катастрофе будет виновато солнце, которое и без того через 5 миллиардов лет расширится настолько, что полностью поглотит Землю. Но каким образом солнце может лишить нас воздуха? Давайте разбираться.

 

Какой станет земля в будущем?

О том, что произойдет с кислородом на Земле в будущем, задумались американские и японские ученые. По данным научного издания New Atlas, они создали компьютерную модель, которая предсказывает изменение концентрации кислорода в воздухе в зависимости от различных факторов. Исследователи учитывали изменение климата, геологические процессы и даже яркость свечения Солнца. Оказалось, что в течение 1 миллиарда лет кислород на Земле может исчезнуть в любом случае. Состав атмосферы нашей планеты станет совершенно другим и преобладать в нем будет метан.

Может ли Земля полностью лишиться кислорода?

На данный момент метана очень много на поверхности Титана, спутника Сатурна. Так выглядит его поверхность в представлении художника

Причиной таких кардинальных изменений станет воздействие Солнца. Ученые уже точно знают, что через миллиарды лет звезда станет очень большой и будет светить гораздо ярче, чем сейчас. Это приведет к повышению температуры поверхности нашей планеты и, следовательно, разрушению углекислого газа в атмосфере. Впоследствии растения, которые насыщают нашу планету кислородом гораздо лучше цианобактерий, попросту исчезнут.

Может ли Земля полностью лишиться кислорода?

Первым делом с лица Земли будут стерты растения

Жизнь на других планетах

В целом, атмосфера нашей планеты может стать такой же, как миллиарды лет назад. Также ее можно будет сравнить с атмосферой Титана — самого большого спутника Сатурна. Как и на этом небесном теле, в будущем на Земле может образоваться густая дымка, в основном состоящая из метана. В таких условиях опять же смогут жить только привыкшие к суровым условиям организмы — так называемые экстремофилы. А люди через миллиарды лет наверняка прекратят свое существование. Даже трудно предположить, что с нами будет. Может быть, мы улетим в другие галактики, а может просто эволюционируем в существ, которых мы сейчас даже не можем себе представить.

Может ли Земля полностью лишиться кислорода?

Во что мы превратимся в будущем, даже трудно представить

Кислород считается основой жизни, но это не совсем верное утверждение. Долгое время ученые считали, что если на планете есть кислород, то обязательно должна существовать жизнь. В поиске внеземной жизни столь важен не сам факт наличия кислорода, а время, в которое было начато изучение планеты. По расчетам ученых, необходимая для зарождения жизни концентрация кислорода существует только в 30% из всего жизненного цикла планет. Если на планете есть кислород, это вполне может значить, что когда-то на ней существовала жизнь. Или планета еще только готовится к ее зарождению. Но вероятность обнаружения существующей на данный момент жизни очень мала.

Может ли Земля полностью лишиться кислорода?

TRAPPIST-1 d — потенциально обитаемая планета в созвездии Водолея

К тому же, для зарождения жизни очень важно наличие воды. Она может попадать на планеты вместе с астероидами — есть теория, что именно так она появилась и на Земле. Когда-то жидкая вода могла существовать и на Марсе, но на данный момент она находится в замерзшем состоянии. Чтобы найти следы жизни на Красной планете, туда недавно высадился марсоход Perseverance, о котором мы уже очень много писали. Возможно, на Марсе тоже когда-то существовали живые организмы, просто человечество начало изучение планеты слишком поздно.

В будущем человечество планирует переселиться на Марс, но это тоже далеко не самая пригодное для жизни место. Мало того, что там нет воды в жидком виде, так еще там очень мало кислорода. На данный момент ученые рассматривают сразу несколько способов добычи кислорода на Марсе. И один из них предусматривает использование встроенного в марсоход Perseverance инструмента MOXIE. Подробнее о нем можно почитать по этой ссылке.

09 март 2021 /
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