Может ли Земля полностью лишиться кислорода?

Около 2,4 миллиардов лет назад атмосфера Земли была бедна кислородом. Ученые считают, что такие времена когда-нибудь снова настанут

Когда-то на Земле было катастрофически мало кислорода и выжить в таком суровом мире могли разве что устойчивые к экстремальным условиям микроскопические организмы. Но со временем так называемые цианобактерии начали выделять много кислорода и атмосфера нашей планеты стала более благоприятной для остальных форм жизни. Сейчас нам хорошо — мы можем выехать за город и вдоволь надышаться свежим воздухом. Но ученые уверены, что так будет не всегда и когда-нибудь кислорода на нашей планете станет намного меньше. И дело далеко не в том, что воздух будет загрязнен заводами и автомобилями. В будущей катастрофе будет виновато солнце , которое и без того через 5 миллиардов лет расширится настолько, что полностью поглотит Землю. Но каким образом солнце может лишить нас воздуха? Давайте разбираться.

Какой станет земля в будущем?

О том, что произойдет с кислородом на Земле в будущем, задумались американские и японские ученые. По данным научного издания New Atlas, они создали компьютерную модель, которая предсказывает изменение концентрации кислорода в воздухе в зависимости от различных факторов. Исследователи учитывали изменение климата, геологические процессы и даже яркость свечения Солнца. Оказалось, что в течение 1 миллиарда лет кислород на Земле может исчезнуть в любом случае. Состав атмосферы нашей планеты станет совершенно другим и преобладать в нем будет метан.

Причиной таких кардинальных изменений станет воздействие Солнца. Ученые уже точно знают, что через миллиарды лет звезда станет очень большой и будет светить гораздо ярче, чем сейчас. Это приведет к повышению температуры поверхности нашей планеты и, следовательно, разрушению углекислого газа в атмосфере. Впоследствии растения, которые насыщают нашу планету кислородом гораздо лучше цианобактерий, попросту исчезнут.

Жизнь на других планетах

В целом, атмосфера нашей планеты может стать такой же, как миллиарды лет назад. Также ее можно будет сравнить с атмосферой Титана — самого большого спутника Сатурна. Как и на этом небесном теле, в будущем на Земле может образоваться густая дымка, в основном состоящая из метана. В таких условиях опять же смогут жить только привыкшие к суровым условиям организмы — так называемые экстремофилы. А люди через миллиарды лет наверняка прекратят свое существование. Даже трудно предположить, что с нами будет. Может быть, мы улетим в другие галактики, а может просто эволюционируем в существ, которых мы сейчас даже не можем себе представить.

Кислород считается основой жизни, но это не совсем верное утверждение. Долгое время ученые считали, что если на планете есть кислород, то обязательно должна существовать жизнь. В поиске внеземной жизни столь важен не сам факт наличия кислорода, а время, в которое было начато изучение планеты. По расчетам ученых, необходимая для зарождения жизни концентрация кислорода существует только в 30% из всего жизненного цикла планет. Если на планете есть кислород, это вполне может значить, что когда-то на ней существовала жизнь. Или планета еще только готовится к ее зарождению. Но вероятность обнаружения существующей на данный момент жизни очень мала.

К тому же, для зарождения жизни очень важно наличие воды. Она может попадать на планеты вместе с астероидами — есть теория, что именно так она появилась и на Земле. Когда-то жидкая вода могла существовать и на Марсе, но на данный момент она находится в замерзшем состоянии. Чтобы найти следы жизни на Красной планете, туда недавно высадился марсоход Perseverance, о котором мы уже очень много писали. Возможно, на Марсе тоже когда-то существовали живые организмы, просто человечество начало изучение планеты слишком поздно.

В будущем человечество планирует переселиться на Марс , но это тоже далеко не самая пригодное для жизни место. Мало того, что там нет воды в жидком виде, так еще там очень мало кислорода. На данный момент ученые рассматривают сразу несколько способов добычи кислорода на Марсе. И один из них предусматривает использование встроенного в марсоход Perseverance инструмента MOXIE. Подробнее о нем можно почитать по этой ссылке.