В Исландии за неделю произошло 18 000 землетрясений

Полуостров Рейкьянес — одно из самых красивых мест в мире

На первой неделе марта 2021 года на территории Исландии было зафиксировано около 18 000 землетрясений. Самое сильное из них получило 5,6 баллов по шкале Рихтера — этого вполне хватает для разрушения небольших зданий. Подземные толчки разной силы были зафиксированы в районе полуострова Рейкьянес, который считается густонаселенным. Так как эта территория считается вулканически активной, ученые уверены, что землетрясения являются предвестниками извержения нескольких вулканов на территории полуострова. Вероятность выброса лавы очень высока, поэтому авиаперелеты были остановлены, а местный телеканал включил прямую трансляцию с места событий. Сотрудники метеорологического бюро тем временем активно делятся интересными данными о землетрясениях. Например, они выложили карту с указанием мест подземных толчков. Ну и, конечно же, они ответили на вопрос — сколько опасны землетрясения и извержения вулканов для местных жителей?

Землетрясения в Исландии

О землетрясениях в Исландии и возможных извержениях вулканов было рассказано в издании Daily Mail. По данным Исландского метеорологического бюро (IMO), всего ими было зафиксировано 18 000 подземных толчков. Только в среду, 3 марта, им удалось насчитать 2500 землетрясений и их количество постоянно росло. Самое сильное из них получило 5,6 баллов по шкале Рихтера, но особых разрушений выявлено не было. Однако, сейсмически активный полуостров находится недалеко от столицы Исландии, города Рейкьявик с населением около 130 тысяч человек. Поэтому возникает вопрос — грозит ли людям опасность?

Расположение полуострова Рейкьянес

Извержение вулканов в Исландии

Власти Исландии считают, что извержение вулканов неизбежно. Скорее всего, выброс лавы произойдет из вулканов Кейлир и Фаградалсфьял. Если это действительно произойдет, это будет первое извержение в районе Рейкьянес начиная с XII века. Но эксперты считают, что извержения будут не сильными и никаких выбросов лавы и пепла в воздух не будет. Скорее всего, лава просто будет медленно вытекать из образовавшихся трещин. По словам профессора вулканологии Торвалдура Тордарсона, они пока не знают, из-за чего именно началась вулканическая активность. Скорее всего, расплавленная масса под земной корой (магма) попросту начала просачиваться наружу.

вулкан Кейлир

В целях предосторожности, для внутренних и международных авиаперелетов на полуострове Рейкьянес был поставлен оранжевый цветовой код. Это третий по величине уровень — красный будет поставлен только в случае, если извержение вулканов действительно начнется. Слежение за землетрясениями на полуострове было запущено только в 1991 году и это первый случай, когда подземные толчки фиксируются настолько часто. При всем этом исследователи уверены, что никакой катастрофы не будет и люди могут спокойно продолжать свою повседневную жизнь.

Прямая трансляция одного из исландских телеканалов. В кадре виден вулкан Кейлир

Вулканы в Исландии

Важно отметить, что Исландия сама по себе является очень вулканически активным местом. В 2010 году там произошло сильное извержение вулкана Эйяфьятлайокудль. В марте исследователи заметили образование ледника в разломе длиной 500 метров. Тогда особых выбросов пепла замечено не было, но уже в апреле произошел выброс большого объема вулканического пепла. Из-за этого в Европе пришлось закрыть воздушную связь.

Интересно то, что в результате одного из исследований, американские лингвисты пришли к выводу, что название вулкана Эйяфьятлайокудль правильно произносит всего лишь 0,005% населения Земли. Русская транскрипция не может передать истинное произношение исландского слова «Eyjafjallajokull», поэтому выговорить это слово способны разве что коренные исландцы.