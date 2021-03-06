Какие организмы могут жить на Титане, спутнике Сатурна?

Как вы думаете, кто тут может жить?

Сатурн — это шестая планета от Солнца, которая имеет как минимум 82 естественных спутника. Большинство из них очень небольшого размера, но среди них есть крупный спутник Титан. Это единственное небесное тело помимо Земли, на поверхности которого точно есть вода. Также оно обладает плотной атмосферой, которая может защитить потенциально живые организмы от опасного космического излучения. Поэтому совершенно логично предполагать, что на этом спутнике может существовать жизнь. В общем, это очень интересное с научной точки зрения место, но его изучение ведется не так активно, как хотелось бы. Больше всего информации о Титане было получено в рамках космической миссии «Кассини», которая продолжалась с 2004 по 2017 год. Собранные данные изучаются до сих пор и ученые порой делают весьма интересные открытия и предположения. Давайте узнаем, что им известно о потенциальной жизни на Титане?

Изучение Титана аппаратом «Кассини»

Космический аппарат «Кассини» был запущен 15 октября 1997 года и достиг Сатурна 30 июня 2004 года. Сам по себе аппарат был предназначен для изучения Сатурна, а для проведения исследований на его спутнике Титан использовался спускаемый аппарат «Гюйгенс». Устройство успешно вошло в атмосферу Титана 14 января 2005 года и совершило мягкую посадку на его твердой поверхности. При этом разработчики не исключали возможность посадки на воду. Всего аппарат «Гюйгенс» должен был выполнить 5 научных задач:

определить такие физические характеристики атмосферы Титана, как плотность, давление, температура и так далее;рассчитать процентное соотношение веществ, из которых состоит атмосфера Титана;исследовать химические процессы, которые происходят в атмосфере спутника;изучить природные явления, которые происходят на спутнике: есть ли там облака, возникают ли грозы и так далее;оценить физическое состояние поверхности Титана.

В конечном итоге аппарат «Кассини» сгорел в атмосфере Сатурна

Факты о Титане, спутнике Сатурна

Спустя некоторое время после спуска, аппарат отправил весьма интересные данные о Титане. Оказалось, что температура на ее поверхности составляет около –179 градусов Цельсия. Верхняя часть облаков спутника состоит из метанового льда, а нижняя — из жидких метана и азота. Во время спуска аппарат сделал несколько снимков, на которых заметны следы наличия воды: русла рек и береговые линии. Также были замечены камни диаметром около 15 сантиметров, на которых тоже видны следы воздействия воды.

Одной из неожиданностей для ученых было обнаружение желтой метановой дымки в атмосфере, которая мешает наблюдать за поверхностью небесного тела. Она есть на всех высотах, хотя исследователи ожидали, что на высоте ниже 60 километров атмосфера будет прозрачной. Но в целом атмосфера спутника очень похожа на земную, хотя бы тем, что ее основой является азот. По мнению ученых, на данный момент условия на Титане почти такие же, как на Земле 2,8 миллиарда лет назад. То есть, там сейчас царит некое подобие мезоархейской эры. А ведь в это время на Земле уже существовала жизнь…

Жизнь на Титане

Если это действительно так, то на Титане прямо сейчас могут существовать первые цианобактерии. Когда-то давно они активно занимались преобразованием атмосферного углекислого газа в газообразный кислород. Это привело к тому, что на Земле установилось нынешнее соотношение азота и кислорода, которое очень важно для существование жизни. Так что, кто знает — может, спустя миллиарды лет на спутнике Сатурна тоже появятся люди? И они тоже будут развиваться, строить ракеты и пытаться разгадать тайны космоса?

В будущем аэрокосмическое агентство NASA планирует изучать Титан при помощи космического аппарата Dragonfly. Предполагается, что он будет сделан в виде винтокрылого аппарата, который способен летать по просторам спутника. Запуск аппарата планируется произвести в 2027 году. В этом случае, он доберется до спутника Сатурна к 2036 году. Ожидается, что он будет работать как минимум 2,5 года, но миссия может быть продлена.