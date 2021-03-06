» » Какие организмы могут жить на Титане, спутнике Сатурна?

Какие организмы могут жить на Титане, спутнике Сатурна?

Какие организмы могут жить на Титане, спутнике Сатурна?

Как вы думаете, кто тут может жить?

Сатурн — это шестая планета от Солнца, которая имеет как минимум 82 естественных спутника. Большинство из них очень небольшого размера, но среди них есть крупный спутник Титан. Это единственное небесное тело помимо Земли, на поверхности которого точно есть вода. Также оно обладает плотной атмосферой, которая может защитить потенциально живые организмы от опасного космического излучения. Поэтому совершенно логично предполагать, что на этом спутнике может существовать жизнь. В общем, это очень интересное с научной точки зрения место, но его изучение ведется не так активно, как хотелось бы. Больше всего информации о Титане было получено в рамках космической миссии «Кассини», которая продолжалась с 2004 по 2017 год. Собранные данные изучаются до сих пор и ученые порой делают весьма интересные открытия и предположения. Давайте узнаем, что им известно о потенциальной жизни на Титане?

 


Изучение Титана аппаратом «Кассини»

Космический аппарат «Кассини» был запущен 15 октября 1997 года и достиг Сатурна 30 июня 2004 года. Сам по себе аппарат был предназначен для изучения Сатурна, а для проведения исследований на его спутнике Титан использовался спускаемый аппарат «Гюйгенс». Устройство успешно вошло в атмосферу Титана 14 января 2005 года и совершило мягкую посадку на его твердой поверхности. При этом разработчики не исключали возможность посадки на воду. Всего аппарат «Гюйгенс» должен был выполнить 5 научных задач:


определить такие физические характеристики атмосферы Титана, как плотность, давление, температура и так далее;
рассчитать процентное соотношение веществ, из которых состоит атмосфера Титана;
исследовать химические процессы, которые происходят в атмосфере спутника;
изучить природные явления, которые происходят на спутнике: есть ли там облака, возникают ли грозы и так далее;
оценить физическое состояние поверхности Титана.
Какие организмы могут жить на Титане, спутнике Сатурна?

В конечном итоге аппарат «Кассини» сгорел в атмосфере Сатурна

Факты о Титане, спутнике Сатурна

Спустя некоторое время после спуска, аппарат отправил весьма интересные данные о Титане. Оказалось, что температура на ее поверхности составляет около –179 градусов Цельсия. Верхняя часть облаков спутника состоит из метанового льда, а нижняя — из жидких метана и азота. Во время спуска аппарат сделал несколько снимков, на которых заметны следы наличия воды: русла рек и береговые линии. Также были замечены камни диаметром около 15 сантиметров, на которых тоже видны следы воздействия воды.

Какие организмы могут жить на Титане, спутнике Сатурна?

Поверхность Титана на месте посадки аппарата «Гюйгенс»

Одной из неожиданностей для ученых было обнаружение желтой метановой дымки в атмосфере, которая мешает наблюдать за поверхностью небесного тела. Она есть на всех высотах, хотя исследователи ожидали, что на высоте ниже 60 километров атмосфера будет прозрачной. Но в целом атмосфера спутника очень похожа на земную, хотя бы тем, что ее основой является азот. По мнению ученых, на данный момент условия на Титане почти такие же, как на Земле 2,8 миллиарда лет назад. То есть, там сейчас царит некое подобие мезоархейской эры. А ведь в это время на Земле уже существовала жизнь…

Жизнь на Титане

Если это действительно так, то на Титане прямо сейчас могут существовать первые цианобактерии. Когда-то давно они активно занимались преобразованием атмосферного углекислого газа в газообразный кислород. Это привело к тому, что на Земле установилось нынешнее соотношение азота и кислорода, которое очень важно для существование жизни. Так что, кто знает — может, спустя миллиарды лет на спутнике Сатурна тоже появятся люди? И они тоже будут развиваться, строить ракеты и пытаться разгадать тайны космоса?

Какие организмы могут жить на Титане, спутнике Сатурна?

Цианобактерии под микроскопом

В будущем аэрокосмическое агентство NASA планирует изучать Титан при помощи космического аппарата Dragonfly. Предполагается, что он будет сделан в виде винтокрылого аппарата, который способен летать по просторам спутника. Запуск аппарата планируется произвести в 2027 году. В этом случае, он доберется до спутника Сатурна к 2036 году. Ожидается, что он будет работать как минимум 2,5 года, но миссия может быть продлена.

06 март 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Циклопропенилиден обнаружен в атмосфере Титана
Хочу все знать

Циклопропенилиден обнаружен в атмосфере Титана

Используя высокочувствительные спектроскопические наблюдения с телескопов ALMA, астрон
Моря Титана могут исследовать с помощь субмарины
Хочу все знать

Моря Титана могут исследовать с помощь субмарины

Группа разработчиков представила концепт по изучению углеводородных морей крупнейшего спутника Сатурна — Титана. По заявлениям специалистов, если проект...
Похожая на Землю луна Сатурна провалила тест на существование внеземной жизни
Хочу все знать

Похожая на Землю луна Сатурна провалила тест на существование внеземной жизни

Титан — наиболее похожий на Землю объект Солнечной системы, на котором есть свои времена года, имеются собственные реки, озера и даже моря с той лишь только разницей, что средние температуры в этом
Создана первая глобальная карта Титана
Хочу все знать

Создана первая глобальная карта Титана

Ученые, используя данные, собранные аппаратом «Кассини», создали первую глобальную карту Титана — крупнейшего спутника Сатурна....
Что известно ученым о метановых озерах Титана?
Хочу все знать

Что известно ученым о метановых озерах Титана?

Титан, пожалуй, одна из самых очаровательных лун, вращающихся вокруг Сатурна сегодня. И это несмотря на то, что газовый гигант обладает самым большим количеством спутников в Солнечной системе. ...
Есть ли жизнь на Титане?
Хочу все знать

Есть ли жизнь на Титане?

Спутник Сатурна давно будоражит умы любителей космоса. Еще в 1950 году гений прозы и научной фантастики Курт Воннегут в романе «Сирены Титана» размышлял о жизни на спутнике газового гиганта....
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Смотрите свежее видео с Марса (2021), которое отправлено китайской станцией «Тяньвэнь-1»Исторический анекдот, объясняющий, почему зарплата учёных не должна быть слишком высокой30 изображений с невероятными визуальными иллюзиямиЧужое мнение оставляет след в нашем мозгеВ Африке найден наскальный рисунок с загадочными существами«Жениться» или «не жениться»: список ДарвинаПочему факты больше не убедительны?Диван клик-кляк - удобный и практичный вид мебели для ежедневного использования


Свежие Статьи
Кто лучше работает: «совы» или «жаворонки»?

Кто лучше работает: «совы» или «жаворонки»?

Почему у Марса два спутника, а не один?

Почему у Марса два спутника, а не один?

Ограничения скорости обнаружены в квантовом мире

Ограничения скорости обнаружены в квантовом мире

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+