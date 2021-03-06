Литозёмы Байкала

Перед вами торфяно-литозём (от греческого ????? ‘камень‘) — каменистая почва, состоящая из торфяного горизонта и каменистой материнской породы. Снимок сделан на западном берегу Байкала. Вверху фото — темный торфяной горизонт, прерываемый светлыми каменистыми обломками. Его мощность (вертикальная протяженность) — несколько десятков сантиметров. То здесь, то там хорошо различимы вертикальные светлые шнурки корней растений. Материнская порода состоит преимущественно из камней (почвоведы называют их еще крупнозёмом), смешанных с мелкозёмом — частичками диаметром не более миллиметра.

Литозём относится к слаборазвитым почвам, у которых отсутствует горизонт вмывания («приноса»), то есть под верхним слоем аккумуляции органического вещества сразу идет материнская порода. Превращению литозёма в более развитую почву мешает суровый климат и/или высокая каменистость субстрата. На берегу озера Байкал почвообразование ограничено и суровым континентальным горным климатом, и плотными каменистыми породами, которые медленно разрушаются. На побережье Малого Моря (часть Байкала между островом Ольхон и побережьем Иркутской области) температура летом может днем повышаться до +30°С, а ночью опускаться практически до нуля. Такой разброс температур ограничивает рост многих растений, поэтому здесь выживают лишь самые выносливые — некоторые травы и кустарнички. В таких суровых условиях трудно жить даже лиственнице — одному из самых неприхотливых деревьев на нашей планете. И зимой, и летом на побережье Малого Моря дуют сильные ветры, что дополнительно усиливает суровость климата. Ветры сметают с поверхности земли лиственный опад, и количество поступающего в почву органического вещества еще уменьшается.

Полнопрофильные (или полноразвитые) почвы имеют систему горизонтов «A–B–C», где A — гумусово-аккумулятивный горизонт; B — срединный горизонт, имеющий особую педогенную (от греческого ????? ‘грунт’ и ??????? ‘происхождение’), то есть образовавшуюся в почве, структуру; C — почвообразующая (материнская) порода. В слаборазвитых же почвах срединный горизонт B отсутствует, и гумусово-аккумулятивный горизонт залегает непосредственно на материнской породе. Другими словами, практически любая почва без горизонта B может быть отнесена к слаборазвитым. Исключение составляют почвы, искусственно созданные человеком, торфяные болотные почвы (состоящие исключительно из органического материала) и синлитогенные почвы, формирование которых постоянно прерывается поступлением свежего минерального материала (то есть процессы почвообразования в которых идут одновременно с литогенезом). К синлитогенным относят вулканические почвы, куда регулярно выпадал или выпадает пепел, и аллювиальные почвы речных долин.

По международной классификации почв слаборазвитые почвы называются Leptosols (от греческого ?????? ‘тонкий’ и французского sol ‘почва’) за небольшую мощность почвенного профиля. Это самый распространенный тип почв (они занимают площадь около 1655 млн га) и встречаются во всех климатических зонах, включая жаркие и холодные регионы, особенно на территориях с активным развитием эрозионных процессов. Чаще всего их можно встретить в горах (на Алтае, Тибете, Кавказе, Урале, в Гималаях, Андах) и пустынях (Сахаре, пустынях Аравийского полуострова, Центральной Азии, Австралии, Мексики и Ирана).

Карта распространения Leptosols. Красный цвет — эти почвы доминируют (занимают более 50% территории). Зеленый — встречаются часто (покрывают 25–50% территории), но не являются преобладающими. Желтый — встречаются как сопутствующие (покрывают 5–25% территории). Белый — встречаются очень редко или отсутствуют (покрывают менее 5% территории). Такие критерии являются стандартными на почвенных картах, подготовленные по методике Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Рисунок с сайта en.wikipedia.org

Слаборазвитые почвы почти не используются в хозяйстве, так как после уничтожения естественной растительности они становятся очень уязвимыми к эрозии и буквально за несколько лет полностью деградируют, смываются водой. Как ни странно, главной угрозой для них является экологический туризм и активный отдых в горах. Вытаптывание травяно-кустарничкового яруса приводит к гибели корней растений, которые прочно удерживали частицы почвы.

На отдельных участках склонов у «Красноярских Столбов» сформировался причудливый узор из корней сосен из-за чрезмерной туристической нагрузки на слаборазвитые почвы и растительность — мохово-травянисто-кустарничковый ярус полностью вытоптан. Дальнейшую эрозию (уничтожение) литозёмов пока сдерживают лишь сосновые корни. Если после ветровала или из-за болезней сосны на этом участке погибнут, то слаборазвитая почва будет уничтожена и вся поверхность станет каменистой. фото Ивана Семенкова, август 2020 года

Поэтому для защиты почвы от эрозии в особо охраняемых природных территориях делают настилы.

Настил для защиты почвы от эрозии в национальном парке «Красноярские Столбы». Растительность такие настилы не сохраняют, так как под ними очень темно и, как правило, существенно суше. Но зато почва не разрушается. Справа и слева от тропы виден парковый сосновый бор с хорошо развитым напочвенным покровом из разнообразной растительности. фото Ивана Семенкова, август 2020 года

фото Ивана Семенкова, Байкал, февраль 2021 года.

Иван Семенков