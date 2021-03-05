Древний порт Венеции нашли из космоса

Обнаруженные на спутниковых снимках очертания мола на севере Венецианской лагуны оказались остатками портовых сооружений древнего города Альтина.

Геофизическое изучение Венецианской лагуны ведётся уже более десятилетия. За это время собраны большие коллекции находок и кернов, проведён радиометрический анализ обнаруженных деревянных конструкций. Данные дополняются результатами аэро- и спутниковой фотосъёмки, подводных исследований. Собранная информация помогает в изучении истории региона и характера оседания лагуны.

Фотография со спутника / Paolo Mozzi, Universita degli studi di Padova, Universita Ca’ Foscari Venezia.

Цифровое составное отображение мультиспектральных данных, полученных после обработки снимков и их интерпретация / Ninfo et al., 2009, Researchgate.net

Специалисты из университета Ка Фоскари в Венеции продвинулись в реконструкции территории порта древнего города Альтина в северной части лагуны. Исследования, проведённые командой профессора морской археологии Карло Бельтрама, подтвердили полученные ранее данные со спутниковых фотографий, на которых в 2009 году обнаружили очертания древнего мола. Магниторазведка позволила выявить неизвестные и не отобразившиеся на аэрофотоснимках сооружения вокруг дока. Кроме того, уточнён возраст портовых конструкций – эпоха Римской империи, начало I тысячелетия нашей эры.

Древний город Альтин (Altinum) был поселением италиков-венетов, которое до римлян служило местом пересечения торговых водных путей. Античный историк Страбон упоминал, что в доримское время здесь было широко распространено коневодство. Включение Альтина в орбиту интереса Римской республики отмечено большими преобразованиями как вокруг города, так и в нём самом, в связи с чем его торговое значение только выросло. К концу I века жители города уже получили римское гражданство и все причитающиеся с этим статусом права.

В последующие века город продолжал развиваться и процветать. В IV веке Альтин стал центром епископства и был сильно разрушен в 452 году войсками гуннов под предводительством Аттилы. Жители города бежали на Торчелло и другие острова северного побережья Венецианской лагуны.

В 2009 году специалисты из университетов Падуи и Феррары составили карту невидимого теперь города. Для этого засушливым летом 2007 года были сделаны аэрофотоснимки в инфракрасном диапазоне сотни гектаров сельскохозяйственной территории над местом, где когда-то располагался Альтин. Оказалось, что участки посевов кукурузы и сои где-то темнее, а где-то светлее, то есть, где-то влаги для растений было больше, а где-то доступу к ней мешали руины. Нанеся данные на карту, учёные определили расположение многих городских зданий и улиц.

Та же команда исследований уже в 2015 году сообщила результаты новой геофизической разведки древнего Альтина, уточнив сведения предыдущей работы. Вся эта информация легла в основу реконструкции топографии города.