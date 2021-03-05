Странные землетрясения в США могут быть предвестниками извержения вулкана

Блэк-Рок-Дезерт выглядит довольно спокойным местом, но скоро ситуация может измениться

В американском штате Юта есть пустынное место, именуемое как Блэк-Рок-Дезерт. Казалось бы, в нем нет ничего необычного — это обыкновенная пустыня, разве что вместо желтого песка на ней лежит черный базальт. Но, на самом деле, под землей скрывается огромный вулканический комплекс, который в скором времени может начать извергаться. В 2018 и 2019 году на территории этой пустыни произошло несколько слабых землетрясений, которые показались ученым слишком странными. Особенно сильно исследователей взволновало то, что эпицентр землетрясения находился недалеко от поверхности, в то время как обычно приводящие к землетрясениям толчки фиксируются на большой глубине около 10 километров. К тому же, поверхность пустыни немного изменила свою форму, что является признаком скорого извержения вулкана. Последний раз вулкан Блэк-Рок-Дезерт извергался 9–12 тысяч лет назад, поэтому его считали потухшим. Кажется, он все еще активен и может снова напомнить о себе.

Вулканы на Блэк-Рок-Дезерт

По данным научного издания Science Alert, сила произошедших в сентябре 2018 и апреле 2019 года землетрясений в штате Юта была оценена в 4 балла. Толчки были зафиксированы прямо посередине Блэк-Рок-Дезерт, который представляет собой пустыню из черного базальта. Многие люди считают, что все вулканы — это огромные горы с отверстием на самой вершине. Но мало кто в курсе о вулканических полях, а именно об областях на земной коре, в которых происходит вулканическая активность. Блэк-Рок-Дезерт — один из таких полей и его высшая точка находится в 1800 метрах. Вся территория этого поля покрыта различными кратерами.

Окрестности Блэк-Рок-Дезерт

Что происходит перед извержением вулкана?

Несмотря на то, что на Блэк-Рок-Дезерт много кратеров и среди них даже есть молодые образования, считается, что на этой местности уже давно нет вулканической активности. Однако авторы научной работы, результаты которой были опубликованы в журнале Geophysical Research Letters, уверяют об обратном. Они изучили данные об упомянутых выше землетрясениях и обратили внимание, что толчки возникали на глубине максимум 2,4 километров. А ведь если бы это были обычные землетрясения, связанные с движением тектонических плит, толчки бы возникли на большей глубине, около 10 километров.

Считается, что вулканическая активность в штате Юта связана с тем, что на этой территории очень тонкая земная кора. Она пропускает много тепла из недр земного шара. Скорее всего, именно из-за этого около 12 тысяч лет назад на эту территорию и вылилась базальтовая лава. В статье про методы предсказания извержений вулканов мы с вами уже выяснили, что перед этим на вулканической территории возникают землетрясения и поверхность вулкана набухает. В штате Юта землетрясения были, а на поверхности заметна деформация. Так что все сходится — территория Блэк-Рок-Дезерт все еще активна.

По словам сейсмолога Марии Месимери (Maria Mesimeri), случившиеся землетрясения явно были вызваны движением находящейся под землей вулканической лавы. На данный момент ученые намерены уделить больше внимания региону Блэк-Рок-Дезерт. Им необходимо улучшить методы прогнозирования извержений, чтобы вовремя узнать о возможном извержении. Насколько сильным оно будет и начнется ли вообще — неизвестно. К счастью, это пустыня и поблизости нет населенных пунктов. Поэтому пострадать никто не должен. Однако, нужно быть готовым к любому исходу событий.

Интересные факты о штате Юта

На самом деле, начиная с 2020 года из штата Юта приходят очень даже интересные новости. Например, в декабре на ее территории был обнаружен загадочный монолит, сделанный из цельного куска металла высотой около 3 метров. Внешне он очень напоминал инопланетный обелиск из фильма «Космическая одиссея 2001 года» Стэнли Кубрика, поэтому многие люди начали верить во внеземное происхождение этого объекта. Спустя некоторое время почти такой же объект был найден на территории Румынии. Обо всем этом я рассказывал в этом материале. В конечном итоге выяснилось, что эти монолиты — дело рук арт-группы The Most Famous Artist.

Ну и напоследок хочется напомнить, что на нашем сайте есть отличная статья про самые большие извержения вулканов в истории человечества. О произошедшем в 79 году нашей эры извержении Везувия, скорее всего, уже знают все. Но как насчет извержения Сент-Хеленс и Пинатубо? Кажется, это что-то новое, так что бегом читать этот материал.