На поверхности Сибири обнаружены загадочные полосы. Что это такое?

Загадочные узоры на территории Сибири

Аэрокосмическое агентство NASA сообщило, что на территории Сибири были замечены загадочные полосы. Они хорошо видны на спутниковых снимках, но исследователи до сих пор не могут объяснить причину их возникновения. Узоры из темных и светлых полос преимущественно наблюдаются рядом с рекой Марха, которая расположена в республике Саха. Ее длина равна 1 181 километру, а площадь бассейна составляет 99 000 квадратных километров. Зимы на этой территории очень суровые, поэтому каждый год река полностью замерзает на 5 месяцев. В общем, место очень необычное, поэтому узоры могли возникнуть из-за чего угодно. На данный момент у ученых есть два предположения, каждая из которых достойна внимания. Примерно такие же узоры можно найти и в других холодных точках нашей планеты, поэтому возможно, что исследователи уже близки к разгадке. Так как же звучат выдвинутые теории?

Для чего нужен спутник Landsat-8?

О необычном природном явлении было рассказано в издании Science Alert, а снимки были опубликованы на сайте Earth Observatory. Фотографии сделал американский спутник Landsat-8, который был запущен в 2013 году. Его главная задача — съемка фотографий Земли в высоком качестве. Программа Landsat была запущена в далеких 1970-х годах и предоставила много полезных данных о состоянии земной поверхности и изменениях, которые в ней происходят. Спутник Landsat-8 состоит из космического аппарата и инструментов Operational Land Imager (OLI) и Thermal InfraRed Sensor (TIRS). Космический аппарат предоставляет питание, управление, связь с Землей и хранение собранных инструментами данных. А инструменты нужны для снятия фотографий.

Спутники Landsat-8

Новая загадка природы

На фотографиях видны земли с чередующимися темными и светлыми полосами. Необычное явление происходит по обе стороны реки Марха и наблюдается уже несколько лет подряд. Примечательно, что узоры сохраняются во все четыре время года. Но ярче всего они проявляются зимой, когда белый снег делает контрастный узор еще более резким. Скорее всего, необычное явление возникает из-за того, что регион большую часть года пребывает в замерзшем состоянии. А вот как мерзлота образует такие узоры — это уже другой вопрос.

Первая версия гласит, что узоры образуются из-за того, что замерзшие земли время от времени оттаивают. В статье, которая в 2003 году была опубликована в журнале Science, говорится о свойстве регулярно оттаивающих земель образовывать странные, круговые или полосатые рисунки. Тогда это явление было названо «узорчатой землей», а причиной ее возникновения считалась то, что талая вода каким-то образом сортирует камни и другие породы по размерам. Узорчатые земли можно встретить на норвежском острове Шпицберген. Только вот намного меньше по размерам, чем сибирские узоры.

Суть второй версии заключается в эрозии — постепенном разрушении земной поверхности. По словам геолога Томаса Краффорда (Thomas Crafford), полосы на фотографиях напоминают слоеный пирог. Такая структура вполне может возникнуть, когда вода от растаявшего снега или обильных дождей спускается стекает с холмов и смывает породы вниз. В этом случае узоры как раз будут более заметны в зимнее время, поэтому эта теория кажется ученым наиболее вероятной.

Однако, пока правдивость этой теории не подтверждена. Агентство NASA намерено и дальше следить за поверхностью Сибири и фиксировать все измерения. тайна явно будет раскрыта не скоро, потому что для полной уверенности нужно собрать как можно больше данных и больший промежуток времени. К счастью, спутник Landsat-8 прекрасно работает и наверняка раздобудет всю нужную ученым информацию.

Вообще, загадочные образования на территории Сибири — это далеко не редкость. Примерно четыре года назад в долине сибирской реки Еркута был обнаружен 17,5-метровый кратер. В этом случае ученые тоже не смогли быстро дать объяснение необычному явлению, поэтому некоторые люди начали считать этот кратер результатом деятельности инопланетян. Также существовала теория о том, что на Землю упал метеорит , но никто этого не заметил. Загадка была решена только в 2020 году — оказалось, что кратер образовался по весьма естественным причинам.