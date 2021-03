Это замечательное существо весьма архаичного облика можно найти в европейских, а также азиатских и африканских лужах весной и летом. Перед вами щитень летний, или щитень обыкновенный (Triops cancriformis), небольшое ракообразное класса жаброногие длиной от 2 до 11 см (от головы до конца хвостовых нитей). Щитней выделяют в отряд — по другой классификации, в подотряд — Notostraca, имеющий всего одно семейство, Triopsidae, и два рода, Triops и Lepidurus. Облик щитней практически не менялся за последние 250 миллионов лет. Летний щитень невероятно схож с окаменелостями времен поздней перми и раннего триаса, хотя возник как вид только в кайнозое.

Окаменелости щитней. Слева — самый древний из известных щитней, Strudops goldenbergi из раннего девона. Длина масштабного отрезка — 1 мм. фото из статьи L. Lagebro et al., 2015. The oldest notostracan (Upper Devonian Strud locality, Belgium). Справа — щитень из среднего триаса. Его идентифицировали как летнего щитня, однако это противоречит молекулярным данным, согласно которым летний щитень возник только в кайнозое. Длина масштабного отрезка — 1 мм. фото из статьи J.-C. Gall, L. Grauvogel-Stamm, 2005. The early Middle Triassic ‘Gres a Voltzia’ Formation of eastern France: a model of environmental refugium

Большую часть тела щитня покрывает щиток, он и дал русское называние этим животным. По-английски щитней за форму тела, схожую с головастиками, называют tadpole shrimp — «креветка-головастик». Латинское родовое название Triops переводится как «трехглазый» — присмотритесь к главному фото : над двумя глазами есть маленький простой третий глаз, который способен только отличать свет от тьмы.

Строение тела щитня уникально. С брюшной стороны видны все его многочисленных ножки, количество которых может доходить до 70, чего не наблюдается больше ни у каких других ракообразных.

Щитень Triops cancriformis, вид с брюшной стороны. фото © Tony Pattinson с сайта quekett.org

Первые десять сегментов тела несут по паре грудных ножек, разделенных на два сегмента. С внутренней стороны они имеют шесть лопастей, подающих пищу в рот (челюсти у них редуцированы), а с наружной — две лопасти: крупную плавательную и более мелкую дыхательную, функционирующую как жабра. Антенн у щитней нет, но четыре внутренних лопасти первой и иногда второй грудных ножек сильно удлиняются и разветвляются, напоминая антенны других ракообразных. Одиннадцатый сегмент тела является последним грудным сегментом и несет, помимо ножек, парные половые отверстия, но у самок плавательная лопасть превращется в яйцевую капсулу. Начиная с тринадцатого каждый сегмент несет 4–6 пар ножек, имеющих с внутренней стороны шипы, которыми также может захватываться пища. Ближе к концу тела ножки становятся всё более мелкими, на последних сегментах их и вовсе нет. Заканчивается тело анальной лопастью — тельсоном — с парой тонких хвостовых ветвей.

Щитень летний: 1 — вид сверху, 2 — вид снизу, 3 — грудная ножка, 4 — спаривание щитней. Рисунок из книги «Жизнь животных. Том 2. Беспозвоночные», 1968

Живут щитни в небольших, до 2,5 м глубиной, пресных водоемах, постоянных или временных (лужи, канавы, колеи). Встретить их можно с конца мая по середину августа, температурный оптимум для них составляет 15–25°C. При изменении температуры щитни чувствуют себя некомфортно, а если скачок будет большим, то могут и погибнуть. Щитни всеядны, большую часть светового дня проводят в поисках пищи, разрывая дно своими многочисленными ножками. Они могут питаться водорослями, частичками грунта, но любят также полакомиться жаброногами и личинками комаров-звонцов, при случае могут нападать на головастиков и мальков рыб, а если пищи не хватает — и на сородичей.

В России можно встретить еще одного представителя щитней — щитня весеннего (Lepidirus apus). Отличить его от летнего щитня проще всего по небольшой пластинке, находящейся между хвостовыми ветвями, а также они немного мельче (4–6 см). Появляются эти щитни с конца марта по апрель–начало мая, когда температура поднимается выше 15°C. фото © Laurenc Marsol с сайта commons.wikimedia.org, Прованс, Франция, 1 мая 2005 года

Живут летние щитни обычно 90 дней, однако для размножения им может хватить и 20–25 суток. А размножение щитней довольно необычно. Есть популяции, состоящие из самцов и самок, есть состоящие только из гермафродитов и есть популяции из гермафродитов и самцов. Последний случай довольно редок в природе и носит название андродиоэзия (см. Androdioecy). Из-за малого количества самцов в некоторых популяциях ученые раньше полагали, что самки размножаются партеногенезом (без оплодотворения), но позже оказалось, что в таких популяциях вовсе не самки, а гермафродиты.

Оплодотворенные яйца самки и гермафродиты вынашивают в яйцевой капсуле на ножках одиннадцатого сегмента тела до того момента, пока внутри них не будут уже достаточно развитые личинки (науплиусы), после чего яйца покрываются защитной оболочкой и становятся цистами, после этого их можно отложить. Такие цисты могут лежать в почве до нескольких десятков лет, ожидая благоприятных условий, они очень устойчивы к засухе, жаре и сильному холоду и вдобавок могут переноситься ветром или животными на большие расстояния, что способствует значительному расширению ареала.

Обычно молодые особи выходят из цист, как только появляется достаточное количество воды определенной температуры, много света и при отсутствии в среде остатков экскрементов более крупных животных (потенциальных хищников), однако механизм до конца не изучен. На первых этапах активируется лишь половина цист на тот случай, если водоем пересохнет слишком быстро. Но если он просуществует достаточно долго, то остальные цисты, как и новоотложенные, смогут активироваться. Вылупляются щитни размером в полмиллиметра и очень быстро растут, проходя около сорока линек, а спустя 2–3 недели становятся половозрелыми.

Яйцевая капсула с цистами у самки щитня американского (Triops longicaudatus). фото © Micha L. Rieser с сайта commons.wikimedia.org, 14 сентября 2008 года

Щитни довольно популярны в домашних аквариумах, ни один вид не является вымирающим, однако в некоторых регионах, преимущественно в городах, они занесены в Красную книгу в связи с отсутствием естественных местообитаний — например, летний щитень занесен в Красную книгу Москвы.

фото © Walter P. Pfliegler с сайта flickr.com, Венгрия, 22 октября 2017 года.

Вероника Хитяева