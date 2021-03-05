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Реальность с удачного ракурса в уличных фотографиях Пау Бускато

Кажется, сверхъестественные силы всегда приводят Пау Бускато в нужное время в нужное место. В действительности он видит то, что другие не замечают. Фотограф играет с перспективами и ракурсами, превращая реальность и повседневность в нечто гораздо более интересное.



«Для меня это игра, а город — моя игровая площадка. Взрослея, мы теряем свою игривость, возводим стены, чтобы казаться сильнее, серьёзнее, взрослее. Поэтому мы оставляем позади ту часть себя, которая делала нас детьми, часть, которая превращала наш задний двор в Страну чудес...», — рассказывает фотограф.


Фотограф Пау Бускато (Pau Buscato) родом из Барселоны. С 2009 года переехал из Испании в Норвегию, в настоящее время живёт в Осло. После многих лет учёбы и работы в сфере архитектуры ушёл в уличную фотографию. Начал в 2012 году с чёрно-белой съёмки, затем увлёкся цветом. С тех пор бродил улицами Барселоны, Осло, Лондона и Нью-Йорка в поисках тех мимолетных событий, которые на долю секунды превращают обычную сцену в нечто особенное и уникальное.



Реальность с удачного ракурса в уличных фотографиях Пау Бускато



Фотограф признаёт, что удача — важный фактор в уличной фотографии, но за неё нужно платить настойчивостью и терпеливостью. Чем больше вы работаете, тем везучее становитесь. Бускато всегда берёт с собой фотокамеру, потому что нельзя предугадать, когда перед глазами произойдёт нечто интересное. Лучшие возможности появляются в самых неожиданных местах.



Реальность с удачного ракурса в уличных фотографиях Пау Бускато



Часто в его работах разыгрываются спонтанные ситуации, запечатлеть которые, кажется, невозможным. «Способность фантазировать и смотреть на обыденность глазами ребёнка — неотъемлемая часть моей работы», — утверждает фотограф.



Реальность с удачного ракурса в уличных фотографиях Пау Бускато

Реальность с удачного ракурса в уличных фотографиях Пау Бускато

Реальность с удачного ракурса в уличных фотографиях Пау Бускато

Реальность с удачного ракурса в уличных фотографиях Пау Бускато

Реальность с удачного ракурса в уличных фотографиях Пау Бускато

Реальность с удачного ракурса в уличных фотографиях Пау Бускато

Реальность с удачного ракурса в уличных фотографиях Пау Бускато

Реальность с удачного ракурса в уличных фотографиях Пау Бускато

Реальность с удачного ракурса в уличных фотографиях Пау Бускато

Реальность с удачного ракурса в уличных фотографиях Пау Бускато

Реальность с удачного ракурса в уличных фотографиях Пау Бускато

Реальность с удачного ракурса в уличных фотографиях Пау Бускато

Реальность с удачного ракурса в уличных фотографиях Пау Бускато

Реальность с удачного ракурса в уличных фотографиях Пау Бускато

Реальность с удачного ракурса в уличных фотографиях Пау Бускато



Из: Cameralabs
05 март 2021 /
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