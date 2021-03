Еще не вылупившиеся из яйца тираннозавриды уже выглядели как взрослые

Рис. 1. Реконструкция внешнего вида детеныша тираннозаврида. Рисунок © Julius Csotonyi с сайта gregfunston.com

Находка эмбрионов динозавров — это всегда маленькая сенсация, позволяющая ученым взглянуть на то, как выглядели гигантские завроподы или зловещие тероподы на самых ранних стадиях своего развития. К сожалению, такие хрупкие окаменелости редко попадают в палеонтологическую летопись. Поэтому вышедшая недавно статья с детальным описанием остатков двух крошечных тираннозаврид — ближайших родственников знаменитого Tyrannosaurus rex — вызвала настоящий фурор среди палеонтологов, которым впервые выпала возможность познакомиться с самыми маленькими экземплярами «самых страшных хищников всех времен». Несмотря на то, что сами остатки довольно скудные (от одного ящера остался кусок челюсти, а от второго — коготь и зуб), ученые смогли восстановить довольно много подробностей эмбрионального развития тираннозаврид и сделать важный вывод о том, что все характерные внешние признаки этого семейства суперхищников конца мелового периода закладывались еще до рождения.

В позднем меловом периоде тираннозавриды были доминирующими наземными хищниками Северного полушария: остатки этих гигантских динозавров, самые мелкие из которых — алиорамусы — достигали веса «всего» в тонну, к настоящему времени найдены уже в десятке стран, от США и Мексики до Казахстана и Японии. Эффектный внешний облик и чудовищные габариты представителей этого семейства сделали их одними из самых известных доисторических животных, а интерес к ним не ослабевает ни среди широкой публики, ни среди профессиональных палеонтологов. В результате нам уже довольно много известно об особенностях внутреннего строения тираннозаврид, об их питании и скорости передвижения, о видовом разнообразии и эволюционной истории, в ходе которой скромные быстроногие хищники превратились в многотонных монстров, обладавших крепкими массивными черепами, пропорционально длинными задними конечностями и удивительно маленькими передними лапками, которыми они не могли дотянуться даже до собственной морды.

Новые данные о тираннозавридах продолжают накапливаться. Например, в 2014 году был описан (A. R. Fiorillo, R. S. Tykoski, 2014. A Diminutive New Tyrannosaur from the Top of the World) карликовый «полярный тираннозавр» нанукзавр, обитавший на территории современной Аляски. В 2017 году была опубликована работа, посвященная новому виду дасплетозавра, на чьем черепе сохранились отпечатки чешуйчатой шкуры (T. D. Carr et al., 2017. A new tyrannosaur with evidence for anagenesis and crocodile-like facial sensory system). А в прошлом году мир узнал о существовании танатотериста, меньшего «кузена» тираннозавра рекса, жившего на территории Канады (J. T. Voris et al., 2020. A new tyrannosaurine (Theropoda:Tyrannosauridae) from the Campanian Foremost Formation of Alberta, Canada, provides insight into the evolution and biogeography of tyrannosaurids).

Рис. 2. Размеры крупнейших тираннозаврид по сравнению с человеком. Красный силуэт — тираннозавр рекс, желтый — тарбозавр, зеленый — альбертозавр, голубой — горгозавр, фиолетовый — дасплетозавр. Рисунок с сайта ru.wikipedia.org

Были получены немногочисленные данные и о том, как росли и развивались эти динозавры. Так, проведенный в 2004 году гистологический анализ костей тираннозаврид показал, что неполовозрелые тираннозавры росли чрезвычайно быстро: начиная с 8–10-летнего возраста они прибавляли примерно по полтонны веса в год, однако потом темп их роста резко замедлялся, а после достижения восемнадцатилетнего возраста прекращался совсем. Самой молодой особью тираннозавра, «принявшей участие» в этом исследовании, была двухлетняя особь T. rex, весившая примерно 30 кг. Долгое время именно этот экземпляр считался самым маленьким из известных детенышей тираннозаврид — пока в январе этого года не была опубликована работа с описанием сразу двух образцов детенышей тираннозаврид, которые на момент гибели еще даже не успели вылупиться из яиц.

Рис. 3. Сравнение взрослого альбертозавра (светло-серая голова слева) и человека (силуэт предоставил Грегори Фунстон (Gregory Funston), один из авторов обсуждаемой работы) с двумя найденными детенышами тираннозаврид — MOR 268 (найденная зубная кость отмечена голубым, предполагаемая длина — 71 см) и UALVP 59599 (найденный коготь задней лапы отмечен желтым, предполагаемая длина — 110 см). Рисунок с сайта novataxa.blogspot.com

Первый образец — это найденная в 1983 году зубная кость с восьмью зубами (образец MOR 268, рис. 3 и 4), предположительно, принадлежащая еще не вылупившемуся детенышу дасплетозавра — крупного тираннозаврида, жившего около 75 млн лет назад, то есть примерно за 8 миллионов лет до тираннозавра. Взрослые особи дасплетозавров были весьма внушительных габаритов — они достигали 9 метров в длину и весили две с половиной тонны — однако детеныш, чьи остатки нашли в формации Ту-Медисин (Two Medicine Formation) в Монтане, был не больше кошки. Тем не менее, даже в таком нежном возрасте его кости демонстрируют явные признаки принадлежности к тираннозавридам, например, глубокую меккелеву борозду, тянущуюся вдоль нижней части челюсти, и наличие костного выступа — «подбородка» — ниже четвертой зубной альвеолы. Все сохранившиеся зубы находятся на очень ранних стадиях развития, свидетельствующих о том, что этот малыш все еще находился в яйце, когда его настигла гибель, и даже не был полностью готов к вылуплению.

Рис. 4. Зубная кость детеныша тираннозаврида MOR 268. А — окаменелость, B — противоотпечаток, С и D — прорисовки окаменелости и противоотпечатка, Е — реконструкция, основанная на строении челюстей других детенышей тираннозаврид (затемненные участки не сохранились). Размерная шкала одинакова для всего рисунка. Обозначения: atmg — передний край меккелевой борозды, d5 — пятый зуб, d8 — восьмой зуб, mg — меккелева борозда, omf — нижнечелюстное отверстие. Рисунок из обсуждаемой статьи в Canadian Journal of Earth Sciences

Второй образец — это обнаруженные в 2018 году в канадской формации Хорсшу-Кэньон (Horseshoe Canyon Formation) коготь задней лапы и зародышевый зуб (образец UALVP 59599, рис. 3 и 5), предположительно, принадлежащие детенышу альбертозавра, ближайшего родственника и современника дасплетозавра, достигавшего примерно тех же длины и веса. Как и в случае челюстной кости, ученым удалось установить принадлежность когтя детенышу тираннозаврида по ряду характерных особенностей: клиновидной, уплощенной с боков форме без проксимального сужения и довольно внушительным размерам. Кость когтя оказалась пористой, что безусловно подтверждает эмбриональную стадию развития ее владельца — такие же кости были обнаружены в других окаменевших эмбрионах динозавров. Что касается зуба, то он находился на более поздней стадии развития, чем у образца из Ту-Медисин, и также обладал характерными для тираннозаврид чертами — D-образным сечением и зазубренными краями, отличающими зубы тираннозаврид от зубов других хищных динозавров. Все вместе это доказывает, что отличительные признаки тираннозаврид развивались уже на эмбриональной стадии — и это очень хорошая новость , ведь в будущем она позволит палеонтологам определять принадлежность окаменелостей тираннозавридам вне зависимости от возраста погибшего животного.

Рис. 5. Зуб (TMP 1995.005.0011) и коготь детеныша (UALVP 59599) тираннозаврида. Обозначения: cone — место для хрящевого конуса, lvasc — боковой сосудистый канал, mvasc — медиальный сосудистый канал, por — пористая структура кости. Рисунок из обсуждаемой статьи в Canadian Journal of Earth Sciences

Исходя из предполагаемых размеров детенышей, ученые пришли к выводу, что яйца, в которых они находились, должны были быть не меньше сорока пяти сантиметров в длину (для сравнения, крупнейшие птичьи яйца — яйца эпиорниса, по размерам превосходившие большинство известных яиц динозавров, — были почти на треть короче, см. Elephant birds — Madagascar giants). Впрочем, даже в таком случае, чтобы поместиться внутри, малышам пришлось бы сложиться едва ли не вдвое — а ведь это были даже не готовые к вылуплению зародыши, которым предстояло стать еще больше. Из этого Грегори Фунстон (Gregory Funston), возглавляющий коллектив исследователей, сделал вывод, что «птенцы» тираннозаврид были в числе крупнейших детенышей, когда-либо появлявшихся на свет из яиц.

Рис. 6. Самка дасплетозавра у своего гнезда. Возможно, именно так выглядела мать детеныша, от которого сохранилась лишь зубная кость MOR 268. Гнездо в виде кучи лесного мусора — это довольно популярное представление о том, как могли выглядеть гнезда крупных хищных динозавров. Основано оно на строении гнезд современных крокодилов. Поскольку пока остатков яиц тираннозаврид найдено не было, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть это предположение художника. Рисунок © Vitor-Silva с сайта deviantart.com

Несмотря на подходящие условия захоронения и широкую представленность тираннозаврид в обеих формациях, ученым не удалось обнаружить остатков скорлупы, в которых находились детеныши — хотя остатки яиц других динозавров, например, майазавров, в формации Ту-Медисин найдены были. В связи с этим было выдвинуто предположение, что тираннозавриды откладывали яйца в мягкой скорлупе — как и самые ранние динозавры (M. A. Norell et al., 2020. The first dinosaur egg was soft). К сожалению, подтвердить эти догадки пока что нечем — все остальные яйца теропод, обнаруженные палеонтологами, обладают кальцинированной скорлупой, как у современных птиц и крокодилов — поэтому остается лишь надеяться на новые находки, которые позволят приоткрыть завесу над тайной рождения самых страшных плотоядных динозавров позднего мелового периода.

Источник: G. F. Funston, M. J. Powers, S. Amber Whitebone, S. L. Brusatte, J. B. Scannella, J. R. Horner, P. J. Currie. Baby tyrannosaurid bones and teeth from the Late Cretaceous of western North America // Canadian Journal of Earth Sciences. 2021. DOI: 10.1139/cjes-2020-0169.

Анна Новиковская