Почему среди динозавров не было хищников среднего размера?

Потому что их добычу съедали подростки-тираннозавры.

Среди современных хищников есть небольшие, вроде ласки или хорька, есть побольше, как лиса или волк, наконец, есть большие медведи и тигры. А вот у хищных динозавров всё было не так, и это долгое время не давало покоя палеонтологам. Находят много останков хищных динозавров, принадлежащих мелким видам, есть много останков от очень больших видов.

Сотрудники Университета Нью-Мексико проанализировали размеры более 550 видов динозавров, которые жили в нескольких десятках экосистем по всему земному шару. Среди них чрезвычайно редко попадались те, кто весил больше 100 кг и меньше 1000 кг. Притом среди травоядных динозавров были виды любого размера: и небольшие, и средние, и крупные.

Но если представить себе жизненный путь хищного динозавра, то отгадка здесь появится сама собой. Молодой хищник, постепенно подрастая, охотится на тех, кого может поймать и одолеть. Взрослый тираннозавр весом в тонну может одолеть трицератопса, но тираннозавр-подросток должен искать добычу себе по зубам. Если крупных хищников много, то и их молодняка тоже много. Если к молодняку добавить ещё других хищных динозавров, которые сами по себе не малы и не велики, то добычи на всех уже может не хватить. Многочисленное потомство тираннозавров просто лишит пищи тех хищников, которые оказались с ними в одной экологической нише.

В статье в Science исследователи пишут, что по биомассе молодых хищных динозавров было больше, чем их родителей. Именно молодёжь тираннозавров была в определённый период времени главным едоком. Расцвет тираннозавров случился в меловом периоде, и именно в мелу парадокс средних хищников (точнее, их отсутствия) проявляется особенно сильно. Разумеется, среди динозавров были и другие крупные хищники. Но тут нужно учитывать ещё и то, насколько их вообще было много, насколько они были плодовиты и как быстро росли. Например, если молодой крупный хищник рос очень быстро, то хищникам средней группы он не мешал. Видимо, именно так обстояли дела в более раннем юрском периоде, когда по земле ходили аллозавры. Они хотя и были похожи на тираннозавров, но их молодняк не слишком мешал жить хищникам в среднем весе.

Правда, такое объяснение срабатывает не всегда. Как было сказано выше, авторы работы анализировали несколько десятков динозавровых сообществ – 43, если говорить точнее. И вот в двенадцати из них средние хищники всё-таки были, несмотря на тираннозавров и тираннозавровых подростков. Возможно, что в этих двенадцати сообществах добычи было очень много и её хватало на всех.