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Почему среди динозавров не было хищников среднего размера?

Потому что их добычу съедали подростки-тираннозавры.

Среди современных хищников есть небольшие, вроде ласки или хорька, есть побольше, как лиса или волк, наконец, есть большие медведи и тигры. А вот у хищных динозавров всё было не так, и это долгое время не давало покоя палеонтологам. Находят много останков хищных динозавров, принадлежащих мелким видам, есть много останков от очень больших видов.

Почему среди динозавров не было хищников среднего размера?
(Иллюстрация: neilld / Depositphotos)
Почему среди динозавров не было хищников среднего размера?
(Иллюстрация: neilld / Depositphotos) ‹ › Открыть в полном размере

Сотрудники Университета Нью-Мексико проанализировали размеры более 550 видов динозавров, которые жили в нескольких десятках экосистем по всему земному шару. Среди них чрезвычайно редко попадались те, кто весил больше 100 кг и меньше 1000 кг. Притом среди травоядных динозавров были виды любого размера: и небольшие, и средние, и крупные.

Но если представить себе жизненный путь хищного динозавра, то отгадка здесь появится сама собой. Молодой хищник, постепенно подрастая, охотится на тех, кого может поймать и одолеть. Взрослый тираннозавр весом в тонну может одолеть трицератопса, но тираннозавр-подросток должен искать добычу себе по зубам. Если крупных хищников много, то и их молодняка тоже много. Если к молодняку добавить ещё других хищных динозавров, которые сами по себе не малы и не велики, то добычи на всех уже может не хватить. Многочисленное потомство тираннозавров просто лишит пищи тех хищников, которые оказались с ними в одной экологической нише.

В статье в Science исследователи пишут, что по биомассе молодых хищных динозавров было больше, чем их родителей. Именно молодёжь тираннозавров была в определённый период времени главным едоком. Расцвет тираннозавров случился в меловом периоде, и именно в мелу парадокс средних хищников (точнее, их отсутствия) проявляется особенно сильно. Разумеется, среди динозавров были и другие крупные хищники. Но тут нужно учитывать ещё и то, насколько их вообще было много, насколько они были плодовиты и как быстро росли. Например, если молодой крупный хищник рос очень быстро, то хищникам средней группы он не мешал. Видимо, именно так обстояли дела в более раннем юрском периоде, когда по земле ходили аллозавры. Они хотя и были похожи на тираннозавров, но их молодняк не слишком мешал жить хищникам в среднем весе.

Правда, такое объяснение срабатывает не всегда. Как было сказано выше, авторы работы анализировали несколько десятков динозавровых сообществ – 43, если говорить точнее. И вот в двенадцати из них средние хищники всё-таки были, несмотря на тираннозавров и тираннозавровых подростков. Возможно, что в этих двенадцати сообществах добычи было очень много и её хватало на всех.

03 март 2021 /
Хочу все знать
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