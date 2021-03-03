Древнеегипетский папирус сохранил рецепт бальзамирования лица

По мнению исследователей, письменная инструкция предназначалась для опытных бальзамировщиков.

Египтолог из университета Копенгагена Софи Шёдт (Sofie Schi?dt) несколько лет изучает Лувр-Карлсбергский папирус. Этот шестиметровый свиток относится примерно к середине XV века до н.э., то есть к эпохе Нового царства.

Реконструкция процесса бальзамирования лица / Ida Christensen, University of Copenhagen

Фрагмент Лувр-Карлсбергского папируса. Раздел, посвященный кожным заболеваниям / The Papyrus Carlsberg Collection, University of Copenhagen.

Документ – второй по длине дошедший до нас медицинский древнеегипетский папирус. Однако сохранился он не полностью – две его части первоначально находились в частных коллекциях, а несколько фрагментов были утрачены совсем. Теперь одна из частей входит в Коллекцию папирусов Карлсберга университета Копенгагена, а другая хранится в Лувре. И в этом папирусе, как сообщается на сайте университета Копенгагена, обнаружено руководство по бальзамированию лица умершего.

Письменные упоминания о древнеегипетских методах бальзамирования крайне редки, и существует ещё только два текста на эту тему. Но Лувр-Карлсбергский папирус старше их обоих более чем на тысячу лет. В первую очередь рукопись посвящена лечению травами и заболеваниям кожи. В трактате подробно описывается внешний вид растений, места их произрастания, медицинское использование и культовое значение. Это самый ранний документ такого рода из известных. Определённое место в рукописи занимают описания болезней кожи.

Неожиданностью для исследователей стали описания техник бальзамирования, неизвестные из других источников. Бальзамирование в Древнем Египте применяли, чтобы сохранить тело умершего для загробной жизни. Это занятие считалось священным искусством и было доступно лишь небольшому количеству специально обученных людей. Египтологи считают, что знания в этой сфере передавались устно, поэтому письменных свидетельств так мало.

Бальзамирование – способ предохранения тела человека или животного от гниения с помощью пропитывания специально изготовленными веществами. Для этого обычно рядом с гробницей сооружали мастерскую, где в течение 70 дней происходило таинство мумифицирования. В первые 35 дней тело освобождали от внутренних органов, которые затем хранились в гробнице в специальных сосудах – канопах. Затем тело тщательно очищали, вымывали и обрабатывали благовониями. После этого следовала сушка с помощью натрона – смеси природного происхождения, которая хорошо впитывала влагу. В течение второго периода высушенные останки пропитывали ароматическими веществами и оборачивали в льняные бинты. Затем следовало выполнение ритуалов, которые помогали умершему совершить переход в загробную жизнь.

Руководство в Лувр-Карлсбергском папирусе относится ко второй части процесса бальзамирования. При этом Софи Шёдт отмечает, что эта инструкция предназначена для опытных бальзамировщиков, поскольку не упоминает некоторые простые этапы типа сушки тела натроном. В первую очередь указан список ингредиентов снадобья, которым пропитывают пелёны для мумификации. В основном это ароматические вещества природного происхождения и связующие элементы, которые превращают их в жидкость.

Затем следовали указания дальнейших действий. Софи Шёдт удалось восстановить инструкцию по бальзамированию лица, а также найти подтверждение этому процессу среди более ранних исследований древнеегипетских мумий. После изготовления состава для бальзамирования им пропитывают кусок красного льняного полотна. Затем ткань накладывают на лицо умершего, таким образом защищая его от разложения. Эту процедуру следует повторить несколько раз с интервалом в четыре дня. По мнению исследовательницы, этот интервал очень важен для всего долгого срока бальзамирования. На каждый четвёртый день бальзамировщики проводили с телом различные манипуляции. В остальное время его покрывали тканью и соломой, пропитанной веществами, которые отгоняли животных-падальщиков и насекомых.

Полностью древний документ будет опубликован только в 2022 году. Введение в научный оборот таких редких папирусов имеет большое значение для изучения и понимания древнеегипетской медицины.