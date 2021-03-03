Ученые выяснили почему некоторые люди верят в теории заговора о коронавирусе

Оказалось, люди, которые не понимают как функционирует наука, склонны к вере в теории заговора и выступают против вакцинации.

Несмотря на то, что пандемия нового коринавируса длится уже год, огромное количество людей по всему миру продолжает сомневаться как в существовании вируса, так и в том, что вакцины против COVID-19 действительно эффективны. Взять, например, недавний опрос «Левада-центра», согласно которому 64% россиян считают, что «коронавирус был создан искусственно как биологическое оружие», а еще 56% соотечественников заверили, что в общем не боятся заразиться коронавирусом. Интересно, что такие чудовищные результаты опросы озвучены на фоне масштабной вакцинации «Спутником V», развернутой в стране. Между тем, результаты нового исследования показали, что люди склонные поддерживать теории заговора о коронавирусе, как правило, плохо понимают научные принципы и чаще отказываются от вакцинации. Отметим, что в исследовании приняли участие 783 добровольца примерно через неделю после первого подтвержденного случая COVID-19 в Словакии.

Лженаука преследует человечество

Несомненно, пандемия COVID-19 – одно из самых больших бедствий, обрушившихся на человечество в современной истории. Хотя современная наука, по иронии судьбы, является единственным лучом надежды в эти мрачные времена, псевдонаучные верования и мировоззрения сохраняют свою власть над человечеством. Учитывая растущую популярность лженаучных убеждений и теорий заговора о происхождении и лечении COVID-19, исследователи заинтересовались этой проблемой.

«В начале пандемии COVID-19 было слишком много неопределенности и путаницы относительно наилучших мер защиты от коронавируса», – отмечает один из авторов исследования Владимир Кавойова из Центра социальных и психологических наук Словацкой академии наук. «Ученые стали центром внимания, и мы предположили, что люди, которые лучше понимают работу ученых, смогут лучше ориентироваться в море противоречивой информации и противостоять псевдонаучным и необоснованным убеждениям».

Согласно результатом работы, опубликованной в журнале Journal of Health Psychology, люди с лучшим пониманием того, как рассуждают ученые и как устроена наука с меньшей вероятностью станут жертвами ложных теорий заговора о пандемии COVID-19.

В ходе исследования всем 783 испытуемым было предложено указать, согласны ли они с различными утверждениями о коронавирусном заговоре, например о том, что SARS-CoV-2 – это биологическое оружие, созданное для уменьшения численности населения Земли или о том, что COVID-19 – это всего лишь фальсификация, обычный грипп, который фармацевтические компании разрекламировали, чтобы увеличить продажи лекарств.

Участники также прошли тест на способность рассуждать научно, в котором их попросили ответить на шесть истинных или ложных утверждений, например таких: «Исследователи хотят выяснить, как увеличить рождаемость. Они запрашивают статистическую информацию и видят, что в городах, где больше больниц, рождается больше детей. Это открытие подразумевает, что строительство новых больниц увеличит рождаемость населения».

Кроме того, все участники исследования прошли тест на знания о коронавирусе, веру в необоснованные заявления связанные со здоровьем, а также на способность к аналитическому рассуждению и отношению к движению противников прививок. Авторы научной работы обнаружили, что те, кто решительно поддерживал теории заговора, как правило, набирали низкие баллы по тесту научных рассуждений. Более того, испытуемые, набравшие наименьшее количество баллов в тесте на способность рассуждать научно, с большей вероятностью одобряли необоснованные общие убеждения, связанные со здоровьем, и установки противников прививок.

Как отмечают авторы исследования, самый важный вывод их работы заключается в том, что, хотя научные рассуждения помогают людям различать разумные предположения, подкрепленные доказательствами от необоснованных убеждений, во времена кризиса, например пандемии, люди полагаются на любые предыдущие убеждения и установки при интерпретации новых доказательств, а те, кто более склонен к необоснованным убеждениям, будут более уязвимы для любой возникающей дезинформации.

«Способность рассуждать научно – лишь часть головоломки в понимании того, как люди осмысливают мир в неспокойные времена» – пишут авторы исследования. «Когда чувства людей берут верх, они реагируют интуитивно и эмоционально, что делает использование научных рассуждений еще более трудным».

Отметим, что в ходе исследования ученые не обнаружили никаких доказательств того, что способность к научному рассуждению связана с выполнением коронавирусных ограничений, например социального дистанцирования. Авторы нового исследования, как пишет psypost, сейчас работают над еще одним похожим исследованием, которое они провели в ноябре, во время очередной волны COVID-19 в Словакии. Ученые обнаружили, что неспособность рассуждать научно также связана с нежеланием следовать рекомендованным правительством правилам.