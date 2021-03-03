Зафиксировано рекордное замедление Гольфстрима. Чем это грозит?

Климатологи показали, что Гольфстрим замедляется, перенося в Северную Америку и Европу все меньше теплой воды, — и продолжает ослабевать.

Остановка теплого морского течения Гольфстрим, как показали результаты нового исследования, может привести к похолоданию в Северной Америке и Европе, а следом и на всей планете. Интересно, что тревога ученых по поводу ослабления течения Гольфстрим достигла своего апогея к 2005 году. Тогда исследователи из Университета Саутгемптона (Великобритания) обнаружили, что Североатлантическое течение ослабло на треть. Но последующие измерения, проведенные той же командой, не выявили четкой тенденции и прогнозы климатологов не предрекали катастрофы. Однако результаты нового исследования рисуют «последовательную картину» изменений в «конвейерной ленте» Атлантики, которая играет важную роль в мировой погоде. Течение Атлантического океана, как выяснили ученые, сейчас слабее, чем когда-либо за последние 1000 лет, а его дальнейшее ослабление может стать причиной усиления жары и учащения экстремальных погодных явлений на Европейском континенте. По мнению авторов научной работы, глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, в значительной степени способствовало замедлению Гольфстрима.

.



Что происходит с течением Гольфстрим?

«Гольфстрим работает как гигантская конвейерная лента, транспортирующая теплую поверхностную воду с экватора на север и отправляющая холодную слабосоленую глубинную воду обратно на юг. Он перемещает почти 20 миллионов кубических метров воды в секунду. Это почти в сто раз больше, чем сток Амазонки», – отмечает Стефан Рамсторф, климатолог из Потсдамского института исследований воздействия климата и автор нового исследования в интервью британской The Independent.

Чтобы воссоздать картину того, как одно из главных течений в системе Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) изменилось за последние 1600 лет, авторы научной работы объединили большой массив накопленных с 2004 года данных – именно тогда начались прямые измерения АМОС. Отметим, что ученые ранее высказывали опасения, что АМОС может «замедляться», и, вероятно, свою роль в происходящем играет климатический кризис. В 2018 году исследование показало, что АМОС ослабел примерно на 15 процентов с середины 20-го века.

Течение Атлантического океана неожиданно замедлилось впервые за тысячелетие

Теперь же результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Geoscience, показывают, что Гольфстрим был относительно стабильным до конца 19-го века. Но с окончанием малого ледникового периода примерно в 1850 году система океанских течений начала приходить в упадок, а второй, более резкий спад последовал с середины 20-го века.

Чтобы восстановить историю течения Гольфстрим, авторы исследования из Ирландии, Великобритании и Германии объединили данные прошлых лет и результаты анализа проб грунта, собранных у берегов Германии, Канады, Гренландии и Исландии. В ходе работы были обнаружены доказательства того, что замедление течения Гольфстрим на протяжении 20-го века «вероятно, связано с антропогенным изменением климата» и «является беспрецедентным для прошлого тысячелетия.

«Вместо того чтобы полагаться только на один набор данных, мы впервые объединили ряд предыдущих исследований и обнаружили, что они дают последовательную картину эволюции AMOC», – сказал ведущий автор Левке Цезарь из центра климатических исследований Икара в Университете Мейнут.

Изменение климата – причина ослабления Гольфстрима?

Отметим, что замедление АМОС давно предсказывается климатическими моделями как реакция на глобальное потепление, вызванное парниковыми газами. Ключевым процессом является то, что ученые называют «глубоководным образованием», вызванным различиями в плотности океанской воды: теплая и соленая вода движется с юга на север, где она охлаждается и становится более плотной.

Как считают авторы нового исследования, резкое снижение скорости течения вызвано воздействием человека на окружающую среду. В случае, если глобальное потепление ускорится, океанское течение может полностью остановиться. Бездействие в борьбе с изменением климата может привести к еще большему ослаблению Гольфстрима – на 34-45% к 2100 году, согласно последним поколениям климатических моделей.

Океанограф Британской антарктической службы Эндрю Мейерс отметил, что до начала антропогенного влияния на климат общая система Гольфстрима была более стабильной. Сейчас на нее оказывают значительное влияние таяние льда в Гренландии и увеличение количества осадков в Северной Америке. «Это указывает на то, что замедление, скорее всего, не естественное изменение, а результат человеческого воздействия», — добавил Мейерс, отметив, что в ближайшие сто лет остановки течения ожидать не стоит, если глобальное потепление резко не ускорится.

Кадр из фильма-катастрофы «Послезавтра» 2004 года.

Кстати, в 2004 году на экраны вышел апокалиптический фильм «Послезавтра», по сюжету которого буквально за несколько дней на Земле резко опустилась температура и территория США превратилась в заснеженную пустыню. Главный герой голливудского блокбастера, ученый-климатолог, пытается найти способ остановить глобальное потепление и отправляется на поиски сына, пропавшего в замерзшем Нью-Йорке. Пожалуй, самое время пересмотреть «Послезавтра», не забывая, конечно, что в реальности ничего подобного ожидать не стоит – как отметил климатолог Александр Чернокульский в интервью 360tv.ru, замедление Гольфстрима не повлияет на погоду, так как течение, вопреки популярному мифу, не утепляет Европу, а его влияние на погоду составляет примерно 10%.