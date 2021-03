Австралийский «дицинодонт»

Это странное существо с клювом черепахи и бивнями молодого моржа, пробирающееся через ночной лес, — дицинодонт, представитель клады синапсид. Возникнув в среднем пермском периоде, около 270 миллионов лет назад, дицинодонты благополучно просуществовали на Земле 60 миллионов лет, окончательно исчезнув лишь в конце триасового периода, когда по планете уже бродили первые динозавры.

Или же им всё-таки удалось выжить? Во всяком случае, именно к такому выводу пришел помощник директора австралийского Квинслендского музея Элберт Гебер Лонгман (Albert Heber Longman) в 1915 году, когда описал найденные в окрестностях железнодорожной станции Олдерли (Alderley railway station, Brisbane) кости, в дальнейшем получившие название «образец QMF990». Малое количество ископаемого материала не позволяло точно определить род или хотя бы семейство, к которому принадлежало животное, однако Лонгман, а за ним и австралийские палеонтологи Тони Талборн (Tony Thulborn) и Сьюзан Тёрнер (Susan Turner) в 2003 году посчитали эту находку доказательством того, что Австралия послужила местом последнего пристанища для архаичных видов животных и на ее просторах дицинодонты, вымершие во всех остальных частях планеты, сумели продержаться еще почти сто миллионов лет — вплоть до середины мелового периода. Это заманчивое предположение и вдохновило художника на создание реконструкции, которую вы видите на главном изображении.

Образец QMF990 из коллекции Квинслендского музея — пять фрагментов костей (A–D, F–G). A — фрагмент челюсти, остальные фрагменты не опознаны. E — фрагмент осадочной породы. Изображение из статьи E. Knutsen, E. Oerlemans, 2019. The last dicynodont? Re-assessing the taxonomic and temporal relationships of a contentious Australian fossil

С одной стороны, ничего особо революционного в этом предположении не было: ко времени описания австралийского дицинодонта уже были обнаружены остатки последнего темноспондила — раннемелового кулазуха (Koolasuchus cleelandi), представителя древней линии амфибий, большая часть которых вымерла еще в триасовом периоде. И если удалось уцелеть гигантскому земноводному, то почему было не повторить его «подвиг» дальнему родственнику млекопитающих, чье племя в свое время составляло едва ли не 95% всех наземных позвоночных? В конце концов, дицинодонты вполне благополучно пережили Великое вымирание около 250 миллионов лет назад и продержались на позиции крупнейших растительноядных животных вплоть до позднего триаса и появления гигантских динозавров. Они были распространены по всему свету и насчитывали множество видов — так почему бы одной крошечной группе не выжить в отдаленном уголке планеты, как это сделали современные гаттерии и утконосы? Но тем не менее большинство палеонтологов продолжали сомневаться в принадлежности странных костей, не торопясь переписывать учебники.

И, как оказалось, недаром. В 2019 году вышла новая статья по QMF990, в которой палеонтологи Эспен Кнутсен (Espen M. Knutsen) и Эмма Урлеманс (Emma Oerlemans) повторно изучили образец и уточнили его датировку. Дело в том, что изначально возраст QMF990 был установлен по возрасту отложений, откуда поступила окаменелость: в тех краях мощные меловые породы альбского века (113–100,5 миллионов лет назад) соседствуют с кайнозойскими отложениями, датируемыми плиоценом–плейстоценом (2,57–2,94 миллиона лет назад), и все окаменелости, прежде обнаруженные в том местонахождении, принадлежали морским животным мезозоя. Вдобавок, человек, пожертвовавший QMF990 музею, собрал кости уже лежащими на дне оврага, что затрудняло точную датировку, поэтому предыдущие исследователи относили окаменелость к меловому периоду «по умолчанию». Анализ же обломка осадочной породы из того же оврага, сохраненного вместе с QMF990, показал, что возраст заключенных в нем цирконовых гранул (см. Detrital zircon geochronology) составляет от 610 до 283 миллионов лет. Следовательно, сама порода образовалась не позже раннего пермского периода, что уже поставило «безусловный» меловой возраст QMF990 под сомнение.

Дополнительно ученые проанализировали содержание изотопа бериллия 9Be в образце QMF990 и образце QMF660, найденном в том же овраге, но принадлежащем сумчатому млекопитающему из семейства дипротодонтовых (его представители жили в кайнозое), а также в костях ихтиозавра из соседней формации Аллару (Allaru Formation), безусловно являющегося представителем морской меловой фауны. Изначально предполагалось, что QMF990 был захоронен в морских отложениях — Талборн и Тёрнер думали, что тушу животного унесло во внутреннее море Эроманга (Eromanga Basin), которое в то время занимало большую часть Австралии, — следовательно, концентрация бериллия-9 в костях дицинодонта и костях ихтиозавра, обитавшего в то же время в том же регионе, должна была быть схожей. Однако анализ показал несомненный факт: и QMF990, и QMF660 разительно отличались по концентрации бериллия-9 от морской рептилии, что доказывало иной способ их захоронения и происхождение из абсолютно другого геологического горизонта.

Последний же гвоздь в крышку гроба «дицинодонтовой теории» забил микротомографический анализ окаменелостей, который не выявил ни одной диагностической черты, свойственной исключительно дицинодонтам. В связи с этим Кнутсен и Урлеманс предположили, что на самом деле QMF990 принадлежит тому же скелету, что и QMF660, а значит, это останки не австралийского дицинодонта, а молодой особи гигантского вомбата из семейства дипротодонтовых, жившего около двух с половиной миллионов лет назад.

Слева — предположительное расположение костей образцов QMF990 (A) и QMF660 (B) на черепе животного. Рисунок из статьи E. Knutsen, E. Oerlemans, 2019. The last dicynodont? Re-assessing the taxonomic and temporal relationships of a contentious Australian fossil. Справа — реконструкция внешнего вида дипротодона. Рисунок Дмитрия Богданова с сайта ru.wikipedia.org

Вот такая получилась тафономическая шутка: больше века эта невзрачная окаменелость водила палеонтологов за нос, прежде чем кому-то поднявшему архивные записи и уточнившему обстоятельства ее обнаружения удалось развеять ореол таинственности и раскрыть ее подлинную принадлежность.

Новая интерпретация образца QMF990. Рисунок из дополнительных материалов к статье E. Knutsen, E. Oerlemans, 2019. The last dicynodont? Re-assessing the taxonomic and temporal relationships of a contentious Australian fossil

Впрочем, история австралийского «дицинодонта» еще раз доказывает опасность преждевременных выводов и принятия некоторых данных априори, ведь, как бы ни хотелось описать сенсацию и совершить запоминающееся открытие, куда обиднее будет — пусть даже и через столетие — попасть впросак!

Рисунок © alphynix с сайта alphynix.tumblr.com.

Анна Новиковская