Как сделать правильное предсказание

Как-то раз нью-йоркскому трейдеру приходит письмо: «Завтра акции компании „А" вырастут в цене». Трейдер игнорирует письмо, считая его бредом. Только на следующий день акции компании «А» действительно растут в цене. И трейдеру приходит второе письмо: «Завтра акции компании „Б" вырастут в цене». Он настораживается и на следующий день специально проверяет котировки. Действительно, акции компании «Б» выросли. А на почте его ждет третье письмо: «Завтра в цене вырастет компания «В». Трейдер не выдерживает и покупает их. В чем и состоял изначальный смысл аферы.Провернуть ее легко. Половине трейдеров отправляется письмо с указанием, что акции компании «А» вырастут, второй половине — что упадут. На следующий день, узнав, что действительно произошло, мошенники отправляют письма только той половине, для которой было сделало правильное «предсказание». И снова — одним предсказывают рост, другим — падение.Аналогичную схему использует множество экстрасенсов. Например, давайте лично я, Николай Молчанов, сделаю вам уникальное предложение. Верну любимого человека. В течение полугода. Даже не надо заранее платить — я уверен в своем чудесном даре. Человек сто согласится. А дальше я могу ничего не делать. Просто по теории вероятности, к кому-то за полгода действительно вернется любимый человек. И они заплатят. А вдобавок еще и расскажут о моих уникальных способностях знакомым.Поэтому. На сайтах делайте раздел с восторженными отзывами покупателей. А если покупатель — вы сами, не забывайте, что отзывы подвергаются тщательной селекции.