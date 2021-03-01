» » На раскопках виллы эпохи Римской империи под Помпеями найдена парадная повозка

На раскопках виллы эпохи Римской империи под Помпеями найдена парадная повозка

Небольшая карета на высоких колесах предназначалась для двух пассажиров и, возможно, использовалась в свадебной церемонии.

На раскопках древнеримской виллы в местечке Чивита Джулиана недалеко от Помпей археологи обнаружили богато украшенную четырёхколёсную повозку. Сообщение об открытии появилось 27 февраля на сайте Археологического парка Помпей.

На раскопках виллы эпохи Римской империи под Помпеями найдена парадная повозка
Слева – вид на повозку спереди и немного слева (для зрителя), хорошо определяется кузов, где сидел пассажир, и два левых колеса; По центру – Задняя спинка кузова украшена сложным декором с эротическими мотивами; Справа – общий вид на повозку сбоку. фото: Pompeiisites.org
На раскопках виллы эпохи Римской империи под Помпеями найдена парадная повозка
Повозка до начала основных раскопок. фото: Pompeiisites.org
На раскопках виллы эпохи Римской империи под Помпеями найдена парадная повозка
В процессе раскопок. фото: Pompeiisites.org
На раскопках виллы эпохи Римской империи под Помпеями найдена парадная повозка
Сохранившиеся металлические части колеса повозки. фото: Pompeiisites.org
На раскопках виллы эпохи Римской империи под Помпеями найдена парадная повозка
Задняя спинка повозки крупным планом. фото: Pompeiisites.org ‹ › Открыть в полном размере

Повозка прекрасно сохранилась, за исключением органических элементов, которые истлели за два тысячелетия, – верёвок, цветочных украшений и т.д. Но поскольку они отпечатались в пепле, то восстановить их внешний вид оказалось несложно. Кроме того, был использован метод гипсовых отливок, введённый в практику раскопок в Помпеях Джузеппе Фиорелли – директором парка в 1863-75 годах. Пустоты в грунте от исчезнувших органических предметов заливают гипсовым раствором, получая их объёмные копии. В конце прошлого года таким способом удалось получить слепки двух погибших на этой вилле мужчин.

Находка сделана под высоким портиком (крытой галереей) большого двора, недалеко от конюшни, где двумя годами раньше были обнаружены останки трёх скаковых лошадей. Небольшая (0,9х1,4 м) карета на четырёх высоких колесах из железа предназначалась для двух пассажиров. По длинным сторонам кузова кареты чередуются бронзовые пластины с гравировкой и деревянные панели красного и чёрного цвета. Сзади повозка украшена бронзовыми и оловянными медальонами, закреплёнными в бронзовой обивке кузова.

Найденная повозка представляет собой пилент (pilentum) – экипаж для торжественных выездов. Судя по упоминаниям в письменных источниках, пиленты часто использовали женщины, в том числе жрицы. Если же учесть декор повозки – медальоны с сатирами и нимфами, а также гвозди с изображениями амуров, то можно предположить, что она использовалась в свадебной церемонии. Директор Помпей Массимо Осанна (Massimo Osanna) предположил, что в ней могли везти невесту в дом жениха. Он также отметил, что похожая по конструкции повозка была открыта около пятнадцати лет назад в погребальном кургане в древней Фракии на севере Греции. Но на территории Италии подобных находок пока ещё не случалось.

Помимо повозки, археологи нашли сохранившиеся потолочные балки крыши портика и дверь, которая из портика вела в конюшню. Поскольку на раскопках работают специалисты различных дисциплин, включая палеоботаников, первоначальная оценка находок проводится очень быстро. Уже известно, что стенки повозки были сделаны из ясеня, декоративные элементы кареты и дверь в портике – из бука, а балки крыши – из дуба черешчатого.

Древнеримская вилла в километре от стен древних Помпей была обнаружена ещё в начале ХХ века, но осталась нераскопанной из-за того, что находится на частной территории. В последние десятилетия её скрытая под землёй часть стала объектом тайного грабежа «чёрных копателей, которые для этой цели прорыли целую систему тоннелей. В 2017 году этими «раскопками» заинтересовалась местная прокуратура и органы защиты культурного наследия, а для официальных раскопок были приглашены специалисты Археологического парка Помпей. За прошедшие годы удалось откопать конюшню и часть подземной галереи – криптопортика.

01 март 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
В Великом Новгороде откопали Немецкий двор
Хочу все знать

В Великом Новгороде откопали Немецкий двор

Археологи постепенно рисуют карту средневекового города.
В боспорском городе нашли винодельню и модель триеры
Хочу все знать

В боспорском городе нашли винодельню и модель триеры

Винодельни хоть и не часто, но встречаются при раскопках, а вот модель корабля – уникальная находка.
В округе Херсонеса нашли керамическую мастерскую
Хочу все знать

В округе Херсонеса нашли керамическую мастерскую

Объект, который датируется IV–III веками до н.э., относится к числу редких находок.
Подземные водостоки Помпей вновь заработают спустя 1940 лет
Хочу все знать

Подземные водостоки Помпей вновь заработают спустя 1940 лет

Дренажная система древнего города находится в отличном состоянии.
В Пскове нашли средневековый музыкальный инструмент
Хочу все знать

В Пскове нашли средневековый музыкальный инструмент

Археологи обнаружили варган во время раскопок в Пскове. Инструмент направят на реставрацию.
В Турции найдены 4500-летние детские бутылочки
Хочу все знать

В Турции найдены 4500-летние детские бутылочки

Турецкие археологи при проведении раскопок на кургане Норик в восточной провинции Бингол обнаружили редкие древние детские бутылочки
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Смотрите свежее видео с Марса (2021), которое отправлено китайской станцией «Тяньвэнь-1»Boston Dynamics обновила робота Spot. Что он теперь умеет?Особенности национального чаепития30 изображений с невероятными визуальными иллюзиямиТанец смычка Яши ХейфецаКак ученые сделали качественную фотографию Луны, не летая в космос?Чужое мнение оставляет след в нашем мозгеБернар Палисси и его «сельские глины»


Свежие Статьи
Кто лучше работает: «совы» или «жаворонки»?

Кто лучше работает: «совы» или «жаворонки»?

Почему у Марса два спутника, а не один?

Почему у Марса два спутника, а не один?

Ограничения скорости обнаружены в квантовом мире

Ограничения скорости обнаружены в квантовом мире

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+