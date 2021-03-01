На раскопках виллы эпохи Римской империи под Помпеями найдена парадная повозка

Небольшая карета на высоких колесах предназначалась для двух пассажиров и, возможно, использовалась в свадебной церемонии.

На раскопках древнеримской виллы в местечке Чивита Джулиана недалеко от Помпей археологи обнаружили богато украшенную четырёхколёсную повозку. Сообщение об открытии появилось 27 февраля на сайте Археологического парка Помпей.

Повозка прекрасно сохранилась, за исключением органических элементов, которые истлели за два тысячелетия, – верёвок, цветочных украшений и т.д. Но поскольку они отпечатались в пепле, то восстановить их внешний вид оказалось несложно. Кроме того, был использован метод гипсовых отливок, введённый в практику раскопок в Помпеях Джузеппе Фиорелли – директором парка в 1863-75 годах. Пустоты в грунте от исчезнувших органических предметов заливают гипсовым раствором, получая их объёмные копии. В конце прошлого года таким способом удалось получить слепки двух погибших на этой вилле мужчин.

Находка сделана под высоким портиком (крытой галереей) большого двора, недалеко от конюшни, где двумя годами раньше были обнаружены останки трёх скаковых лошадей. Небольшая (0,9х1,4 м) карета на четырёх высоких колесах из железа предназначалась для двух пассажиров. По длинным сторонам кузова кареты чередуются бронзовые пластины с гравировкой и деревянные панели красного и чёрного цвета. Сзади повозка украшена бронзовыми и оловянными медальонами, закреплёнными в бронзовой обивке кузова.

Найденная повозка представляет собой пилент (pilentum) – экипаж для торжественных выездов. Судя по упоминаниям в письменных источниках, пиленты часто использовали женщины, в том числе жрицы. Если же учесть декор повозки – медальоны с сатирами и нимфами, а также гвозди с изображениями амуров, то можно предположить, что она использовалась в свадебной церемонии. Директор Помпей Массимо Осанна (Massimo Osanna) предположил, что в ней могли везти невесту в дом жениха. Он также отметил, что похожая по конструкции повозка была открыта около пятнадцати лет назад в погребальном кургане в древней Фракии на севере Греции. Но на территории Италии подобных находок пока ещё не случалось.

Помимо повозки, археологи нашли сохранившиеся потолочные балки крыши портика и дверь, которая из портика вела в конюшню. Поскольку на раскопках работают специалисты различных дисциплин, включая палеоботаников, первоначальная оценка находок проводится очень быстро. Уже известно, что стенки повозки были сделаны из ясеня, декоративные элементы кареты и дверь в портике – из бука, а балки крыши – из дуба черешчатого.

Древнеримская вилла в километре от стен древних Помпей была обнаружена ещё в начале ХХ века, но осталась нераскопанной из-за того, что находится на частной территории. В последние десятилетия её скрытая под землёй часть стала объектом тайного грабежа «чёрных копателей, которые для этой цели прорыли целую систему тоннелей. В 2017 году этими «раскопками» заинтересовалась местная прокуратура и органы защиты культурного наследия, а для официальных раскопок были приглашены специалисты Археологического парка Помпей. За прошедшие годы удалось откопать конюшню и часть подземной галереи – криптопортика.