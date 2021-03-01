Дикие животные спасают людей от голода

Полный и повсеместный запрет на продажу «дикого мяса» сильно ударит по экологии.

История с коронавирусом, который начал распространяться с китайского продуктового рынка, заставляет сильнее прислушаться к зоозащитникам, призывающим запретить торговать мясом диких животных. В России, пожалуй, не так уж много рынков, куда можно прийти в любой момент и купить мясо оленя или зайца. Однако в странах Латинской Америки, Африки, да и в том же Китае таких мест много, и продают там всё, что угодно, вплоть до змей и пресловутых летучих мышей. Дело не только в каких-то новых инфекциях, которые могут перескочить от диких животных к нам, но и в том, что охота и ловля бьют по биоразнообразию: численность диких видов падает, экологический баланс нарушается, и вся экосистема оказывается под угрозой.

Однако, как пишут в Current Biology сотрудники Университета Лидса и их коллеги из научных центров Бразилии, Конго, Китая и других стран, полный запрет на торговлю дичью (в самом широком смысле) окажется губительным как непосредственно для людей, так и для биоразнообразия. Исследователи оценили на примере 83 стран, как изменится рацион у их жителей, если рынки с «диким мясом» закроют. Выяснилось, что люди просто начнут недополучать белка, и им останется либо голодать, либо в этих странах придётся сильно простимулировать сельское хозяйство. Но под сельское хозяйство нужны площади, которые опять же будут изымать у естественных экосистем – со всеми отрицательными последствиями для биоразнообразия.

Среди тех, кто в этом смысле сильнее всего ощутит запрет на «дикое мясо», оказались страны Латинской Америки, Тропической Африки и, как ни странно, США. Например, в США и Нигерии под животноводство придётся найти дополнительные 10 тыс. км2, в Бразилии, Колумбии, Эфиопии, Эквадоре, Боливии и Венесуэле – от 5 до 10 тыс. км2. Разные страны по-разному ощутят отрицательные последствия запрета и недостаток белка, и хуже всего придётся африканским странам, такие как Зимбабве, Руанда, Республика Конго, Кот д'Ивуар.

Проще говоря, людей на свете очень много, и для многих из них мясо диких животных – не роскошь, а насущная потребность. Конечно, есть много мест, где такая торговля мало чем оправдана, и вот здесь-то её и стоит запретить. Но это означает лишь, что запрет на торговлю «диким мясом» следует обосновывать не абстрактным экологическим идеалом, а конкретными социальными и экономическими условиями. Возможно, в будущем диких животных перестанут есть вообще. Но сначала надо дождаться очередной зелёной революции, которая позволит ещё сильнее усовершенствовать наше сельское хозяйство, сделав его чрезвычайно эффективным и чрезвычайно экологичным.