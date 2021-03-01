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«Весна» Боттичелли – история одного шедевра

Сюжет



На одном полотне Боттичелли соединил сюжетные линии, взятые у Овидия и Лукреция. Первый в своих стихах о древнеримском праздничном календаре рассказывает историю Флоры — богини весны: когда-то она была нимфой Хлоридой, но влюбился в неё бог ветра Зефир и принудил к замужеству, а в искупление своих страстей превратил её в богиню и подарил прекрасный сад, который и изобразил флорентийский гений.



«Весна» Боттичелли – история одного шедевра



«Весна», 1482. Источник: Wikimedia Commons


У Лукреция же Боттичелли заимствовал композицию в целом:


Вот и Весна, и Венера идёт, и Венеры крылатый

Вестник грядёт впереди, и, Зефиру вослед, перед ними

Шествует Флора-мать и, цветы на путь рассыпая,

Красками всё наполняет и запахом сладким...


Читать полотно нужно справа налево: Зефир, Хлорида и Флора символизируют март (считается, что весна начинается с первого дуновения Зефира); Венера с Амуром и грациями — апрель; Меркурий (чью мать зовут Майя) — май.


Каждый из образов несёт в себе мифологическую символику: зарождение любви и жизни — Флора; девичья дружба — Грации; забота и опека — Венера; философское раздумье — Меркурий. Но собранные Боттичелли в одном саду (где, кстати, ботаники насчитали не менее 130 видов растений) они говорят нам нечто большее.


На своем полотне художник зашифровал философию неоплатоников, идеи которых поддерживал. Любовь, согласно их представлениям, — это путь от земной природы чувства к божественной. В ней есть и радость, полнота жизни, и печаль знания, страдание. Боттичелли воплотил диалектику через композицию. Движение Венеры (которую неоплатоники отождествляли с гуманностью, культурой и образованием) направлено от любви земной, олицетворяемой Флорой, к любви небесной, которую символизирует Меркурий — проводник к разуму. Его рука рядом с плодом, висящим на дереве, — мотив, традиционно ассоциировавшийся с древом познания.


Христианская тема проявляется в том, что Венера напоминает Мадонну, которая словно благословляет всех. Правая часть картины в этом случае рассматривается как аллегория плотской любви, левая — как аллегория любви к ближнему, но высшая любовь в центре — к богу. Другая версия рассматривает изображение на картине как три этапа путешествия по земному раю: вхождение в мир, путешествие по саду и исход на небеса.



Контекст



«Весна» была свадебным подарком Лоренцо Медичи его троюродному брату Лоренцо ди Пьерфранческо Медичи, который собрался жениться на Семирамиде Аппиани. Предполагалось, что полотно будет висеть над инкрустированной софой — леттуччо. Это был не просто подарок, но наставление, призыв к гуманности как высшей добродетели.


Кстати, по одной из версий, Боттичелли изобразил своих современников: Меркурий — Лоренцо ди Пьерфранческо, центральная грация, смотрящая на него, — Семирамида Аппиани. Другие считают, что Меркурий — это сам Лоренцо Медичи, а среди остальных персонажей находят его любовниц. Не исключено, что в образе Купидона Боттичелли изобразил себя.



«Весна» Боттичелли – история одного шедевра




Портрет Лоренцо Медичи кисти Дж. Вазари. Источник: wikipedia.org


Полотно было написано вскоре после того, как умерла возлюбленная брата Лоренцо Джулиано Медичи прекрасная Симонетта Веспуччи. Венера напоминает её лицом.


Картина находилась в доме Лоренцо ди Пьерфранческо, пока в 1537-м её не перевезли в Кастелло. Медичи владели полотном вплоть до угасания рода в 1743-м. В 1815 году шедевр попал в запасники Уффици, но тогда специалисты оценили его как проходной и не обратили особого внимания. Лишь век спустя к картине пришли известность и слава. Сейчас это один из главных шедевров Уффици.



Судьба художника



Алессандро ди Мариано ди Ванни Филипепи — так на самом деле зовут человека, которого мы знаем под именем Боттичелли. Это прозвище перешло к нему от старшего брата Джованни, которого за тучность называли «боттичелли», то есть бочонком.



«Весна» Боттичелли – история одного шедевра



Боттичелли. Источник: wikipedia.org


Начав учиться живописи довольно поздно, он, обладавший тонким восприятием и зорким глазом, быстро догнал сверстников по мастерской. Кстати, среди его, так сказать, одноклассников был и Леонардо да Винчи.


Боттичелли мастерски владел кистью и, интерпретируя классические сюжеты, умел привнести в них динамику и свежесть. Папа римский Сикст IV, оценивший незаурядного юношу, пригласил его расписывать Сикстинскую капеллу. Сегодня там можно увидеть три фрески, выполненных Боттичелли.


Вернувшись из Рима во Флоренцию, художник никогда более не покидал родного города. У него не было ни жены, ни детей. Любовью всей его жизни было искусство. А музой Боттичелли стала прекрасная генуэзка Симонетта Веспуччи, которая, выйдя замуж за флорентийца, оказалась в столице итальянского Возрождения. Девушка умерла в 23 года, память о ней Боттичелли пронёс через всю жизнь: в каждом женском образе на его картинах мы находим черты Симонетты.


Перелом в жизни живописца произошел после казни Джироламо Савонаролы, на краткий период времени захватившего власть в городе. Он требовал от паствы аскезы, предлагал сжигать публично книги и предметы роскоши. И аристократия слушала его. Следовал его советам и Боттичелли. Правда, вскоре флорентийцы устали страдать и каяться, обвинили Савонаролу в ереси и отправили на костер.


Эти события подорвали дух уже немолодого и страдавшего болезнью ног Боттичелли. Последние годы он жил уединенно в своей мастерской и почти не работал. Скончался художник в 1510 году.


Снежана Петрова


Из: Дилетант
01 март 2021 /
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