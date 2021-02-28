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Ученые вырастили бактерии на марсианском метеорите. Почему это большое достижение?

Ученые вырастили бактерии на марсианском метеорите. Почему это большое достижение?

Ученые уже подозревают, какие именно существа могли жить на Марсе

Ученые стали на шаг ближе к обнаружению жизни на Марсе. До сих пор они слабо представляли, на что именно им нужно обращать внимание при изучении данных от марсоходов, чтобы найти следы жизни. Но недавно выяснилось, что на поверхности планеты нужно искать следы фосфатов железа, марганца и алюминия. Об этом стало известно благодаря эксперименту, который был проведен австрийскими учеными. Они взяли настоящий (!) фрагмент марсианской поверхности и поместили на нем бактерии, которые потенциально могли обитать на Марсе миллиарды лет назад. В те времена атмосфера планеты была богата углекислым газом, поэтому бактерии пришлось выращивать в таких же экстремальных условиях. К удивлению ученых, они прекрасно себя чувствовали и оставили после себя след в виде фосфатов, так что на Марсе нужно искать именно их. Это важное открытие для научного сообщества, так что давайте выясним, как проводился эксперимент и откуда у ученых настоящий метеорит с Марса?

 


Марсианский метеорит на Земле

Марсианский грунт будет доставлен на Землю только спустя несколько лет, в рамках миссии Perseverance. Но у ученых уже есть небольшой фрагмент Марса в виде метеорита, который был обнаружен в 2011 году, на территории пустыни Сахара. Это один из самых редких камней на Земле, которому даже дано название «Черная красавица». Считается, что он был образован около 4,4 миллиарда лет назад, во времена, когда планета Марс находилась на стадии своего формирования. Ученые считают, что уже тогда на Красной планете могла существовать жизнь. И это при том, что в те времена ее атмосфера почти полностью состояла из углекислого газа.

Ученые вырастили бактерии на марсианском метеорите. Почему это большое достижение?

метеорит «Черная красавица»


Кто такие экстремофилы?

Первыми живыми созданиями на Марсе могли быть экстремофилы. Так называются организмы, которые способны хорошо чувствовать себя в местах, где жизнь кажется невозможной. Экстремофилы есть даже на нашей планете и встречаются в соленых водах Антарктиды и даже внутри вулканов. Ученые очень хотят обнаружить следы их существования на Марсе, но как именно выглядят их следы никому не было известно. Да, ученые знают, какие вещества оставляют экстремофилы на земной поверхности. Но ведь поверхность Марса имеет другой состав, да и ее атмосфера миллионы лет назад сильно отличалась.

Ученые вырастили бактерии на марсианском метеорите. Почему это большое достижение?

Экстремофилами можно считать и тихоходок, которые могут жить где угодно по 200 лет

Экстремофилы на Марсе

Чтобы выяснить, как выглядят следы потенциально обитавших на Марсе бактерий, австрийские ученые провели эксперимент. На небольшой фрагмент марсианского метеорита были помещены экстремофилы вида Metallosphaera sedula, которые обитают в вулканических источниках. Камень с бактериями был оставлен внутри камеры с условиями, которые были актуальны для Марса миллиарды лет назад. То есть, в камере было жарко и содержалось много углекислого газа. За поведением экстремофилов ученые наблюдали через специальный микроскоп.

Ученые вырастили бактерии на марсианском метеорите. Почему это большое достижение?

Экстремофилы Metallosphaera sedula

По словам астробиолога Татьяны Милоевич (Tetyana Milojevic), выросшие на марсианском метеорите организмы оставили после себя пленку из фосфатов железа, марганца и алюминия. По данным научного издания Science Alert, недавно прибывший на Марс аппарат Perseverance должен заняться поиском именно таких веществ в грунте. Если они вдруг будут обнаружены, шансы на то, что на Марсе существовала или существует жизнь, многократно возрастут. Если следы бактерий не будут обнаружены аппаратом, они могут быть найдены учеными, когда образцы марсианского грунта будут отправлены на Землю.

Ученые вырастили бактерии на марсианском метеорите. Почему это большое достижение?

Экстремофилы Metallosphaera sedula

Итак, что же мы узнали благодаря научной работе австрийских ученых? Во-первых, стало известно, что у ученых уже есть настоящий фрагмент Марса. Этот метеорит был найден в довольно далеком 2011 году, но многие люди о нем даже не слышали. Во-вторых, теперь мы знаем, что на марсианской поверхности нужно искать фосфаты железа, марганца и алюминия. Их обнаружение будет означать, что на Марсе были или есть экстремофилы — организмы, которые способны выживать даже в самых суровых условиях. Скорее всего, на Красной планете когда-то давно жили хемолитотрофы. Так называются бактерии, которые могут преобразовывать углекислый газ в энергию.

Возможно, следы древних обитателей Марса нужно будет искать на глубине примерно 30 сантиметров. Там может находиться влажный слой почвы, где помимо следов экстремофилов могут быть найдены живые галофильные организмы. Так называются микробы, которые могут жить в условиях высокой солености. Подробнее о них можно почитать в этом материале.

28 февраль 2021 /
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