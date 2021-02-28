Самые дорогие электрические автомобили в мире

Самые дорогие электромобили — какие они? Сейчас узнаем

Сегодня каждый производитель автомобилей старается выпускать как можно больше электрических моделей. И многие люди покупают именно их, потому что они не только безопасны для окружающей среды, но и обладают более современными технологиями вроде системы автоматического вождения. Электрических автомобилей становится больше, а это значит, что их стоимость постепенно падает и они становятся все более доступными. Например, популярный в США Tesla Model 3 можно купить примерно за 30 000 долларов. Но в мире есть электрокары, покупку которых мало кто может себе позволить. Недавно издание Electrek составило список самых дорогих электрических автомобилей в мире и он достоин внимания. Давайте рассмотрим этот список и выясним, почему эти электромобили так дорого стоят.

Самые дорогие электромобили в мире

Важно отметить, что в статье Electrek указаны цены на автомобили без дополнительных опций. Если их добавить, получатся еще большие цифры, а ведь стоимость перечисленных электромобилей и без того неприлично высокая.

Tesla Founders Series Roadster

Оригинальный Tesla Roadster был представлен миру в 2006 году и представлял собой спортивный автомобиль. Именно благодаря ему Tesla доказала, что электрический транспорт может отлично выглядеть и обладать мощными характеристиками. В дань уважения этой модели, компания хочет выпустить второе поколение электрического спорткара. Ожидается, что новая модель Roadster сможет проезжать на одном заряде 1000 километров пути и разгоняться до 100 километров в час за 1,9 секунд. Выход Tesla Roadster постоянно переносится и на данный момент ожидается в 2022 году.

Автомобиль Founders Series Roadster

На сайте компании можно оформить предзаказ на некий Founders Series Roadster, который стоит 250 000 долларов. Чем он будет отличаться от обычной модели, неизвестно. Но эта модификация будет выпущена только в количестве 1000 штук, то есть будет очень редкой. Пока высокая стоимость автомобиля объясняется только этим.

Aston Martin Rapide E

Aston Martin Rapide E — это полностью электрическая модель спортивного автомобиля Rapide, который был представлен в 2010 году. Он обладает сдвоенными задними двигателями мощностью около 604 лошадиных сил. До 100 километров в час он разгоняется за 4 секунды, а максимальная скорость достигает 250 километров в час.

Автомобиль Aston Martin Rapide E

Электрический Aston Martin Rapide был представлен в 2019 году. Его стоимость оценивалась в 330 000 долларов, что делало его более дорогой роскошью, чем описанный выше Roadster. К сожалению, его производство было отменено. Электрический Rapide используется в качестве основы для других моделей.

Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive

Этот автомобиль был представлен в 2013 году, как ограниченная версия модели ICE SLS AMG. Электрический привод двигался за счет работы четырех двигателей мощностью 740 лошадиных сил. Благодаря возможности двигателей выборочно приводить в движение все 4 колеса, автомобиль разгонялся до 100 километров в час за 3,9 секунд. На одном заряде он мог проехать около 250 километров, что для тех времен было вполне хорошим показателем. Всего было выпущено 100 таких автомобилей по цене 544 000 долларов. Сейчас это очень редкая модель, поэтому ее стоимость могла подрасти.

Автомобиль Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive

Rimac Automobili Concept One

Хорватская компания Rimac Automobili была основана в 2009 году изобретателем Мате Римаком (Mate Rimac). Он известен тем, что однажды извлек двигатель внутреннего сгорания на своем BMW 3 и заменил его электрическим двигателем. В 2013 году компания выпустила собственный автомобиль Rimac Concept One с двигателем мощностью 1224 лошадиных сил. Разгон до 100 километров в час занимал 2,5 секунд, а максимальная скорость движения равнялась 340 километрам в час. Запас хода на одном заряде аккумулятора достигал 349 километров.

Автомобиль Rimac Automobili Concept One

Всего было выпущено только 8 экземпляров Rimac Concept One по цене 1 миллион долларов каждый. На данный момент в мире осталось только 7 таких электромобилей, потому что один из них был уничтожен в рамках одной телепередачи. Так что сейчас его стоимость еще выше.

NIO EP9

NIO — относительно молодая компания, которая была основана в 2014 году. Автомобиль Electric Performance 9 (EP9) был разработан и собран всего за 8 месяцев и представлен в день основания компании. Мощность его двигателя составляет 1341 лошадиную силу. Благодаря этому, разгон до 100 километров в час занимает всего 2,7 секунд, а максимальная скорость достигает 350 километров. Сначала было собрано 6 автомобилей, каждый из которых стоил 1,2 миллиона долларов. Потом было выпущено еще 10 экземпляров по 1,5 миллиона долларов. На данный момент существует только 16 автомобилей NIO EP9 и вряд ли владельцы захотят их продавать.

Автомобиль NIO EP9

Rimac Automobili Concept Two

Данный автомобиль еще не вышел в продажу, но компания Rimac Automobili уже рассказала о его характеристиках. В отличие от описанного выше предшественника, корпус новой модели будет сделан из углеродного волокна, благодаря чего его вес уменьшится и тем самым увеличит скорость движения. Каждое колесо будет управляться двигателями мощностью 1914 лошадиных сил. Разгон до 100 километров в час займет 1,85 секунд, а максимальная скорость движения составит 415 километров в час. Если это действительно так, Rimac Automobili Concept Two может стать одним из самых быстрых автомобилей в мире.

Гиперкар Rimac Automobili Concept Two

Производство автомобиля должно было начаться в 2020 году, но было отложено из-за пандемии коронавируса. Когда новинка будет выпущена, она будет стоить от 1,8 до 2 миллионов долларов.

Lotus Evija

Lotus Cars — английский производитель спортивных и гоночных автомобилей. В 2019 году он представил модель Evija, который все еще находится на стадии прототипа. К счастью, на сайте компании есть характеристики автомобиля, которые впечатляют. Сообщается, что мощность двигателя равна 2000 лошадиным силам. Благодаря ему, автомобиль может разогнаться до 321 километров в час и на одном заряде проехать 346 километров. Разгон до 100 километров в час занимает 3 секунды. Масса Lotus Evija равна 1680 килограммам, то есть это один из самых легких автомобилей в своем роде.

Точная дата неизвестна, но где-то после середины 2021 года компания планирует выпустить только 130 экземпляров Lotus Evija. Стоимость каждого автомобиля составит 2,1 миллиона долларов.

Automobili Pininfarina Battista Anniversario

Немецкая компания Automobili Pininfarina была основана только в 2018 году, но уже на слуху многих любителей автомобилей. Совместно с итальянскими дизайнерами из фирмы Pininfarina она хочет выпустить один из самых красивых автомобилей в мире. Сообщается, что благодаря двигателям мощностью 1900 лошадиных сил, он сможет разгоняться до 100 километров в час за 2 секунды. Максимальная скорость движения составит 350 километров в час. Заряда аккумулятора должно хватить на преодоление 500 километров пути.

Но в чем же заключается красота? Покраска автомобилей будет производиться в итальянской коммуне Камбьяно одним из самых сложных методов. В ходе покраски корпуса, автомобиль нужно будет разобрать и собрать 3 раза. Всего будет выпущено 150 автомобилей, но сложную окраску получат только 5 из них. Обычная версия обойдется людям в 2,2 миллиона долларов, а окрашенная самым сложным методом — в 2,9 миллиона долларов.

Aspark Owl

Aspark — японская компания, основанная в 2005 году в городе Осака. Именно она разрабатывает самый дорогой автомобиль в мире, который обладает «четырьмя самыми мощными электродвигателями из когда-либо созданных». Суммарная мощность двигателей составляет 2012 лошадиных сил. Компания утверждает, что автомобиль Aspark Owl в 2 раза мощнее болидов Формулы-1. Разгон до 100 километров в час занимает 1,69 секунд. Максимальная скорость движения равна 400 километрам в час.

Всего было выпущено 50 автомобилей Aspark Owl, которые вышли в продажу в декабре 2020 года. Каждый из них стоит 3,5 миллиона долларов. Несомненно, это самый дорогой из самых быстрых электрических автомобилей в мире.